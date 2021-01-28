За его кандидатуру на парламентском заседании в четверг проголосовало 204 народных депутата при необходимых 226 голосах.
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YouTube заблокировал канал нардепа Дубинского
13:29 28.01.2021 |
Видеохостинг YouTube удалил канал народного депутата Александра Дубинского ("Слуга народа"), у которого было 327 тысяч подписчиков.
Согласно сообщению на странице канала, аккаунт Дубинского заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube.
Канал DubinskyPro был создан в январе 2017 года.
Как сообщалось, ранее Национальный банк Украины предупредил банки о рисках при сотрудничестве с лицами, которые находятся под санкциями США, в том числи с депутатом Александром Дубинским ("Слуга народа"). Сам Дубинский сообщал, что monobank предложил ему закрыть свой счет.
Напомним, на минувшей неделе США ввели санкции против депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, экс-прокурора ГПУ Константина Кулика и экс-нардепа Александра Онищенко за попытку вмешательства в выборы американского президента вместе с нардепом Андреем Деркачем, которого в США называют агентом спецслужб РФ.
В 2019 году журналисты проекта Bihus.info провели расследование, в котором выяснили, что семье экс-журналиста Дубинского принадлежат 24 квартиры, 17 автомобилей, два дома и 70 соток земли на общую сумму около $2 млн.
Большинство активов оформлено на мать-пенсионерку и жену нардепа. В 2020 году Дубинский указал в декларации в качестве подарка от мамы три элитных автомобиля общей стоимостью 2,8 млн грн. Кроме того, в январе 2020 года Дубинский купил еще одну машину - Cadillac Escalade 6.2i, который обошелся народному избраннику в более 1,1 млн грн.
Кроме того, согласно информации бизнес-реестра Словакии, с 30 марта 2019 года до 14 февраля 2020 года Александр Дубинский был единственным акционером словацкой компании DubPro Sro с уставным капиталом 5 тыс. евро, но не указал ее в своей декларации. С 18 февраля 2020 года фирму переоформили на жену Дубинского, после чего ее название было изменено на Tsyb Pro S.r.o.
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