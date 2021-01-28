Снова не назначили Витренко: Сделает ли его Зеленский министром без «слуг»

Ігор Петренко / Depo.ua

Вчера нардеп "слуга" Федор Вениславский уверял, что монокоалиция поддержит и назначение Юрия Витренко в правительство, и исключение Александра Дубинского из фракции. Однако сегодняшний день подтвердил: кризис "зеленых" только усугубляется.

Юрия Витренко парламент прокатил во второй раз. На этот раз претендент получил 204 голоса из 226 необходимых. Только 177 дала пропрезидентская фракция, а 18 "за" от группы "Доверие" и 9-ти от внефракционных депутатов кандидату на должность вице-премьера и министра энергетики не хватило. В декабре его поддержали 186 депутатов, из них 153 "слуги". Так что прогресс есть, однако монокоалиция упрямо не хочет отдать Витренко хотя бы 200 голосов.

Почему не проголосовали за Витренко и сделает ли из этого выводы власть? И главное - какие?

Начнем с того, что фигура Витренко является контроверссионной. У депутатов не должно было бы возникать вопросов к его профессионализму в сфере энергетики. Поэтому мотивы неголосования за него - политические. Витренко, с одной стороны, ассоциируется с предыдущей властью, он работал в "Нафтогазе", руководство которого прославилось на всю страну благодаря огромным зарплатам и премиальным, с другой - есть значительная заслуга руководящего состава "Нафтогаза", и Витренко в частности, в победе над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. То есть, кандидат был мишенью и для тех политсил, которые разжигают классовую ненависть к богачам (а и.о. министра энергетики Витренко - долларовый миллионер ), и для агентов влияния РФ, которые никогда не поддержат в министры лицо, причастное к проигрышу "Газпрома".

Однако это не все проблемы Витренко. Ранее в СМИ его относили к орбите олигарха Игоря Коломойского. На что может намекать и первое голосование, когда за него голосовали депутаты из группы влияния этого олигарха во фракции "слуг" и 18 нардепов из фракции "За будущее". За месяц картина изменилась: группа "За будущее" уже Витренко не поддержала, зато голоса за него отдали депутаты, которых относят к группе влияния другого олигарха, Рината Ахметова. Depo.ua ранее писал, что кандидат в министры энергетики, похоже, сошелся с этой группой. Но, как показало сегодняшнее голосование, от изменения лояльных групп влияния ничего не меняется. Опять провал.

Следующая проблема, которая мешает утверждению Витренко в должности - определенные политические силы и их акционеры подозревают, что активное продвижение этой фигуры в состав Кабмина может в краткосрочной перспективе привести к смене главы правительства. Проще говоря, что Витренко может в кресле вице-премьера подсидеть премьера. Что-то подобное власть провернула с Кабмином Алексея Гончарука. На фоне скандала с так называемыми "пленками Гончарука" 4 февраля прошлого года Дениса Шмыгаля с главы Ивано-Франковска подняли до уровня вице-премьера - министра развития общин и территорий. А через месяц он стал премьером. Если у Банковой и были планы повторить такой же кадровый финт, то с каждым голосованием за Витренко они будут становиться более призрачными.

Но будет ли попытка №3? Владимир Зеленский и перед первым, и перед вторым голосованием лично просил депутатов своей фракции поддержать Витренко, но "слуги" оба раза отказали президенту. Это значит, что в третий раз их просить не будут, а попытаются пойти другим путем. Витренко пока в статусе и.о. и должен этот статус или изменить на официальный - министерский (с этим, как видим, большая проблема), либо Кабмин закроет глаза и снова по мотивам политической целесообразности назначит его и.о., что скопирует историю с Ульяной Супрун, которая так и не получила статуса министра. Или Витренко не выдержит испытаний горькой судьбы и больше не будет претендовать на эту должность, или под него изменят закон.

О последнем сценарии как достаточно реальном говорят в кругах монобольшинства. Согласно закону о Кабмине, тот назначает первых заместителей и заместителей министра по представлению премьера, а ему представление вносит министр. На момент назначения Витренко и.о. заместителя министра министр Ольга Буславец уже написала заявление на увольнение. Не исключено, что теперь планируют немного изменить принцип назначения заместителей и исполняющих обязанности министров, сделав исключения. Таким образом попытаются решить не только "казус Витренко", но и предотвратить повторение подобных историй, когда министры будут уходить, или их будут увольнять, а для назначения новых в парламенте голосов не будет.