Фракция «слуг»: Как родная партия испортила Зеленскому день рождения

Валя Котик / Depo.ua

Около двух часов назад закончилось заседание фракции "слуг" в "Парковом", приуроченное не ко дню рождения Владимира Зеленского, а к завтрашнему началу первой в этом году пленарной недели. На фракции должны были обсудить кучу важных тем - от назначения Витренко и изгнания Дубинского, до голосования за важные законы (народовластие, о СБУ и т.д.).

Но судя по заявлениям тех, кого журналисты отловили после фракции и тех, кто успел все рассказать у себя в телеграмм-канале (по выходу телефоны депутатам вернули), не все так произошло как хотелось бы имениннику.

Выгнали ли Дубинского из фракции

По данным многочисленных телеграмм-каналов и СМИ, Зеленский предложил Дубинскому самому выйти из фракции. Два раза. Тот оба раза отказался. По информации "Украинской правды", во время обсуждения возможного выхода Александра Дубинского из состава фракции "Слуга народа", тот начал обвинять во всем коллегу Анастасию Радину и "соросят", мол, Радина предала родину и работает на иностранные спецслужбы. На что президент, отмечает УП, запретил Дубинскому оправдываться вообще и в частности "прикрываться соросятами".

Еще перед этим Дубинский выразил уверенность, что вопрос об исключении его из фракции даже на повестке дня этого заседания не стоит. Скорее всего, так и было, а президент ограничился разговором с глазу на глаз с Дубинским. "Слуга" Камельчук заявил, что на фракции вопрос подсанкционного коллеги не обсуждали.

Это можно понять - впереди важные заседания Верховной Рады, и президенту необходимые голоса за его законы. Зачем сейчас так раздражать большое количество депутатов своей партии, симпатизирущее Коломойскому.

По последним данным, председатель партии Александр Корниенко сообщил, что "слуги" планируют устроить опрос в части дальнейших действий фракции относительно нардепа Александра Дубинского.

"В результате мы выходим на следующую предложение, которое далее будет обсуждаться с депутатами, этот опрос относительно возможных вариантов действий фракции. Первый вариант это поддерживать господина Дубинского и направлять письма поддержки в его адрес в соответствующие иностранные организации. Второй вариант - это исключение из фракции г-на Дубинского. И третий вариант - это инициации в соответствующие структуры, кто может это сделать, внесения представления об увольнении Дубинского с должности заместителя председателя комитета по налогам и таможенной политики ", - рассказал он.

Корниенко добавил, что в ближайшие 1-2 дня "слуги" обсудят эту ситуацию и, возможно снова соберут заседание фракции, чтобы решить этот вопрос.

Утвердят ли Витренко министром энергетики

Также наш уже 43-летний президент убеждал "слуг" назначить Юрия Витренко министром энергетики и вице-премьером. Напомним, он, Витренко, говорил что уйдет из правительства в бизнес, если его снова прокатят. Но опять же, не убедил.

По словам "слуги" Александр Качуры, сигнального голосования за назначение Витренко на фракции не было. Однако есть договоренность, что нардепы будут выносить этот вопрос на голосование. И также будет проведено сигнальное голосование в электронном виде. При этом Качура настаивает, что Витренко должен отдать премию в 4 млн долларов США, которую он получил в "Нафтогазе", на благотворительность, "борьбу с короной" и так далее. А Витренко это делать якобы отказывается.

"Поэтому я попросил руководителя фракции, чтобы мы эту дискуссию продолжили в отношении премии Витренко. Мне кажется, что если ты хочешь претендовать на такую должность, нужно или тогда идти и работать на благо украинского народа, или идти и заниматься бизнесом ...", - сказал он.

По словам Корниенко, голосование по Витренко может произойти в среду, четверг или пятницу. Но перед этим сделают измерение - если за него готовы голосовать менее 70% "слуг", то на голосование уже не выносить.

Пока вопрос назначения Витренко министром в повестке дня Рады на эту неделю нету.