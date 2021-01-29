Без Витренко, но с БЭБУ. Почему парламентское монобольшинство умерло, едва воскреснув

Юрий Вишневский / Деловая столица

Ультиматумы с Банковой работают только в порядке исключения, а при попытке задействовать их систематически теряют эффективность.

Четвертая сессия Верховной Рады девятого созыва завершается с довольно интересными политическими результатами. Парламент принял несколько законов, в которых были заинтересованы не только «слуги народа», но и другие фракции. В то же время депутаты провалили несколько решений, на которых настаивала Банковая, включая и назначение Юрия Витренко первым вице-премьером - министром энергетики.

Повторный провал Витренко

Начнем именно с Витренко. Это уже второй его провал. Первый случился 17 декабря - тогда его кандидатуру поддержали только 186 депутатов. После этого Кабмин назначил Витренко и.о. министра энергетики, а Банковая недвусмысленно продемонстрировала «слугам народа» свою заинтересованность в том, чтобы Витренко все же получил желанную должность первого вице-премьера.

Бывший «слуга народа» Гео Лерос, который теперь внефракционный, рассказал, что «слугам народа», которые 17 декабря не проголосовали за назначение Витренко, «в прошлом месяце не доплатили половину зарплаты в конвертах. И это для многих стало мотивацией сейчас проголосовать». Разные источники утверждают, что Владимир Зеленский в свой день рождения 25 января убеждал «слуг народа» на заседании фракции в необходимости проголосовать за Витренко. И что в следующие дни требование поддержать кандидатуру Витренко звучало с Банковой в ультимативной форме.

Накануне повторного голосования глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко рассказывал, что уже есть поддержка 210 членов фракции. «Ситуация сейчас значительно лучше, чем была. Юрий Юрьевич провел серьезную работу за этот месяц. Показал себя как профессиональный менеджер и управленец, которому небезразличны люди», - уверял Корниенко.

Однако спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» подтвердил свое нежелание голосовать за Витренко. «В прошлый раз я не голосовал за Юрия Юрьевича, и моя позиция была достаточно публичной: я не понимаю, как люди, которые работают или планируют работать на государство, извлекают из бюджета государства такие средства (кто-то называет 90 млн грн, другие - 170 млн грн) в качестве компенсации за свою деятельность. Если это бизнес, то это - бизнес. Если ты идешь работать на людей, то у тебя должны быть какие-то ограничения», - пояснил Разумков.

Разумеется, гигантская премия, полученная в «Нафтогазе», - это не единственная претензия к Витренко. Общественное мнение намертво связало с Витренко повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. К тому же, многих депутатов шокировали слова Витренко на пресс-конференции 22 января, где он назвал ненормальной ситуацию, когда большинство украинцев получают субсидии, и сказал, что эти выплаты плохо влияют на психику людей. К примеру, Ирина Верещук в ответ на эти слова заявила, что «человеку, который не умеет коммуницировать, нечего делать во власти». И она была в числе тех «слуг народа», которые 28 января отказались нажать кнопку «за», когда рассматривался вопрос о назначении Витренко на пост в правительстве.

В итоге Витренко набрал 204 голоса. Это, конечно, чуть больше, чем он получил 17 декабря, но все равно провал. «Слуги народа» дали 177 голосов (вместо обещанных Корниенко 210), 18 - группа «Доверие» и девять - внефракционные. Особо следует подчеркнуть, что Витренко не получил поддержки со стороны группы «За майбутнє» и условной «группы Коломойского» внутри фракции «слуг народа», хотя раньше считался креатурой Коломойского. Похоже, сейчас Витренко - это прежде всего человек Банковой. И провал этой кандидатуры свидетельствует о том, что Банковая и Коломойский не сторговались.

