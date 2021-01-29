«Пиар на гробах». Как долго Харьковом будут управлять именем Кернеса

Денис Сарбей / Деловая столица

В Харькове и на Банковой продолжают тянуть с назначением выборов, выстраивая союзы с бизнесом и собирая поддержку горожан, и этот процесс может продолжаться еще очень долго.

В среду, 27 января, парламентский комитет по государственному строительству, региональной политике и местному самоуправлению решил не рассматривать вопрос выборов мэра в Харькове и обратился к Харьковскому горсовету с просьбой предоставить решение о взятии во внимание факта смерти Геннадия Кернеса. Другими словами, выборы в одном из самых крупных и значимых украинских городов задерживаются не неопределенный срок. Что же происходит в харьковских элитах и когда будут назначены выборы?

Чтобы ответить на эти вопросы, стоит немного отмотать время назад. Победивший в выборах 25 октября Геннадий Кернес умер в декабре, так и не приступив к исполнению своих обязанностей и не оставив политического завещания, кого он желал бы видеть в качестве своего преемника. В сложившейся ситуации секретарем горсовета, а затем и исполняющим обязанности харьковского городского головы, стал Игорь Терехов, работавший заместителем Кернеса.

Терехов играл весьма значимую роль в руководстве Харьковом в последние несколько лет, после покушения на своего шефа, сделавшего Кернеса инвалидом. Близкие к нему люди не единожды отмечали, что Терехов умеет балансировать между разными группами влияния. Вероятно, самой яркой иллюстрацией этого являлись его хорошие отношению с двумя людьми, бывшими непримиримыми врагами: Арсеном Аваковым и Геннадием Кернесом.

После того как по итогам выборов власть взяла окружение Кернеса вместе со "слугами народа", Терехов решил попытаться добиться если не поддержки, то хотя бы нейтралитета ФПГ, которые имеют серьезное влияние в городе. Изначально потенциального "наследника Кернеса" поддерживал друг бывшего мэра, бизнесмен Павел Фукс. Своей публичностью он выгодно отличается от большинства других кернесовцев, которые сейчас руководят городом вместе с Тереховым - Кернес никому не позволял оттягивать на себя общественное внимание. Именно непубличность для кернесовцев, в том числе для самого Терехова, стала большой проблемой. По сути, именно из-за плохой узнаваемости, отсутствия харизмы и не до конца ясной ситуации с поддержкой основных ФПГ, которые имеют влияние в Харькове, и.о. мэра пока имеет рейтинг, который не дает ему уверенности в победе. Действительно, если бы популярность руководителя города была на высоте - горсовету не было бы нужды подавать неполный пакет документов в Раду, таким образом искусственно затягивая принятие решения по выборам в Харькове.

Не менее важной проблемой для Терехова является его вероятный будущий конкурент на выборах Михаил Добкин, рейтинг которого, по оценкам некоторых экспертов, сейчас выше, чем у и.о. мэра. В Харькове Добкина знают и помнят как близкого друга покойного мэра и главу Харьковской облгосадминистрации. На предыдущих выборах осенью Добкин даже попытался баллотироваться в мэры, пока Кернес лежал в больнице в Германии, но снялся якобы благодаря уговорам Фукса. Теперь же, когда выборы еще даже не объявлены, Добкин уже объявил, что будет в них участвовать. И, как поговаривают, будто бы нашел себе покровителей в лице приближенных к Ринату Ахметову Вадима Новинского и Бориса Колесникова.

Также Добкин, не надеясь только на покровительство бывших товарищей по Партии регионов, решил на полную использовать имидж "друга Кернеса", выпустив видеоролик, в котором много раз фигурирует покойный мэр, чем навлек на себя критику кернесовцев. "Посмотрел гнусный предвыборный ролик Добкина, скомпилированный из фото и видео покойного Кернеса. Это называется "пиар на гробах" - политический моветон примазываться к подвигам умершего человека и выдавать ложное за правду", - сказал Фукс.

"Пиар на гробах - это когда рассказывают о Геннадии как о своей частной собственности. Это пиар на имени. Когда мы с Геной делали ролик, когда работали вместе, когда Харьков начинали приводить в порядок, а потом, когда я был в области, а он избрался мэром, - Павла Фукса здесь и близко не было. Он жил в Москве лет 20, занимался бизнесом, сейчас живет в Киеве. Его Харьков не интересовал. Я не понимаю: почему он вообще это комментирует? Как это его касается? Он далек от Харькова. В Харькове у него ничего нет, кроме, разве что, могил ближайших родственников, потому что он родом из Харькова. Что его связывает с Харьковом, кроме желания управлять ручными чиновниками Харьковского городского совета?" - нашелся с ответом Добкин.



Впрочем, "пиар на гробах", как выразился Фукс, не очень повредит Добкину, считает политолог Виталий Бала. "Добкин может отбиться от обвинений в "гробопиаре" тем, что это он Кернесу дал дорогу в мэры. Когда его назначили главой ОГА, он гарантировал "регионалам", что рекомендованный им кандидат в мэры Кернес победит, а если нет - Добкин уйдет в отставку. То есть по большому счету он имеет право делать то, что делает", - сказал эксперт в комментарии "ДС", добавив, что слухи о ссорах между Добкиным и Кернесом были правдивыми, но в последние несколько лет бывшие друзья держали нейтралитет.

"Сейчас для Добкина важно договориться со всеми тяжеловесами харьковской политики и бизнеса. Это, кстати, касается и близкого к Кернесу Александра Ярославского, который сам имеет неплохой рейтинг и мог бы тоже пойти на выборы", - считает Бала.

Если же бывший глава Харьковской ОГА все-таки победит, его ждет еще одна очень непростая ситуация. Дело в том, что большинство в горсовете все равно останется у окружения Кернеса, и если новый мэр будет не из их круга, то получит серьезные проблемы, пытаясь делать что-то вопреки нынешней политике.

Кроме Терехова и Добкина, в Харькове есть еще один политик, который наверняка будет баллотироваться на выборах мэра. Это глава городской ячейки ОПЗЖ Александр Фельдман, который, как утверждают его приверженцы, тоже имеет достаточно высокий рейтинг и может выйти во второй тур либо с Тереховым, либо с Добкиным.

В целом, у многих харьковских и столичных политиков есть желание провести передел сфер влияния в Харькове, и выборы станут лишь началом этого процесса. Сейчас в городе спокойная ситуация и не началась политическая война - это выгодно почти всем, и такая ситуация может продолжаться ровно до тех пор, пока в Офисе президента не решат, что для них выгоднее дать старт выборам. Словом, спешить не будут ни в Харькове, ни на Банковой: закон не обязывает Раду назначать перевыборы в какие-то конкретные сроки.