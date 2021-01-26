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АНАЛИТИКА

Зеленскому не подарили ни Витренко, ни Дубинского: Как «слуги» делают президента беспомощным

09:56 26.01.2021 |

Политика

 Юрій Васильченко / Depo.ua

Нынешняя пленарная неделя очень насыщена важными законопроектами и кадровыми решениями. В частности, депутаты со второй попытки могут назначить министром энергетики Юрия Витренко, во втором чтении рассмотрят закон о референдуме, а также попытаются принять изменения в закон о СБУ, лишив ее функций борьбы с коррупцией. Поэтому неудивительно, что президент, несмотря на празднование дня рождения, пришел на заседание монобольшинства. Причем заседание это началось с неприятной для депутатов процедуры - у них отобрали телефоны и другие гаджеты. Несмотря на это, информация все равно поступала, и из нее стало ясно, что ключевое обсуждение шло не вокруг проблемы с тарифами (вчера заметно активизировались антитарифные протесты, митингующие приходили и под президентский офис, и к месту проживания гаранта), а относительно кадровых вопросов. Первый - как назначить министром Витренко, второй - как избавиться от Дубинского. В итоге: по первому вопросу стопроцентной гарантии нет, а по второму вообще какая-то комедия.

Зеленский убеждал "слуг" поддержать кандидатуру Витренко и на должность главы Минэнерго, и одновременно - на вице-премьерскую. По завершении заседания нардеп Александр Качура сообщил, что этот кадровый вопрос внесут, но сначала будет сигнальное голосование. Похоже, непреодолимой преградой к креслу в Кабмине для Витренко остаются $4 млн премии, которую он получил за выигрыш "Нафтогаза" над "Газпромом". Как сообщил Качура, на его предложение отдать эти деньги на благотворительность Витренко ответил отказом.

Другой важнейший вопрос для граждан Украины - изгнание Дубинского из фракции. Как и прогнозировал Depo.ua, постановка этого вопроса в начале пленарной недели ничего, кроме внутренних распрей, "слугам" не даст. Однако Зеленский решил иначе и подвергся нежеланию опального нардепа уходить. По сообщению СМИ, он дважды просил Дубинского уйти добровольно, но тот отказался. Да еще и начал обвинять отдельных коллег в измене и работе на иностранные спецслужбы. В частности, депутата Анастасию Радину, которая до избрания в парламент работала в Центре противодействия коррупции Виталия Шабунина. Дубинский считает, что американские санкции стали прямым следствием доноса на него со стороны этой организации.

Следующими жертвами их "незаконной деятельности" Дубинский назвал председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию и "несложно догадаться", кого, очевидно намекая на президента Зеленского. После этих заявлений Зеленский якобы запретил нардепу оправдываться и прикрываться "соросятами". Как сообщают свидетели вчерашнего заседания, представители последних в Зе-фракции скооперировались против Дубинского с "группой Павлюка", поддержку же санкционному нардепу ожидаемо предоставили "слуги" с орбиты Игоря Коломойского.

 

 

 

 

В итоге, как сообщила депутат, а ранее журналистка канала "1 + 1" Ольга Василевская-Смаглюк, решили провести сигнальное голосование и по судьбе Дубинского. Вариантов три: исключить из фракции, не исключать из фракции, снять с должности заместителя председателя финансового комитета Рады. "Голосование будет открытым, а не тайным. Хотя многие хотели бы избежать публичности", - отметила депутат. (Оно и понятно - Дубинский в своих последних сообщениях завуалировано обещает разобраться со всеми, кто его топил, и мало кому хочется получить кучу компромата на свою голову.) И добавила: проголосует против. Кто бы сомневался.

Самое интересное - последнее "наказание": даже если большинство поддержит лишение Дубинского должности в комитете, это ничего не решит. Он останется членом комитета, санкции против него не отменят. Никоим образом это не успокоит и внутренний конфликт во фракции.

Витренко и Дубинский. Вот, собственно, и все темы, ради которых вчера "слуги" собирались в бизнес-центре на Парковой аллее. Какой-то театр абсурда: в Киеве и во многих городах страны не первую неделю проходят антитарифные выступления, в Житомире протестующие даже пришли в мэрию; СБУ докатилась до того, что одни сотрудники "заказывают" других; в президентском офисе создают культ личности Зеленского, исполняя к его дню рождения такие оды, что елеем залило все соцсети, при этом фракция президента послушала, но сделала по-своему. Получается, Зеленский уже и собственную коалицию не контролирует?

Вчерашнее собрание "слуг" наталкивает на несколько выводов. Вывод первый: совершенно непонятно, будет ли голосовать монобольшинство на этой неделе за свои же законопроекты. Особенно интересен здесь законопроект, который касается СБУ, ведь его принятия не первый год требуют западные партнеры. Агентами которых одна часть фракции считает другую. Попробуем спрогнозировать, что названный документ Рада не поддержит.

Вывод второй: кандидатура Витренко, похоже, голосами только "слуг" не пройдет, и поэтому стоит внимательно смотреть, нардепы с орбит каких олигархов будут голосовать за эту фигуру. Чтобы понимать, в пользу кого будет вестись политика в энергетике. Если же Витренко снова прокатят, это станет очередным признаком слабости президента.
 

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