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Валютное предложение на межбанке 26 января подросло за счет нерезидентов, которые раскупили больше половины новых ОВГЗ
23:48 26.01.2021 |
26 января безналичный доллар подорожал на 1 копейку, и межбанк финишировал на 28,1750-28,18 грн/$. В кассах банков средние валютные курсы поднялись на 3 копейки на продаже людям, а на покупке остались на прежнем уровне. Сформировались такие диапазоны:
* 28,25-28,38 грн/$ - на продаже;
* 27,90-28,10 грн/$ - на покупке.
На межбанке шла активная торговля. Благодаря иностранцам, которые конвертировали доллар под покупку гривневых облигаций внутреннего госзайма, общий объем сделок поднялся со $113 млн до $180 млн.
Минимальный курс на сегодняшних торгах составил 28,13 грн/$, а максимальный - 28,1850 грн/$. Большинство сделок прошло посередине - 28,14-28,1550 грн/$.
"Валютное предложение подросло за счет нерезидентов, которые раскупили больше половины новых выпусков гособлигаций: Минфин старается подтолкнуть их к покупке более длинных ОВГЗ, урезая объемы размещения краткосрочных бумаг. Но выход Нацбанка не потребовался, валюту раскупили импортеры. Спрос на нее подрос после завершения локдауна и выплат по НДС", - объяснил
По разным оценкам, "Ситибанк" продал сегодня не менее $50 млн.
Валютный рынок постепенно привыкает к таким объемам. Директор департамента открытых рынков Алексей Лупин уточнил недавно, что нерезиденты продают каждую неделю под ОВГЗ около $100-150 млн. Объемы сокращаются, когда происходит перевложение капитала: если иностранцы получают выплату по старым гособлигациям и покупают новые бумаги. Это происходит все чаще, поскольку они стали меньше покупать долгосрочных бумаг, больше краткосрочных (на 3-6 месяцев) и среднесрочных (на 1-2 года).
Так происходит и на этой неделе. 26 января Минфин разместил новых ОВГЗ на 7,5 млрд грн, а 27 января проведет погашение старых бумаг на 6,3 млрд грн:
* 5603 млн грн - погашение гособлигаций;
* 725 млн грн - выплата процентов.
Еще все это наложилось на выплату довольно крупного возмещения по НДС - на 2,8 млрд грн.
"Хорошо, что Госказначейство НДС возместило. Если бы не это, то гривна сегодня была бы значительно крепче. А так произошло два встречных движения: нерезиденты стали активнее продавать доллар, когда его меньше выставили экспортеры, и активнее приобретали импортеры", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
Активнее всего сегодня разбирали полуторагодовые ОВГЗ Минфина. Из итогов размещения получился такой рейтинг гособлигаций:
* на 3,6 млрд грн продали бумаг сроком обращения 1,5 года под 11,68% годовых;
* на 3 млрд грн - 2 года под 11,81% годовых;
* на 479 млн грн - 6 месяцев под 9,86% годовых;
* на 439 млн грн - 3 года под 12,15% годовых.
"При том темпе, в котором правительству нужно гасить краткосрочные облигации, размещенные в четвертом квартале 2020 года, чиновникам нужно больше собирать на своих аукционах по ОВГЗ", - заметил Шевчишин.
Главный вопрос для казначеев сегодня - продолжат ли нерезиденты и завтра продавать доллар или выкупят большую часть новых облигаций за счет выплаты Минфина. От ответа на него зависит прогноз.
Старт межбанка 27 января прогнозируют в рамках 28,16-28,19 грн/$. Если иностранцы снова будут активно продавать доллар, то котировки окажутся около 28,13-28,16 грн/$ или спустятся ниже. Но если этого не произойдет - то пойдут на 28,20 грн/$ и выше.
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