Растаможка авто за 1000-3000 евро: как легализуют евробляхи

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

В то время как Министерство внутренних дел вернулось к практике штрафования водителей на еврономерах, народные депутаты спустя год работы вплотную приблизились к решению вопроса их "доступной растаможки".

21 января налоговый комитет рекомендовал ВР проголосовать доработанный вариант соответствующего законопроекта. Согласно прописанной в нем формуле, легализовать незаконно ввезенную машину можно будет за 1-3,5 тыс. евро в зависимости от объема двигателя и с учетом штрафа ("добровольного взноса") в 8,5 тыс. грн.

Условия документа в целом поддерживают в объединении водителей на еврономерах "Авто евро сила" (АЕС), однако хотят, чтобы они применялись не только к машинам, завезенным до 2021 года, но стали постоянными для всех граждан Украины. С другой стороны, споры общественности и законодателей вызывает далеко не только этот пункт постановления.

Ключевая формула

Всего за 2020 год депутаты разработали 8 законопроектов о доступной растаможке. Каждый получил те или иные замечания хотя бы от одной из заинтересованных сторон.

Так, против поддерживаемого АЕС законопроекта №3704 выступали в Кабинете министров. Причиной указывалась несогласованность документа с основным принципом НДС о "нейтральности влияния на конкурентную среду".

Кроме того, среди минусов постановления там отметили негативное влияние на экологию, а также - потери государственного бюджета от акциза и НДС.

Потери госбюджета следовали в результате исключения акцизной ставки из учета стоимости растаможки: согласно документу №3704, при легализации авто водитель должен был бы заплатить 20% НДС и 10% пошлины от стоимости купленной машины.

Последний вариант законопроекта, одобренный комитетом и разработанный заместителем главы налогового комитета Александром Ковальчуком, предложил компромиссный способ решения проблемы.

Стоимость растаможки хоть и будет включать акциз как основу расчета стоимости растаможки, но вместе с тем она будет находиться в пределах нескольких тысяч евро.

Всего в формуле есть три составляющие расчета акциза:

* возраст автомобиля. Для машин моложе 10 лет ставка не насчитывается. Если же с года изготовления прошло 10 лет, ставка составит 25 евро, 11 лет - 50 евро, 12 лет - 75 евро. Так до 15 лет: на все машины такого возраста и старше - ставка 150 евро;

* объем цилиндров двигателя. Сумма высчитывается умножением этого показателя на коэффициент, который также зависит от объема цилиндров. Владельцу машины с объемом цилиндров до 2000 куб.см максимально придется заплатить 500 евро (коэффициент 0,25x2000).

* если автомобиль дизельный - нужно будет доплатить 100 евро.

Таким образом, для растаможки дизельного автомобиля с рабочим объемом цилиндров в 1400 куб.см (двигатель 1,4 л) и возрастом более 15 лет потребуется 600 евро.

На эту сумму также насчитывается НДС в 20% (120 евро) и к ней прибавляется штраф за пользование незарегистрированным авто в 8,5 тыс. грн (по нынешнему курсу - порядка 250 евро). В итоге нужно будет заплатить 970 евро.

Хотя авторы законопроекта не прописали в нем смягченные условия для льготных категорий граждан, включая ветеранов АТО (что предлагалось законопроектом №3704). В нем учтена другая социальная помощь.

Как заявляется, все полученные бюджетом средства от растаможки будут потрачены на борьбу с Covid-19: вакцинацию украинцев, закупку медицинского оборудования, доплаты медикам.

Нормы законопроекта распространяются на автомобили, мотоциклы, грузовики до 3,5 т и автобусы, которые были ввезены физлицами на таможенную территорию Украины до 31 декабря 2020 года и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. Исключением являются транспортные средства:

* не соответствующие стандарту Евро-2 и выше (то есть выпущенные до 1995 года);

* ввезенные с территории РФ либо произведенные там.

В случае принятия законопроекта и с момента его вступления в силу у водителей на еврономерах будет почти полгода (180 дней) на то, чтобы легализовать машину по указанным условиям - затем вернутся действующие сейчас правила растаможки.

Теоретически законопроект могут вынести на голосование в первом чтении уже 26 января, в первый день работы ВР. Однако Александр Ковальчук в интервью "Знай 24" предположил, что голосование пройдет в течение первой пленарной недели, либо на следующей за ней.

