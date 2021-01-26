Сергей Куюн: Грустные сигналы от Витренко

Сергей Куюн, директор «Консалтинговой группы А-95»

Прочитал интервью с и.о. министра энергетики Юрием Витренко!

Снова увидел настоящего Юрия Юрьевича, который вместо цифр и фактов пытается впихнуть невпихуемое и рассказать всем, что госрегулирование цен на газ - это нормально. Он считает чужие деньги и даже рассуждает о «коммерческой разумности» предпринимателей, давая понять, что она так себе. На это больно смотреть, ведь он долго и упорно создавал реноме рыночника, либерала и реформатора.

В самом начале своей министерской каденции он еще пытался что-то говорить о рыночном ценообразовании. В частности, он начал рассуждать о том, какими были бы цены, если бы возобновились российские поставки, особенно от независимых производителей (за что был подвергнут критике всех без исключения политических лагерей). Но дело не в этом, а в том, что само по себе утверждение и.о. министра энергетики глубоко ошибочно.

По его версии, цены бы упали до «хаба минус», но это иллюзия. В качестве примера возьмем поставки российского дизтоплива, которого на рынке 35%. По факту все они идут по формуле «хаб плюс» (транспорт в данном случае отображен не в полной мере, но смысл в том, что продукт торгуется с премией, а не дисконтом, как кажется ЮЮ). И белорусы, и европейцы (литовцы и поляки) - все они продают нужный нам продукт с премией. Почему? Все оценивают конкурентную среду, цены от других поставщиков, а в нашем случае паритетом являются морские поставки, которые считают как котировка (хаб) плюс транспорт с перевалкой в портах (плюс). Если взять цены на российский и белорусский дизель, они точь-в-точь соответствуют «морскому» паритету.

Так почему по газу будет иначе? Уверен, если даже кто-то из независимых добытчиков захочет продать дешевле «Газпрома», ему просто прикрутят вентиль или намажут трусы «Новичком».

Но вопрос даже не в этом. Рыночник Витренко неохотно вспоминает о своих недавних фантазиях с котировками и теперь пытается объяснить цену 6,99 грн за кубометр, возникновение которой остается секретом. Как выяснилось, взяли минимальную цену декабря, которую огласила такая себе херсонская компания «Газ Ап». Сразу вопрос: а насколько «ликвидная» эта «котировка»? Сколько у этой компании контрактов? Откуда газ? Какой объем? По оперативным данным, в третьем квартале 2020 года у нее было около 350 клиентов. Не имею ничего против херсонских газотрейдеров, но, думаю, всем понятно, что вряд ли это удачный бенчмарк. На худой конец для этой роли подошел бы НАК с его 7,22 грн за куб, но видимо, чей-то популистский вкус настаивал на круглых формах.

А дальше либерал Витренко, вместо использования понятных рыночных формул и алгоритмов, решил порыться в карманах куркулей-газотрейдеров. Мол, они ж летом купили много газа задешево, по 3 грн за куб, переживут.

Я поднял данные по импорту газа: за три летних месяца частные компании завезли в Украину 1,128 млрд кубов газа. Для понимания, это реализация облсбытов Фирташа за один отопительный месяц. Разумеется, не факт, что весь этот газ был облсбытами и выкуплен, желающих хватает, да и потребление идет не только зимой.

Кстати, как выяснилось, сама РГК импортировала за год 144 млн кубов, из которых 62 млн - в ноябре-декабре. О каких летних закачках газа говорит Витренко? Ну и настоящий гол в свои же ворота он забивает, когда начинает фантазировать, что Фирташ может накручивать цену в контрактах, чтобы показать высокую себестоимость. Еще раз: объем закупок газа РГК у европейских трейдеров минимальный, накручивать, по сути, нечего и негде. Именно поэтому для определения себестоимости закупки газа необходимо опираться на единственный индикатор - реальные цены на импортный газ.

Есть у реформатора ЮЮ и рекомендации тем оптовикам, кто на свой страх и риск сделал в Украине запас газа с лета и весны. Он, судя по интонациям, считает, что они не обеднеют, если продадут газ по 6,99. Тем более не факт, что позже удастся продать по 6,99, говорит и.о. министра энергетики. Возможно, г-н Левочкин, который, по информации участников рынка, имеет отношение к крупнейшему импортеру газа последних двух лет «Евроэнерготрейд», и не обеднеет, но предлагаю рассмотреть другой вариант: он просто берет и отправляет газ обратно в Европу, ведь там не 6,99, а 8, 10 или 14, как было пару дней в январе. Во время недавних январских морозов на прокачку в Польшу уже образовалась «пробка».

Также необходимо учесть, что по факту оптовый поставщик не получит в Украине на руки 6,99, ведь от них надо отнять транспорт, финансирование, маржу облгазов и т.д.. Так что в лучшем случае это будет 6, а может и меньше. Поэтому отправка обратно в Европу становится еще более привлекательной.

Что же делать тем, кто не НАК и не хитрый Фирташ? Вот на этот вопрос даже у Витренко не нашлось ответа и ценных рекомендаций. Поэтому он решил пройти совсем по краю - начал рассуждать о «коммерческой разумности» бизнесменов, которые, надо понимать, должны были создать запас газа летом, предвидя введение госрегулирования цен. Неразумный у нас бизнес, не стал рисковать в стабильном и предсказуемом государстве Украина с банковскими кредитами под 15-20% годовых и не создал запасы. (Как показывает список импортеров, среди них буквально единицы работают на розничном рынке). Напомню, что летом еще даже не было понятно, откроют ли розничный рынок газа. Кто в таких условиях будет контрактовать объемы?

Не забыл Витренко продублировать и слова премьера Шмыгаля о «сверхприбылях», но при этом не приводит никаких цифр. В НАКе подходы ЮЮ были иными, хотя понимания рынка также часто не хватало, но сейчас он уже особо не утруждает себя фактажом.

«Мы не видим, как ограничение граничной цены может сделать нерентабельным или нереальным газовый бизнес, добычи или как-то негативно повлияет на долгосрочные планы развития отрасли», - говорит Витренко. Между тем проблему видят все без исключения: частные трейдеры, МВФ и даже НАК.

Великолепная получилась и концовка интервью: выяснилось, что сам Витренко не знает, у кого покупает газ и почем. Но это не помешало ему рассказать о «неосведомленности» украинского потребителя.