Продление конституционного кризиса

Еще один знаковый провал - это результаты первого чтения законопроекта №4533 «О конституционной процедуре». Этот проект исключительно важен для Банковой в плане укрощения Конституционного суда. По Конституции, в КСУ должно быть 18 судей (сейчас 15). Проект №4533 предусматривает, что КСУ должен принимать решения не менее чем двумя третями от своего конституционного состава - это 12 судей. Сейчас для принятия решения достаточно голосов десяти судей. Увеличение кворума с 10 до 12, как надеется Банковая, позволит избежать появления новых контроверсионных решений КСУ типа того, которое было принято 27 октября и вызвало конституционный кризис.

Вообще же это очень большой закон, который регулирует все аспекты конституционного судопроизводства. И там есть много спорных деталей. В частности, высказывались опасения, что с помощью этого закона Банковая сможет контролировать КСУ. К тому же накануне голосования спикер Разумков направил текст законопроекта в Венецианскую комиссию. Поэтому звучали резонные предложения не трогать этот проект, пока не придут выводы Венецианской комиссии. Тем не менее, «слуги народа», руководствуясь сигналами с Банковой, решили поспешить с его рассмотрением.

Отметим, что законопроект №4533 внесли 29 депутатов, в числе которых были представители не только партии «Слуга народа», но и ОПЗЖ, «Батьківщини», групп «За майбутнє» и «Доверие». Однако, когда дело дошло до голосования, проект получил поддержку только 197 депутатов, в т.ч. 192 «слуг народа», двух из группы «Доверие» и трех внефракционных (включая спикера и первого вице-спикера).

Этот проект мог бы вообще отправиться в корзину. Но его спасло чудо (в лице «Голоса»). Предложение отправить проект на повторное первое чтение набрало 226 голосов - минимально необходимое число. Это предложение поддержали 206 «слуг народа», 13 представителей «Голоса», трое из группы «Доверие» и четверо внефракционных.

Закон о парламентской службе

На фоне этих провалов резким контрастом выглядело первое чтение проекта закона №4530 «О парламентской службе». За принятие этого закона за основу проголосовал 301 депутат - это конституционное большинство. Законопроект поддержали представители всех фракций и групп, за исключением «Европейской солидарности», которая выдвинула собственный законопроект на ту же тему.

В роли инициаторов законопроекта №4530 выступили спикер Разумков и еще 130 народных депутатов. Но понятно, что руководил разработкой этого проекта именно Разумков. И успешное голосование 28 ноября он, конечно же, может положить в свою политическую копилку.

По сути, это закон об аппарате Верховной Рады как отдельной части госслужбы. Необходимость такого закона его авторы обосновывают тем, что аппарат Верховной Рады упоминается в Конституции - значит, нужен отдельный закон о нем. Кстати, в Конституции записано еще и то, что организовывает работу аппарата председатель Верховной Рады. Так что Разумков старался прежде всего для самого себя. Но, конечно, есть и общий интерес у всего парламента создать дополнительные стимулы и бонусы для собственного аппарата. Этим и объясняется энтузиазм депутатов при голосовании за этот закон.

Создание БЭБУ и реформа СБУ

Совпали интересы у депутатов из разных фракций и групп также и при голосовании за два взаимосвязанных проекта, которые должны привести к реформе СБУ.

Сначала во втором чтении был рассмотрен законопроект №3087-д, согласно которому должно быть создано Бюро экономической безопасности Украины (БЭБУ). Ожидается, что после создания БЭБУ будут ликвидированы управления СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью. Этот закон был принят в первом чтении 3 сентября 2020 г. Тогда за него проголосовали 245 нардепов. И вот 28 января этот закон был принят во втором чтении и в целом, получив поддержку 242 депутатов. В их числе 201 «слуга народа», 17 членов группы «Доверие», 16 представителей «Голоса», трое из группы «За майбутнє» и пятеро внефракционных (включая спикера и первого вице-спикера).

