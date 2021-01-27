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«Слуги» предлагают разрешить украинцам иметь двойное гражданство – законопроект
Народные депутаты Украины предлагают внести изменения в украинское законодательство, которые разрешат иметь двойное гражданство.
Соответствующий законопроект № 4640 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового обеспечения наличия иностранного гражданства (подданства) у граждан Украины" зарегистрирован в Верховной Раде, сообщает сайт парламента.
Авторы законопроекта предлагают внести изменения в закон Украины "О гражданстве", которые предоставляют гражданам Украины право получать гражданство (подданство) иностранного государства без потери гражданства Украины.
Предложенные изменения также позволяют иностранцам получать гражданство Украины без отказа от гражданства свое страны.
Предлагается также ввести декларирование о наличии (отсутствии) иностранного гражданства (подданства) и ведение учета граждан Украины, которые имеют гражданство других государств.
Авторы законопроекта предлагают ввести административную и уголовную ответственность за нарушение требований о декларировании наличия иностранного гражданства (подданства).
Кроме того, законопроект предлагает предусмотреть подачу декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, которые претендуют на избрание на выборные должности или на государственную службу, на службу в органы местного самоуправления, прохождение службы в правоохранительных органах.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, одной из важных новаций является введение понятия "государство-агрессор".
"В частности, в случае наличия у граждан Украины гражданства (подданства) государства, признанного агрессором по отношению к Украине, предусмотрен запрет указанным гражданам в реализации их избирательных прав. Такой запрет действует до момента отмены у определенного государства статуса агрессора или прекращение этими гражданами гражданства (подданства) такого государства", - говорится в пояснительной записке.
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