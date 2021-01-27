«Приглашаю в гости»: С чего это Тимошенко начала «обниматься» с Ермаком

Юрій Васильченко / Depo.ua

Вчера лидер "Батькивщины" второй день подряд (после кардинальной смены имиджа) гремела в новостях: журналист сфотографировал, как она переписывается с человеком, подписанным в телефоне как Ермак Андрей Борисович. Так зовут главу Офиса президента. Оказывается, не такая уж Юлия Владимировна и оппозиционерка. По крайней мере, судя по тону переписки.

Фотокорреспондент сайта "Буквы" несколько раз сфотографировал телефон Тимошенко. Она якобы переписывалась с Андреем Ермаком. И не отчитывала его за высокие тарифы, как положено оппозиционерке, а очень даже мило общалась. Что показательно - на русском языке.

"Родным языком мало просто общаться. Его надо беречь, им надо заниматься, о нем надо заботиться. Потому что язык - это ценность, гарантия нашего существования в современном мире. И слова Лины Костенко до сих пор актуальны: "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову...", - заявляла Юлия Тимошенко 9 ноября прошлого года. А 26 января 2021-го переписывалась с Ермаком на русском.

Коротко напомним, о чем говорили (если верить фото) два политика. Главу ОП интересовало, успела ли лидер "Батькивщины" поговорить с Сергеем (фамилия не указана). Затем Ермак звонил Тимошенко в мессенджере, однако она не ответила. Но через некоторое время написала, что уже поговорила с первым вице-спикером парламента Русланом Стефанчуком, объяснила, что произошло, и выразила готовность рассказать. Кроме этого, народный депутат засветила часть предыдущей переписки: "Представляю, сколько людей хотят сегодня поздравить президента. Вам сегодня нелегко. Я уже в Киеве, материалы подготовила. Готова продолжить наш разговор, приглашаю Вас в гости вечером в ближайшие удобные Вам дни. Обнимаю" .

Из обнародованной переписки стало понятно, что лидер "Батькивщины" поддерживает тесную связь с Банковой. Это породило несколько версий. Первая касается вчерашнего рассмотрения Верховной Радой закона о народовластии через референдум, который фракция Тимошенко не поддержала. Сама Юлия Владимировна раскритиковала закон и требовала отправить его на повторное второе чтение. По ее словам, этот документ - "иллюзия и имитация народовластия, закрывающая людям возможность сказать свое слово". По мнению Тимошенко, провести референдум по этому закону люди не смогут никогда из-за нереалистичных процедур, прописанных в нем. "Не говоря уже о том, что этот законопроект антиконституционный от начала и до конца", - отметила она в своем выступлении в парламенте. А еще призвала "разработать и принять честный закон о референдуме, который наконец даст людям реальную возможность влиять на курс страны, который более 70 процентов считают ошибочным".

Версия первая - поддержка закона о референдуме

Если переписка Тимошенко с Ермаком касалась именно закона о референдуме, то таинственным Сергеем мог быть или Сергей Власенко, или Сергей Соболев. То есть соратники Юлии Владимировны. Сергей Соболев утром комментировал эту тему и объяснял, что конкретно не устраивает "Батькивщину" в народовластии от Зеленского. А Ермак мог интересоваться у Тимошенко, готова ли ее фракция поддержать закон о референдуме, ведь после скандального заседания "слуг", когда они пытались выгнать Дубинского, было непонятно, дадут ли свои нужное количество голосов. То есть на Банковой искали, как подстраховаться.

Либо речь шла о каком-то Сергее не из фракции "Батькивщины". В руководстве монобольшинства депутатов с таким именем нет. Нет и среди заместителей Ермака в ОП и членов Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, профильного для закона о референдуме. А вот среди советников президента и главы его офиса люди по имени Сергей есть. После увольнения с должности заместителя главы ОП Сергей Трофимов остался советником главы государства вне штата. Еще три Сергея - Куницын, Неклева и Матиенко - советуют Ермаку.

Версия вторая - место в ТКГ

Впрочем, оставим поиски Сергеев и обратимся к более интересному в переписке, к тому, где об "обнимашках" и приглашении в гости. 3 августа прошлого года Юлия Владимировна сообщила, что предлагала Ермаку помощь команды "Батькивщины" в налаживании мирного процесса на Донбассе. Но ее предложение осталось без ответа. Прямая речь: "К сожалению, некомпетентность, хаос, отсутствие дипломатического опыта, отсутствие четкой патриотической позиции президента Зеленского и его окружения привели к тому, что Украина не борется за установление мира, за восстановление своей территориальной целостности. Власть завела все мирные переговоры в тупик. Подвела наших международных партнеров, европейских друзей. За время президентства Зеленского погибло 175 человек. Это абсолютный провал всех мирных переговоров". Тимошенко заявила, что планирует договариваться о создании парламентской миссии по поиску мира в Украине.

Тогда же член политической подгруппы ТКГ, журналист Сергей Гармаш рассказал, что лидер "Батькивщины" предлагала Ермаку свою кандидатуру на должность руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. В пресс-службе Тимошенко подтвердили, что она предлагала помощь, но не подтвердили желание возглавить нашу делегацию в Минске. Ее руководителем на конец июля, напомним, был уже Леонид Кравчук. Теперь, после обнародования переписки, нельзя исключать версию о возобновлении интереса Тимошенко к работе ТКГ или иного участия в урегулировании ситуации на Донбассе. А без согласия Ермака, на котором сосредоточен этот процесс, ничего не будет.

Версия третья - тарифные протесты

Не лишним будет вспомнить, как вели себя Тимошенко и ее соратники каждый раз, когда власть поднимала тарифы. "Батькивщина" проводила массовые акции протеста, Юлия Владимировна постоянно была гостьей телеэфиров, где показывала инфографику и убеждала, что газ для населения должен быть в разы дешевле. А еще юристы ее партии оспаривали повышение тарифов в судах.

Сейчас тарифная тема также поднимается этой политической силой и ее лидером, но есть различия: первое - в своих выступлениях она не забывает пнуть предыдущую власть и напомнить, что отдельные деятели тех времен управляют энергетической отраслью поныне; второе - "Батькивщина" не организует антитарифные протесты под своими флагами, но партийцы Тимошенко инициируют обращение к властям относительно снижения тарифов и поддерживают выступления граждан; третье - в заявлениях Юлии Владимировны и ее соратников не звучит фамилия Зеленского. Да и Шмыгаля не часто. Коболев, Витренко, правительство, "слуги народа", но не президент. Здесь не лишним будет вспомнить, что "Батькивщина" впервые за последние годы поддержала госбюджет, а давний соратник Тимошенко Александр Старух возглавил Запорожскую ОГА. То есть нельзя исключать, что неафишируемое сотрудничество власти с бело-сердечными продолжается.

"Батькивщине" выгодно туже завязать на себе тарифную тему. Особенно в медиа. В чем же выгода власти? Как ни странно - в том же. Лучше иметь немногочисленные протесты в регионах, рейтинговые сливки с которых снимет дружественная оппозиция, чем стихийные майданы или митинги под знаменами нелояльной оппозиции. Впрочем, это только версия. Потому что, как видим, одной оппозиционной силе пока не удается не только взять под свой контроль антитарифные выступления, но и получить от них нечто большее, чем перекрытие протестующими дорог или стояние с плакатами в центре городов.