Сразу после этого депутаты приступили к повторному первому чтению законопроекта №3196-д, согласно которому в закон об СБУ должны быть внесены изменения для усовершенствования организационно-правовых основ деятельности спецслужбы. Первый раз депутаты рассмотрели этот проект 18 декабря 2020 г. и провалили - он набрал только 208 голосов. Но повторное первое чтение вышло гораздо более удачным - на этот раз проект поддержали 285 депутатов. Среди них - 200 «слуг народа», 22 члена фракции «Европейской солидарности», 19 из ОПЗЖ, 17 из «Голоса» и столько же из группы «Доверие», четверо из «За майбутнє» и шестеро внефракционных (включая спикера и первого вице-спикера). Основной мотив поддержки заключался в том, что поскольку только что решили создать БЭБУ и передать ему экономические преступления, то совершенно необходимо внести соответствующие изменения в закон об СБУ. Ну а те недостатки, которые есть в законопроекте №3196-д, депутаты надеются исправить при подготовке проекта ко второму чтению.

Вообще же было заметно благожелательное отношение депутатов к этой реформе. Как себя проявит БЭБУ - это другой вопрос, но депутаты из разных политических лагерей были едины в том, что нужно наконец лишить СБУ возможности кошмарить бизнес. И это то, что теперь будут записывать себе в актив почти все парламентские партии.

Призрак монобольшинства

Если пытаться подвести итоги, то можно сказать, что четвертая сессия Верховной Рады девятого созыва завершается для Банковой не очень удачно. Провалена кандидатура Витренко, едва не отправлен в корзину законопроект «О конституционной процедуре», необходимый для установления контроля над КСУ. А те законы, которые приняты, получили поддержку депутатов не по указке с Банковой, а потому что давали политическую выгоду всем парламенту в целом, а не одним только «слугам народа».

Пиарщикам Офиса президента остается акцентировать на президентском законопроекте «О всеукраинском референдуме», который был принят во вторник, 26 января. Но этот закон - особый случай. Он принципиально важен для Владимира Зеленского по двум причинам.

Во-первых, обещание этого закона было одним из элементов пиар-кампании Зеленского перед президентскими выборами. Более того, в своей предвыборной программе Зеленский обещал, что законопроект о референдуме будет его первым президентским законопроектом. Слова своего он, конечно, не сдержал и внес этот проект лишь 9 июня 2020 г., то есть более чем через год после своей инаугурации. И вот если бы сейчас этот проект провалился, это выглядело бы как доказательство неспособности Зеленского выполнить хоть что-то из своих обещаний.

А во-вторых, этот закон дает в руки Зеленскому новую игрушку - референдумы. На Банковой всерьез рассчитывают с помощью этого инструмента усилить личную власть Зеленского. То есть это, по сути, закон не для народа, а для президента. Кстати, именно поэтому за законопроект Зеленского отказались голосовать даже фракции ОПЗЖ и «Батьківщини», хотя они публично выступали за то, чтобы узаконить проведение референдумов, и предлагали собственные законопроекты на эту тему.

Ввиду принципиальной важности этого закона Банковая фактически выдвинула «слугам народа» ультиматум. Озвучил его глава фракции Арахамия: кто не проголосует - того исключат из фракции. И эта угроза подействовала. Из 228 «слуг народа», которые были зарегистрированы на момент голосования, только двое посмели проигнорировать президентский проект, а остальные 226 послушно нажали кнопку «за». Еще 20 голосов дала группа «Доверие», девять - внефракционные (включая спикера и первого вице-спикера). То есть это был тот случай, когда «слуги народа» могли бы справиться своими силами, без посторонней помощи.

Но слова о возрождении монобольшинства «слуг народа» оказались поспешными. Уже в четверг стало очевидно, что парламентское монобольшинство вновь умерло, едва воскреснув. Даже ультиматумы с Банковой работают только в порядке исключения, а при попытке задействовать их систематически - теряют эффективность. С законом о референдуме этот прием удался, но уже на Витренко дал сбой. Хотя, кто знает, быть может, на Банковой решат попытаться провести эту кандидатуру через парламент еще раз. Так сказать, в качестве пробника: «слуги народа» уже совсем от рук отбились или же их еще можно обратно приручить, если надлежаще прикормить.

