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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Война между «птенцами Баканова». Как Нескоромный поможет Зеленскому реформировать СБУ

19:20 25.01.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Вся эта история - форменная репутационная катастрофа для главы СБУ Ивана Баканова. Никогда раньше внутри спецслужбы не случалось таких шокирующих публичных разборок с планами заказных убийств.

Нынешняя неделя будет проходить под знаком скандалов вокруг СБУ. Еще в субботу, 23 января, стало известно о бегстве из Украины бывшего первого зама главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Теперь он грозится провести в одной из европейских столиц пресс-конференцию с разоблачениями ближайшего окружения Владимира Зеленского. А в ближайший четверг, 28 января, Верховная Рада должна рассмотреть два интересных законопроекта, напрямую касающихся реформирования СБУ. И все эти вопросы крепко связаны в один узел.

Версия СБУ

Представители СБУ и прокуратуры провели 23 января брифинг, на котором сообщили, что накануне СБУ предотвратила заказное убийство своего сотрудника и задержала одного из организаторов запланированного преступления во время передачи части средств. «Это была оплата за услуги по подготовке преступления. Задержан сотрудник штаба Антитеррористического центра при СБУ за приготовление к убийству по заказу другого сотрудника СБУ», - рассказал представитель СБУ Анатолий Булич.

Он сообщил, что сбор информации происходил длительное время на этапе досудебного расследования. Следователи СБУ установили, что имел место заговор нескольких человек. Ими был разработан план совершения преступления. Организатор подыскал исполнителя и предложил за убийство $50 тыс. Задержание было проведено ровно в тот момент, когда было достаточно доказательств планирования преступления.

Булич также заявил, что процессуальные нормы пока не позволяют обнародовать информацию об отношении к этому делу Нескоромного. Однако пообещал, что в ближайшее время представители СБУ проведут отдельный брифинг, где предоставят новые материалы, в том числе и по этому вопросу тоже.

Версия Подоляка

Анонсированного СБУ нового брифинга не стал дожидаться советник руководителя ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк. 24 января он поделился собственной версией произошедшего, в которой Нескоромный выступает заказчиком преступления. А убить должны были начальника Главного управления (ГУ) внутренней безопасности СБУ бригадного генерала Андрея Наумова.

«История стара, как мир. Серейший и хамовитый "вчерашний кардинал" Андрей Иосифович Богдан в 2019 году искренне считал, что лично он пришел навечно и потому нужно быстро укрепиться. Получить доступы к компроматам и потокам. И "уплотнить" бизнес-пространство. А для этого нужны "факты" - результаты проверок для шантажных дел на фирмачей. И возможность проводить оперативно-следственные мероприятия, прежде всего негласные. Исходя именно из этих частных корыстных интересов, Богдан и сделал осенью 2019-го Нескоромного первым замом главы СБУ, подчинив ему самое вкусное - ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. И вся эта накопительная шантажная "малина" продолжалась до марта 2020 года, пока Нескоромного, по которому отлично отработала внутренняя служба безопасности, неожиданно попросили на выход с вещами. А вместе с ним попросили и главного архитектора коррупционной паутины Богдана. Казалось бы, точка. Но нет же. Богдан, закусив удила и проглотив детскую обиду, ищет сейчас любой повод для "напомнить о себе". А Нескоромный, во-первых, искренне не понимает, как ему жить без работы в управлении, позволявшем "доить" бизнесы. И, во-вторых, как убрать черную метку в ВБ СБУ, чтобы его оставили в покое. Так в итоге и появился радикальный план по Наумову (главе той самой ВБ)».

Рисуя свою версию, Подоляк не удержался от искушения подтасовать факты. В действительности Богдан был вытеснен Ермаком с поста руководителя ОП 11 февраля 2020 г., более чем за месяц до увольнения Нескоромного с должности первого замглавы СБУ - начальника ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Альтернативные версии

Утром 23 января объявился Telegram-канал «Дмитро Нескоромний». Его автор выдвинул собственную версию: «Все, что происходит сейчас - это провокация со стороны окружения Баканова. Я знал о ее подготовке заранее. Я знал, что при задержании меня планируют ликвидировать. Поэтому покинул Украину. Сейчас я нахожусь в Европе. Когда я увольнялся со службы, то намеревался провести пресс-конференцию. На ней я планировал довести до сведения общественности информацию о негативных процессах в СБУ, которые начались там с появлением Баканова. Но меня отговорил от ее проведения лично президент Зеленский, который гарантировал безопасность мне и моей семье. Все могут увидеть теперь, чего стоит слово Президента Украины».

