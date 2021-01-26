Генсек ПАСЕ рассказала, как сорвался ее визит в Украину

Генеральный секретарь ПАСЕ Мария Пейчинович-Бурич планировала в прошлом году посетить Украину, но Киев не создал для этого соответствующих условий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она рассказала во время выступления на пленарной сессии, отвечая на вопрос члена украинской делегации Алексея Гончаренко относительно ее визита в Москву.

Пейчинович-Бурич заявила, что первая страна, которую она хотела посетить, была Украина, и среди первых чиновников, с которыми она встречалась, готовясь к вступлению в должность генсека, был президент Зеленский. Они виделись в Нью-Йорке в сентябре 2019 года на полях Генассамблеи ООН.

"Относительно визита в Россию. Россия является членом Совета Европы и перед моим вторым визитом в РФ я хотела сначала посетить Украину, но Украина не создала такой возможности, но я считала важным из-за большого количества открытых вопросов между Советом Европы и Россией поехать туда", - сказала Пейчинович-Бурич, которая находилась с визитом в Москве 19-20 октября прошлого года.

Отметим, что источники ЕвроПравды подтверждают: в конце 2019-го Пейчинович-Бурич действительно намеревалась посетить Украину, велась подготовка данного визита, также ее встреч вне официальной программы. Впрочем, официальный Киев не дал согласия на встречу генсека СЕ с президентом Владимиром Зеленским, из-за чего в Страсбурге, по данным нескольких собеседников ЕП, решили вообще отменить ее визит. Вероятно, именно на это она сослалась во фразе о том, со "Украина не создала возможности" для приезда.

Генсек Совета Европы впрочем, подчеркнула, что суверенитет и территориальная целостность Украины очень четко упоминаются в многочисленных документах организации.

"И с этой точки зрения моя позиция очень понятна. И я очень надеюсь, что как только позволят условия, комиссар сможет посетить Украину", - сказала она, напомнив, что визит комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крым "был отложен из-за коронавируса".

Напомним, постоянная делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы обжаловала полномочия российской делегации.

Российскую делегацию лишали права голоса в апреле 2014 года, после аннексии Крыма. В знак протеста россияне отказались участвовать в сессиях ПАСЕ, а Москва прекратила платить свою долю взноса в бюджет Совета Европы.