Такого еще не было в Налоговом кодексе

Несмотря на то, что законопроект 3704-д получил одобрение представителей налогового комитета, во время самого заседания к нему была высказана далеко не одна претензия.

Так, замминистра финансов Светлана Воробей указала на несоответствие формулы расчета законопроекта европейской практике и нормам налогового кодекса.

"В законопроекте применяется система, когда НДС насчитывается на акцизный налог. Такого еще не было в налоговом кодексе. База НДС - стоимость операции, а не акцизный налог", - отметила Воробей.

Замминистра также указала, что норма, разрешающая растаможку даже новым автомобилям, причем по нулевой базовой ставке, может негативно сказаться на дистрибьюции новых машин.

Глава информационно-аналитической группы Auto-consulting Олег Омельницкий в комментарии UBR.ua все же указал, что в связи с распространением нормы закона лишь на машины, ввезенные до 2021 года, обсуждаемый пункт вряд ли окажет негативное влияние на импорт новых авто.

В то же время он заметил, что так или иначе льготным периодом получат шанс воспользоваться отдельные покупатели новых дорогих машин - так уже было во время предыдущих попыток легализации авто на еврономерах.

"Впоследствии выяснилось, что по предыдущим льготным условиям, которые предоставлялись для легализации "евроблях", растамаживали и новые премиальные авто: так был растаможен первый Lamborghini Urus стоимостью 500 тыс. евро", - напомнил Омельницкий.

Усомнились "комитетчики" и в том, что нормы законодательного акта следуют принципу справедливости: значительное число владельцев "евроблях" уже легализовало их ранее, по более высокой цене.

Впрочем, эти нюансы не помешают депутатам проголосовать за проект закона, выразаил убеждение Александр Ковальчук, объясняя, что он в "октябре, ноябре, декабре лично коммуницировал с представителями всех политсил".

В целом не высказав нареканий относительно итоговой расчетной стоимости растаможки нового законопроекта, лидер движения "Авто евро сила" Олег Ярошевич выразил опасение, что документ не одобрят в Верховной Раде из-за противоречий налоговому законодательству.

"Практики начисления НДС на акциз нет нигде в мире. Странно, что Минфин вообще разрешил выносить это проект на голосование: я не удивлюсь, если среди депутатов найдется какой-то специалист, который обоснует, что проект провальный и его завалят в самом зале", - предположил в комментарии UBR.ua Ярошевич.

Глава налогового комитета Данил Гетманцев, комментируя проблему начисления НДС на акциз отметил, что этот вопрос - технический, связан с установлением максимальной ставки налога, но при этом может быть разрешен между первым и вторым чтениями.

"Это проблема не настолько критична, чтобы только на ее основании отвергать предложенную Ковальчуком концепцию", - считает Гетманцев.

Лидер АЕС также отметил, что направленность законопроекта исключительно на владельцев "евроблях" может вызвать недовольство у других автовладельцев.

В АЕС считают, что действовать закон должен не 180 дней, а постоянно, и распространяться на все машины, которые будут завозиться в Украину: это, по мнению Олега Ярошевича, решит проблему недоступности качественных автомобилей для простых украинцев.

Как сделать авто доступными

Согласились с этим и опрошенные UBR.ua эксперты. Автоюрист Вадим Володарский отметил, что отсутствие у украинцев доступа к качественным автомобилям по невысокой цене и в дальнейшем будет стимулировать граждан к обходу правил растаможки.

Как считает эксперт, чтобы исправить ситуацию, помимо продления срока действия закона и распространения его на всех граждан, необходимо провести следующие изменения:

* легализовать импорт авто с правым рулем, запрещенный с 1994 года, что фактически блокирует ввоз поддержанных японских машин;

* отменить "абсолютно надуманную" сертификацию авто из США, введенную из-за различий в европейской и американской светотехнике;

* отказаться от привязки расчета базы стоимости растаможки к рабочему объему цилиндров.

Последняя норма, взятая за основу и авторами проекта закона о "доступной растаможке", по мнению Володарского, является "искусственной", так как от нее не зависит стоимость машины.

"Какой-то Chevrolet Caprice 1990 года может стоить меньше $1000, но, в силу того что там двигатель 5,7 л, растаможка будет абсолютно неимоверная. Кроме того, есть целые классы машин, те же внедорожники, которых нет в принципе с малыми рабочими объемами - привязка акциза к цилиндрам их дискриминирует", - считает Володарский.