Шмыгаль в лес, Степанов по дрова. Как власть устроила полный хаос с вакцинацией

Денис Сарбей / Деловая столица

Тема вакцинации от COVID-19 становится все более горячей, а власть продолжает озвучивать туманные обещания относительно начала процесса и вяло отбиваться от обвинений в злоупотреблениях при закупках "надежной" китайской вакцины.

Почему в Украине до сих пор нет вакцины

"Получить вакцину от коронавируса непросто, ведь все страны "жестко борются" за свой интерес - и богатейшие из них оказались первыми в очереди", - так объяснил отсутствие вакцин президент Владимир Зеленский.

Причин того, что вакцины от коронавируса до сих пор недоступны украинцам и будут доступны позже всех в Европе, несколько. Основная из них - власть, а конкретно Министерство здравоохранения и депутаты Верховной Рады, потеряли время. Народные избранники должны были внести изменения в Бюджетный кодекс, в медицинское законодательство и разрешить закупку или контрактование вакцины наперед. Частично до декабря Украина не вела эффективных переговоров именно из-за этого. Кроме того, гендиректор ГП Медицинские закупки Арсен Жумадилов прямо обвинил министра Максима Степанова в срыве закупок вакцины у нескольких поставщиков, поскольку тот поручил работать с производителями вакцины исключительно через Минздрав.

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Что по поводу вакцинации говорит Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль не единожды обещал, что в Украину завезут 12 млн доз вакцин, которых должно хватить для вакцинирования 6 млн украинцев (считается, что для надежного эффекта нужно по две дозы на человека). Эти 12 млн доз власть якобы закупит посредством двух каналов. О первом - поставках через международную программу COVAX, главные доноры которой Великобритания и страны Европейского союза, а также Фонд Билла и Мелинды Гейтс, очень часто говорит глава правительства. В декабре 2020 года Украина подписала с GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation, то есть Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) документы, согласно которым в Украину должно поступить 8 млн доз бесплатной вакцины. По словам Шмыгаля, эти поставки должны начаться в марте-апреле 2021 года. Что касается второго пути - это госзакупки, и о них гораздо больше говорит министр здравоохранения, о чем ниже.

Первая партия в рамках COVAX придет не раньше второго квартала 2021 года и будет предназначена только для медработников в объеме не более 0,25% населения (около 100 тыс.).

План вакцинации от COVID-19 включает пять этапов:

* вакцинация людей с критическим риском инфицирования: медработники и персонал, которые оказывают помощь больным COVID-19, постояльцы и персонал домов престарелых, военнослужащие операции Объединенных сил, которые находятся на передовой (367 тысяч человек);

* вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования: соцработники, люди старше 80 лет и другие медицинские работники (2,54 млн человек);

* вакцинация людей с высоким риском инфицирования и тех, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства: ГСЧС, Нацполиция, СБУ, учителя и другие категории населения (7,2 млн человек);

* вакцинация людей с повышенным риском инфицирования: люди в возрасте от 60 до 64 лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями и другие категории населения;

* вакцинация других граждан, которые не входят в число приоритетных групп.

Всего, по словам Шмыгаля, на первом этапе планируют вакцинировать 367 тыс. украинцев из групп риска. Первые прививки будут делать более 500 мобильных бригад.

Премьер утверждает, что скоро украинцы смогут выбирать из трех вакцин, которые якобы поступят в страну. При этом названия вакцин Шмыгаль не называет. Мало того: якобы власти ведут переговоры с шестью производителями вакцин, которые сегодня имеют две стадии клинических исследований, проходят третью, и регистрируются в других странах и во Всемирной организации здравоохранения. Что это за производители - премьер опять-таки не говорит. Зато Шмыгаль заявил, что все желающие смогут сделать прививку в течение года, и на данный момент контрактов якобы более чем на 30 млн вакцин находятся в стадии подписания или подписаны.

Что обещает Степанов

Степанов, как и Шмыгаль, часто упоминает о вакцинах, которые Украина должна получить через COVAX. Но количество, которое он озвучивает, отличается от объявленного премьером.

"Украине по COVAX могут дать 16 миллионов доз - мы это сейчас проговариваем", - говорит Степанов, на целых 4 млн дох расходясь в оценках со своим начальником.

В отличие от главы правительства, министр здравоохранения Максим Степанов акцентирует внимание на поставки вакцин по госзакупкам, на которые предусмотрено 2,6 млрд грн. По сути, это те $100 млн, которые выделены Украине специально на эти цели Всемирным банком, этих денег хватит на 4 млн доз.

