Ураган для Банковой. Какой подарок преподнесли Зеленскому на день рождения послы G7

Юрий Вишневский / Деловая столица

Демарш послов стран "Большой семерки" - это еще не наказание, а предупредительный выстрел в воздух. Но если этот сигнал не будет на Банковой услышан, то могут последовать более серьезные меры.

На встрече с парламентской фракцией «слуг народа» вечером 25 января Владимир Зеленский дважды просил Александра Дубинского добровольно покинуть фракцию. Дубинский отказался. В кулуарах Зеленский говорил о Дубинском: «Он не понимает, что все очень серьезно. Он попал в ураган».

Беспрецедентный демарш послов

Однако и сам Зеленский попал в ураган. Два месяца назад он обратился к послам стран «Большой семерки» (G7) с просьбой подсказать шаги для укрепления антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти в ответ на проблемы, вызванные решениями Конституционного суда Украины в августе-октябре 2020 г. И вскоре послы направили Зеленскому документ под названием «Дорожная карта судебной и антикоррупционной реформ», с конкретными шагами и сроками осуществления.

Напомним, что сам Зеленский отреагировал на решения КСУ своим законопроектом №4288, в котором говорится о роспуске КСУ и избрании нового. Однако послам G7 такой вариант не понравился, ибо роспуск КСУ антиконституционен, а новый КСУ при сохранении старого порядка избрания оказался бы всего лишь игрушкой в руках Банковой. В то же время послы настаивали на необходимости вернуть в полном объеме те антикоррупционные реформы, по которым нанес удар КСУ.

Коллективный разум Банковой не смог придумать, как реализовать одновременно оба эти требования (сохранить КСУ и вернуть реформы). Вот Зеленский и обратился к послам с просьбой подсказать алгоритм дальнейших действий. Конечно, прозвучало это довольно странно: дескать, у нас на Банковой своих мозгов не хватает, поэтому давайте вы за нас подумаете. Тем не менее послы отнеслись к просьбе со всей серьезностью, напрягли мозги, имевшиеся в их распоряжении, и составили для Зеленского «Дорожную карту» из 34 пунктов.

Естественно, послы не афишировали этот документ. На деликатную просьбу они дали деликатный ответ. Банковой оставалось просто выполнять эти пункты - и послы дружно хвалили бы Зеленского, как он все мудро придумал и как ловко у него получается выйти из конституционного кризиса.

Однако за декабрь-январь Зеленский и «слуги народа» не сделали ровным счетом ничего. Хуже того, Зеленский занялся самодеятельностью - например, издал очень сомнительный с точки зрения соответствия Конституции указ об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца, а затем Тупицкого вообще перестали пускать в задание КСУ, хотя он остается главой КСУ.

Увидев все это, послы G7 пошли на беспрецедентный демарш. 25 января, незадолго до того, как Зеленский собрался вместе с парламентской фракцией «слуг народа» отпраздновать свой день рождения, послы сделали ему шикарный подарок. Они обнародовали этот документ в своем официальном Twitter-аккаунте.

Новые реалии для Банковой

«Мы с радостью предоставили эти советы украинским партнерам, а сейчас делимся ими с широкой общественностью», - подчеркнули послы. И тут ключевые слова - «широкая общественность».

Это недвусмысленный намек на то, что послы G7 устали ждать действий от Банковой и теперь возлагают надежды на активность общественности. Задача активистов - давить на Зеленского и «слуг народа» с требованием выполнения «Дорожной карты».

Конечно, и Запад со своей стороны будет давить. По сути, послы четко дали понять, что больше никто на Западе уже не будет верить байкам Банковой о том, что в подрыве антикоррупционных реформ виноват КСУ. Отныне Запад всю ответственность за печальную ситуацию в борьбе с коррупцией будет возлагать только на Зе-власть. И пока «Дорожная карта» не будет пройдена, Запад будет отказывать Украине в кредитах и с повышенным вниманием относиться ко всем коррупционным скандалам вокруг нынешней украинской власти.

Впрочем, это намек послов не только Зе-власти, но и тем общественным организациям, которые живут на западные гранты. Отныне в глазах послов будут выглядеть странными усилия активистов, направленные, скажем, на налаживание связей между Банковой и новой администрацией в Вашингтоне. Активистам четко показано, чего от них ждут: давить на Банковую, а не быть ее лоббистами.

