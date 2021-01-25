Новый страх Банковой. Откажется ли Зеленский от звонка Байдену по телефону Порошенко

Пятый президент Украины заявил, что может помочь шестому организовать переговоры с 46-м президентом США. Но на Банковой руку помощи, вероятнее всего, отвергнут.

Петр Порошенко отметил, что президент Украины должен одним из первых переговорить с Джо Байденом по телефону, и он по своим каналам способствует, чтобы разговор между главами двух государств состоялся как можно скорее. "Все еще надеюсь, что власть не потеряет тот шанс, который открылся перед Украиной буквально вчера. Восстановление и укрепление стратегического партнерства с США - главная внешнеполитическая задача для Украины в этом году. Но надо понимать, что новая американская администрация готова помогать Украине настолько, насколько украинская власть готова продолжать реформы, а не имитировать их", - подчеркнул пятый президент.

Официальной реакции Банковой на слова Порошенко нет. Если не считать немногим ранее написанный Михаилом Подоляком, советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака, пост в "Фейсбук", где он сокрушается, что "Украина все еще относится к странам, политическая элита (особенно лишившаяся власти) которой все превращает в безусловный и идиотский хайп". Подоляк поясняет, почему Зеленский и не должен был ехать на инаугурацию Байдена, а также говорит о провинциальных мифах, среди которых - рассказывать "в стиле Порошенко" о своем влиянии на новую американскую администрацию. Реальность же совсем иная, пишет советник Ермака. Правда, не уточняет, какова же она - реальность в отношениях нашей власти с американской. Посмотреть инаугурацию Байдена в Офисе президента по телевизору вместе с временным поверенным США в Украине Кристиной Квин?

Действительно, Зеленский мог отправиться в Вашингтон по официальному приглашению, но поскольку такового не было, ехать лишь бы пожать руку Байдену и сфотографироваться, смысла нет. А вот смысл в телефонном разговоре с новым главой Белого дома есть. Но, исходя из заявления Подоляка, можно предположить, что в этом вопросе Офис Зеленского от помощи Порошенко откажется. Обставив это очередным выпадом в адрес предшественника. Впрочем, на Банковой вряд ли вообще будут спешить с разговором с лидером США. И дело здесь не в "пленках Деркача" и, мягко говоря, неадекватной реакции на их обнародование со стороны власти. Ведь до сих пор не установлено ни кто записывал беседы якобы Порошенко с Байденом, ни что за "журналисты" передали записи Деркачу. Также в ОП и во фракции "слуг" не могут придумать, что делать с нардепом Александром Дубинским, попавшим под американские санкции.

Надо понимать, что в разговоре, если он состоится, Байден вообще не будет касаться неприятного ему лично "украинского кейса". Тем более что республиканцы в отместку обязательно потребуют опубликовать расшифровку беседы, как демократы требовали обнародовать, о чем Трамп говорил по телефону с Зеленским в июле 2019 года. Потом был грандиозный скандал, чуть было не закончившийся импичментом бывшего главы Белого дома.

Так что же препятствует быстрому установлению личных контактов между президентами? Довольно широко распространена точка зрения, что сейчас Америке не до нас, что новый президент США сконцентрируется на внутренних проблемах, чтобы сшить страну, идеологически расколотую выборами. То есть в общественном сознании накапливаются аргументы в пользу пассивности власти в отношениях со Штатами. И это плохо по целому ряду причин. Главная: новая американская администрация очень позитивно относится к Украине и к украинцам, потому официальному Киеву надо активно предлагать США взаимовыгодные проекты, а не ждать, пока американцы нам сами что-то предложат. Есть ли у Зеленского пакет предложений для Штатов? Ответ - на поверхности. И чем дольше такого пакета не будет, тем длительнее будет пауза между инаугурацией Джо Байдена и звонком к нему из Украины. Или личной встречей.

Однако вернемся к предложению Порошенко и к тому, почему у Зеленского его не примут. Хуже того, там могут вполне резонно остерегаться, что Петр Алексеевич таки сможет организовать контакт, а к этому сейчас не готовы. Скорее всего, в ОП смотрят на инициативу того, чьим "приговором" обещал стать Зеленский, как на политическую подставу и преднамеренное вредительство. Потому будут рассказывать, что Порошенко просто хочет повысить свой статус, что уж как-то сами договорятся о звонке в Белый дом и так далее. Но представим, что лидер самого влиятельного государства в мире решит услышать голос "одного из величайших лидеров мира". Позвонит первым и спросит о чем-то, что ему в тезисы запишут советники. Перед этим пообщавшиеся с "каналами Порошенко". Не в этом ли ключевая причина нежелания Банковой воспользоваться помощью предшественника Зеленского?