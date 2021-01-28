Николай Богдановский / СТРАНА.ua

27 января курс доллара на межбанке поднялся на копейку и закрепился в рамках 28,17-28,19 грн/$. В кассах было минимальное движение: цена продажи наличного "американца" опустилась на 3 копейки, а на выкупе осталась старой. К вечеру закрепились следующие расценки:

* 28,25-28,35 грн/$ - на продаже;

* 27,90-28,10 грн/$ - на покупке.

Банкиры говорили о крайне низкой активности населения. Люди мало сдавали валюту и мало ее покупали.

На межбанке тоже не было большой активности: объем торгов сократился с $180 млн до $130 млн на площадке Bloomberg. "Ситибанка", от которого ждали крупных валютных продаж под оплату облигаций внутреннего госзайма, сегодня не наблюдалось: вчера Минфин разместил гривневых ОВГЗ на общую сумму 7,5 млрд грн. Проходили небольшие сделки, и не было Нацбанка.

"Нерезиденты сменили стратегию. Они больше не устраивают валютных распродаж по вторникам-средам, когда покупают и оплачивают ОВГЗ. Нет. Они стараются максимально растянуть свои валютные продажи на всю неделю. Тем более, что уже покупают гособлигации не только на аукционах Минфина (на первичных размещениях), но и на вторичном рынке", - прокомментировал ситуацию на рынке финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Из-за отсутствия большого числа сделок сильной раскачки курса на межбанке не ощущалось.

"Утром торги открылись на 28,15-26,16 грн/$. Преобладание предложения переместило доллар в диапазон 28,145-28,155 грн/$, но вышедшие на рынок покупатели вернули его на 28,16-28,17 грн/$. А после того как появилась информация о новом крупном возмещении НДС, рост продолжился, и к закрытию торгов американская валюта уже торговалась на 28,1750-28,1850 грн/$", - рассказал казначей, руководитель торговых операций на межбанковском рынке банка "Кредит Днепр" Юрий Гриненко.

Госказначейство произвело сегодня крупнейшую в январе выплату в рамках возмещения НДС - на 4,9 млрд грн. Вчера оно также заплатило много - 2,8 млрд грн. А если сложить перечисления за предыдущие дни, то выйдет 10 млрд грн в совокупности.

Такие переводы серьезно снижают желание бизнеса продавать валюту. Единственное, что может стимулировать экспортеров, - это налоговый период (бюджетные платежи нужно закрыть до конца этой недели), а также первые движения аграриев в части подготовки к посевной.

Но казначеи все равно не обещают крупных валютных распродаж завтра. Хотя их, конечно, будет стимулировать подготовка к аукционам по ОВГЗ со стороны нерезидентов, которые теперь "размазывают" свой доллар на всю неделю. Минфин пока не давал заявку на продажу новых бумаг во вторник, 2 февраля, но с недавней закрытой встречи в министерстве есть неофициальная информация: к размещению планируются гособлигации на 3 месяца (лимитом до 500 млн грн) и 12, а также на 2 и 3 года.

Так что казначеи прогнозируют на 28 января открытие межбанка на 28,17-28,1950 грн/$ и ждут движения котировок в рамках 28,15-28,20 грн/$.