Завершение локдауна не вызвало роста активности на межбанке

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Новая неделя на межбанке началась снижением курса доллара на 1 копейку: 25 января безналичный рынок закрылся на 28,15-28,17 грн/$. Средние наличные курсы не изменились на продаже и на 5 копеек опустились на покупке.

В итоге сформировались следующие ценовые диапазоны:

* до 28,25-28,35 грн/$ - на продаже;

* до 27,90-28,10 грн/$ - на покупке.

Финансисты жаловались на слабую активность на наличном рынке.

На межбанке также было немного сделок: объем продаж сократился со $154 млн до $113 млн. Завершение локдауна не помогло. Торговля начиналась на 28,14-28,16 грн/$, а на пике котировки достигали 28,18-28,20 грн/$, откат на 28,15-28,17 грн/$ произошел под вечер.

"Существенной активности на валютных торгах не было. С одной стороны бизнес продолжает получать выплаты в рамках возмещения НДС, а с другой - пока нет понимания по завтрашним объемам размещения Минфином облигаций внутреннего госзайма", - объяснил настроения на торгах финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Нацбанк в сегодняшних торгах не участвовал, Ситибанк с валютными продажами казначеи видели, но отмечали малые объемы.

"Активность на торгах нарастает, но постепенно", - заверил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Сегодня произошла новая выплата Госказначейства по НДС, но объемы все еще не очень большие - 614,2 млн грн. Все ждут крупных платежей по 2-3 млрд грн за раз.

В пятницу, 22 января, произошла закрытая встреча Минфина с первичными дилерами, которые наделены правом участвовать в аукционах по размещению ОВГЗ. Быть первыми покупателями новых выпусков долговых бумаг. Ключевой вывод, который сделали для себя финансисты, - это то, что в 2021 году правительству нужно будет разместить новых гособлигаций где-то на 500 млрд грн. Это в среднем около 9,2 млрд грн в неделю.

Объем большой, потому казначеи рассчитывают на повышение доходностей по еще на 0,3-0,5% годовых. Притом, что в последнее время новые ОВГЗ размещаются под 10-12% годовых.

"Понятно, что нужно активно привлекать к покупкам наших долгов иностранных спекулянтов. Без них такой объем не соберут. Но параллельно Нацбанку придется пачками предоставлять рефинансирование под покупку ОВГЗ, а значат он продолжит разгонять инфляцию и поднимет свою учетную ставку. Так что каждый покупатель облигаций будет для себя решать - сейчас взять бумаги или подождать пока ставки подрастут. Отсюда и неопределенность", - отметил в разговоре со "Страной" директор казначейства одного из банков.

Новостью сегодняшнего дня могло было стать известие о заключении правительством соглашения о выделении Укргазбанку (почти 95% акций принадлежат государству) от Международной финансовой корпорации кредита на €30 млн на 5 лет, который по желанию МФК может быть конвертирован в 20% акций.

"Новость, конечно, интересная, но на рынок не оказывала влияния. Сумма не такая большая, да и 20% акций лишь в перспективе", - прокомментировал настроения Андрей Шевчишин.

Финансисты по-разному отнеслись к перспективе покупки 20% акций Укргазбанка за €30 млн. Кто-то называл это долгожданным прорывом, ведь сделку ждали с конца 2017 года.

А кто-то - говорил о заниженной цене за банк, который Кабмин и президент ни раз хвалили за достижения: собственный капитал Укргазбанк на 1 декабря 2020 года составлял 9,1 млрд грн, а уставный капитал - 13,3 млрд грн. Потому ожидалось, что власти смогут выручить за 20% акций не меньше 2 млрд грн, а по факту вышло вдвое меньше - 1 млрд грн (это €30 млн).

Завтра, 26 января, казначеи ждут открытия межбанка снижением до 28,13-28,16 грн/$, после чего допускают сохранения текущих диапазонов.

"Полагаю, что не стоит ждать сильных курсовых колебаний. Они возможны лишь при сильных изменениях расстановки сил, но такого пока не предвидится. А во второй половине недели (конце месяца) могут увеличиться валютные продажи для расчетов по налогам. Их будут платить за декабрь и за четвертый квартал 2020 года", - рассказал Шевчишин.