Ну и конечно, это стимулирует еще сильнее давить на Банковую тех прозападных политиков, кто делал это и раньше. Речь не только о новых законопроектах, но и, возможно, о новых акциях под стенами Верховной Рады и Офиса президента.

Главные претензии

Отметим несколько важнейших пунктов за декабрь и январь, которые уже не выполнены. Прежде всего это пункт, касающийся НАБУ. Напомним, что КСУ признал неконституционным назначение директора НАБУ указом президента. «Дорожная карта» посоветовала: «С учетом последнего решения КСУ как можно быстрее создать надежную правовую основу для обеспечения институциональной независимости и бесперебойной эффективной работы НАБУ». И установила срок - декабрь 2020 г. На данный момент имеются четыре законопроекта на эту тему: правительственный и три депутатских. Однако они еще даже не включены в повестку дня сессии.

Также напомним, что 4 декабря Верховная Рада приняла закон, которым частично восстановила ответственность за ложное декларирование или умышленное непредставление декларации об имуществе. Еще накануне голосования послы G7 предупредили, что этот закон, по их мнению, «не является эффективным инструментом предотвращения коррупции». В «Дорожной карте» они предложили целый ряд законодательных норм и установили срок - декабрь-январь. Но ничего из этого так и не реализовано. В частности, послы предложили:

* обеспечить, чтобы санкции за ложное декларирование или умышленное непредставление деклараций были не мягче предыдущих, и соответствовали по строгости тем, что были отменены;

* обеспечить включение восстановленных статей в перечень преступлений, связанных с коррупцией, чтобы суды не имели возможности освободить обвиняемого от ответственности за "действенное раскаяние" или по другим причинам;

* обеспечить применение санкций за ложное декларирование и умышленное непредставление деклараций в отношении бывших госслужащих, а также тех, кто увольняется;

* обеспечить квалификацию ложного декларирования, а также умышленного непредставления декларации, с санкцией в виде штрафа - как уголовных преступлений, относящихся к подследственности НАБУ;

* обеспечить возможность применения лишения свободы за самую тяжелую форму ложного декларирования;

* добавить в закон «О предотвращении коррупции» процедуры осуществления НАПК проверок деклараций и мониторинга конфликта интересов и образа жизни судей, по согласованию с Высшим советом правосудия и КСУ.

Требования на февраль

Демарш послов, то есть обнародование «Дорожной карты» для Зеленского в его день рождения, это еще не наказание, а всего лишь, так сказать, предупредительный выстрел в воздух. Но если этот сигнал не будет на Банковой услышан, то могут последовать более серьезные меры. Дело в том, что на февраль в «Дорожной карте» запланировано несколько очень важных шагов. И если они останутся нереализованными, это серьезно скажется на дальнейших отношениях между Киевом и Западом.

В частности, послы советуют «безотлагательно ввести четкий и прозрачный процесс отбора на должности судей КСУ с обеспечением существенной роли представителей международных партнеров в проверке всех кандидатов». Сейчас имеются три вакансии в КСУ: две по квоте парламента и одна по квоте съезда судей. Съезд судей назначен на 23-25 февраля. Если съезд изберет судью КСУ по старой процедуре, без участия международных экспертов в процедуре отбора, вся вина за это будет возложена, естественно, на Банковую.

Также послы советуют срочно провести реформирование Высшего совета правосудия как необходимую предпосылку для эффективной судебной реформы. Для этого следует создать независимую комиссию по вопросам этики, с полномочиями проверять членов ВСП и подавать представление об их увольнении. Также следует ввести новый прозрачный процесс отбора членов ВСП, который обеспечит высокие стандарты требований к профессиональной этике и добродетели, с привлечением в этот процесс международных представителей.

Еще один настоятельный совет - «Путем консультаций с привлечением всех заинтересованных сторон разработать и принять комплексную стратегию судебной реформы, которая соответствует международным и европейским стандартам и Национальной антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы». Подчеркнем, что на данный момент нет не только комплексной стратегии судебной реформы, но и Национальной антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы тоже еще нет: она была принята в первом чтении 5 ноября 2020 г. с сокращенным сроком подготовки ко второму чтению - и с тех пор зависла.

Понятно, что нужно предъявлять претензии не к одному только Зеленскому, а ко всей Зе-команде, включая Офис президента, Минюст, парламентскую фракцию «Слуг народа» и глав профильных комитетов Верховной Рады. Пора включить турборежим, чтобы вовремя выполнить все февральские обязательства и заодно погасить долги за декабрь и январь.