Чуть позже тот же канал сообщил о планах «в ближайшие дни обнародовать информацию о даме сердца Баканова, которая живет в Москве, по которой он тоскует и которая является инструментом шантажа со стороны ФСБ. Кроме того, я сообщу о том, кто получает откаты и "дивиденды" на "Большом строительстве", о родственных связях Ермака в России и про истинные причины, почему был сорван обмен пленными». «В ближайшем будущем планирую выступить на пресс-конференции в столице одной из стран ЕС, на которой отвечу всем на все вопросы», - добавил автор канала.

А вечером 24 января он обнародовал полный текст ходатайства об аресте сотрудника штаба Антитеррористического центра при СБУ Юрия Расюка. Это документ объемом 142 страницы. «В материалах дела мое честное имя не упоминается. Ни одного раза. Вообще», - подчеркнул автор канала. В ходатайстве излагается совсем не такая версия, как у Подоляка. По данным досудебного расследования, Расюк, будучи сотрудником штаба АТЦ, разработал детальный план посягательства на жизнь Наумова с целью умышленного препятствования выполнению Наумовым возложенных на него обязанностей, включая согласование кандидатур военнослужащих СБУ на назначение на руководящие должности в органах СБУ.

Репутационная катастрофа

Конечно, у Подоляка могли быть источники в СБУ, которые ознакомили его с какими-то другими материалами досудебного расследования. Но как раз это и является скандалом: откуда у советника Ермака доступ к информации, которой располагает Главное следственное управление СБУ? Это очень сильный удар по репутации СБУ.

Впрочем, Подоляк ударил по репутации не только СБУ, но и лично Зеленского. Ведь Зеленский обещал освободить бизнес от давления СБУ и записал в своей предвыборной программе: «СБУ не будет заниматься экономическими преступлениями». Однако, вопреки этим обещаниям, СБУ до сих пор занимается экономическими преступлениями. Это остается основной функций ГУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью. И именно Зеленский своим указом поставил Нескоромного начальником в этом ГУ, как выразился Подоляк, «позволявшем "доить" бизнесы».

Вообще же вся эта история - это форменная репутационная катастрофа для главы СБУ Баканова. Никогда раньше не случалось таких шокирующих скандалов, чтобы СБУ объявляла о планах одного своего сотрудника организовать убийство другого своего сотрудника, а какой-то доброжелатель на Банковой еще и добавлял, что заказчиком этого был бывший первый заместитель нынешнего главы СБУ.

Несомненно, Банковая очень хотела бы поскорее замять этот скандал. Но этому помешают два законопроекта, принятия которых требует Зеленский. Они включены в повестку дня парламента на четверг, 28 января.

Во втором чтении будет рассмотрен законопроект №3087-д, согласно которому должно быть создано Бюро экономической безопасности Украины (БЭБУ). Ожидается, что после создания БЭБУ будут ликвидированы управления СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью. Этот закон был принят в первом чтении 3 сентября 2020 г. Тогда за него проголосовали 245 нардепов.

Кроме того, предстоит повторное первое чтение законопроекта №3196-д, согласно которому в закон об СБУ должны быть внесены изменения для усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ. Первоначальную редакцию этого проекта депутаты рассмотрели 18 декабря 2020 г. и провалили - она набрала только 208 голосов. Теперь предлагается новая редакция, но в ней по-прежнему много спорных моментов, из-за которых она тоже может быть провалена.

Можно не сомневаться, что в ходе рассмотрения этих проектов найдутся депутаты, которые поднимут вопрос о скандале вокруг Нескоромного и Наумова и об ответственности Зеленского и Баканова за всю эту историю. Поэтому теперь реформа СБУ - это единственный способ для Зеленского показать решимость все изменить. Если СБУ в самом деле перестанет заниматься экономическими преступлениями и отдаст эту функцию БЭБУ, тогда эта приятная для бизнеса новость сможет перебить негативный эффект от последних скандалов. Но пока что не факт, что это случится в ближайший четверг.

 

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