"30 декабря 2020 года Украина заключила договор на закупку 1 млн 913 тыс. доз вакцины от Sinovac Bioteсh на 964 млн грн по 504 грн за дозу. Правительство подготовило для этого логистическую инфраструктуру, чтобы начать компанию по вакцинации уже в феврале", - заявил Степанов.

По его словам, эффективность вакцины на уровне 50% и больше вполне достаточна для утверждения большинством медицинских регуляторов, в частности ВОЗ и FDA,и для покупки собственно Украиной. В Бразилии общую эффективность вакцины оценили в очень похожую цифру - 50,38%.При этом еще до официального обнародования результатов третьей фазы испытаний вакцины Денис Шмыгаль заявил, что согласно договору с китайцами она должна иметь эффективность на уровне не менее 70%, иначе Украина получит свои деньги обратно.

11 января группа фармкомпаний "Лекхим" объявила о заключении соглашения с SinoVac на поставку в Украину 5 млн доз препарата в первом полугодии 2021 года. При этом в СМИ министра обвинили в том, что он самостоятельно назначил компанию "Лекхим" для закупки китайских вакцин против коронавируса, а других производителей заблокировал. Владельцем выбранной фармкомпании является Валерий Печаев - соратник Раисы Богатыревой, министра здравоохранения при Януковиче.

Важно отметить: ни Степанов, ни Шмыгаль ни слова не говорят о корректировке Украиной планов закупки вакцины SinoVac, хотя ее эффективность оказалась намного меньше 70%.

Отбиваясь от обвинений в непрозрачных закупках, Степанов утверждает, что у МОЗ есть планы и насчет эффективных западных вакцин - правда, неизвестно, насколько они реалистичны. Так, в декабре Степанов обсуждал сроки и логистику поставок вакцины британской компании AstraZeneca, но пока конкретных дат или количества доз вакцины, которые может получить Украина, нет.

"Возможно, будем вакцинировать Pfizer, мы просили 210 тыс. доз. У нас есть понимание с их стороны, думаю, на этой неделе мы точно узнаем даты. Относительно китайской вакцины, мы говорили о 700 тыс. доз в феврале. Я не исключаю, что у нас будет вакцина еще одного производителя. Надеюсь, что на этой неделе мы заключим договор", - сказал он.

Когда, где и сколько вакцин Украина сможет законтрактовать

Украина сможет закупать препараты, которые обязательно должны иметь преквалификацию ВОЗ и разрешение на использование в странах с жесткой регуляторной политикой (США, странах ЕС, Великобритании, Индии, Японии, Канаде, Израиле) или же Мексике, Бразилии и Австралии, где находятся заводы ведущих мировых производителей вакцины. Кроме того, депутаты отдельно разрешили препараты из Китая, поскольку эта страна является одним из лидеров по производству вакцин.

Тем не менее, выбор поставщиков небольшой. Крупнейшие производители, которые уже доказали высокую эффективность - компании Moderna, Pfizer, AstraZeneca - сейчас не заинтересованы в том, чтобы регистрировать свои продукты в Украине. Соответственно, когда мы сможем докупить их продукцию для использования хотя бы в частных клиниках - неизвестно.

Какова эффективность Sinovac и основных вакцин, используемых на Западе

Бразильские эксперты из института Бутантан объявили, что эффективность препарата SinoVac составляет 50,38%. Что касается вакцины от Pfizer, то ее эффективность существенно выше: 96,5% у людей в возрасте до 55 лет и 93,7% у людей старше 55 лет. Эффективность вакцины от Moderna по итогам третьей фазы клинических испытаний составила 94,1%.

Когда вакцинироваться можно будет платно

Ни один украинский чиновник не назвал этой даты хотя бы приблизительно.

Грозит ли украинцам "железный занавес" из-за провала вакцинации и использования ненадежной китайской вакцины?

Очевидно, доля привитого населения в странах ЕС будет расти очень быстро с каждым месяцем. Уже через полгода она может составить около 50%, что будет очень важным психологическим рубежом. Привитых станет больше, чем непривитых. После этого (если не раньше) ЕС может отгородиться от стран, где ситуация с вакцинацией такая же, как в Украине, "железным занавесом"

и пропускать на свою территорию только вакцинированных. Хотя бы затем, чтобы не отвечать за чужих потенциальных больных и снова не подвергать дополнительной опасности какую-то часть своего невакцинированного населения, что также будет иметь место (антипрививочники и пр.).

