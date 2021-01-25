Разброд и шатания. Зачем Гиркин вдруг вспомнил про Захарченко и Гиви

Олег Полищук / Деловая столица

О том, что пресловутые кремлевские башни не выработали единую актуальную тактику поведения на украинском направлении, говорят непрекращающиеся спичи известного военного преступника по прозвищу Стрелков.

Всю прошлую неделю главарь российской оккупационной администрации в ОРДО Пушилин пребывал не у себя в оккупированном Донецке, а в аннексированном Россией украинском Крыму, откуда практически безостановочно продуцировал зловещие заявления и иные послания с угрозами. Начал он с пафосных рассказов российскому пропагандистскому каналу «Россия 1», что, дескать, «нам нужна вся Новороссия», обнадежив всех адептов «русского мира» фразой «мы - русские, потому что защищаем свою землю, но тогда нас уже не устроят административные единицы, мы пойдем освобождать другие регионы, где процветает несправедливость по отношению к русским».

Дальше - больше. Вдохновившись посещением заповедника «Херсонес Таврический» и коллаборантским возложением цветов к симферопольскому памятнику Богдану Хмельницкому «по случаю 367-й годовщины Переяславской рады», Пушилин выдал РИА «Новости» на-гора обещание провести еще раз в оккупированных районах Донетчины «референдум о самоопределении территории», подразумевая идею присоединения ОРДО к России. Впрочем, какой-либо публичной реакции официальной Москвы на свое предложение «вновь задействовать механизм прямой демократии» он не дождался, и вот почему.

Последний крымский вояж Пушилина носил не только и не столько пропагандистский характер, сколько сопровождался целым рядом тайных встреч донецкого гауляйтера Кремля со своими московским кураторами. Однако подробности этих бесед тут же были слиты в интернет анонимными источниками - то ли крымскими, то ли донецкими, то ли и теми, и другими вместе взятыми, что не столь принципиально. Зато важны конкретные детали крымского закулисья Пушилина, явно его не порадовавшего.

Ведь он активно выпрашивал у москвичей денег «на развитие ДНР», но представитель правительства РФ спустил просителя на грешную землю: «Нужно пока ориентироваться на собственные ресурсы, силы и возможности, надо еще потерпеть». Что же касается пушилинского прожекта нового «референдума», то ему прямо сказали, что «такие вопросы можно решить лишь на самом верху», посоветовав сконцентрироваться на проведении банального «общественного опроса о проблемах, настроениях и желаниях региона».

ТКГ-фокусы Козака

Тем временем при отсутствии Пушилина в родных донецких пенатах его боевую подругу и по совместительству «главу МИД ДНР» Никонорову вызвали в мрачное здание в Донецке (бывшее управление СБУ в области), где ныне расквартированы местные филиалы российских ГРУ и ФСБ. Компанию ей составила «омбудсмен ДНР» Морозова, но вызвали их не на допрос, а на секретную видео-аудиенцию с главным кремлевским куратором оккупированного Донбасса - замглавы путинской администрации Козаком. Впрочем, о характере разговора коллаборантки сразу же разболтали своему окружению, а то - «по секрету всему свету»: Козак в жесткой форме потребовал от них прекратить любые действия, заявления, комментарии либо даже невинные трактовки в отношении планируемых мероприятий, конкретных шагов и договоренностей, достигнутых или обсуждаемых в рамках Трехсторонней контактной группы.

Зачем это вдруг понадобилось, стало понятно уже 21 января, когда на арену ТКГ-цирка вышел сам Козак, впервые приняв участие в подобных видеопосиделках. То есть следующим этапом такого максимального повышения уровня переговоров в минском формате могло быть разве что персональное участие Путина в заседании ТКГ, но тот, скорее, найдет себе другого куратора ОРДЛО (например, тот же Сурков давно ждет своего возвращения к данной деятельности), чем пойдет на это. А вот внезапное появление на экранах переговорщиков Козака, по свидетельству представителя украинской делегации Дениса Казанского, бесцеремонно отодвинувшего из кадра главу делегации РФ в ТКГ Грызлова, ярко свидетельствует о путинском недовольстве «минским» положением вещей, потребовавшим, видимо, от Козака совершить в этом тупиковом процессе свой фирменный кавалерийский наскок.

Однако ничего сверхъестественного не произошло - главный куратор Кремля, хоть и раздраженно и эмоционально, но абсолютно безрезультатно склонял Леонида Кравчука и других участников заседания от официального Киева признать марионеточные квазиреспублики стороной переговоров и обсуждать с ними предложенную ими же «дорожную карту урегулирования конфликта». Одним словом, наскок Козака ждал полнейший провал, при этом данное событие показало всему цивилизованному миру один важный момент - в вопросе оккупации части украинского Донбасса все маски Россией сброшены, и всем наглядно видно, от кого реально зависит любое продвижение к миру. И это еще раз подтвердил следующий день, 22 января, когда в режиме видеоконференции должны были продолжить свою встречу политические советники лидеров стран «нормандской четверки» (от России, напомним, таковым является вышеупомянутый Козак), но она оказалась опять перенесенной, теперь на 27 января, и не факт, что и тогда состоится.

Правда-матка от Гиркина

О том, что пресловутые кремлевские башни не выработали единую актуальную тактику поведения на украинском направлении, а, напротив, в этом вопросе царят полнейшие разброд и шатания, говорят непрекращающиеся спичи известного военного преступника Гиркина по прозвищу Стрелков. Иначе ему давно бы не позволяли регулярно рубить правду-матку, а попросту прикрыли рот - способов для этого и у ГРУ, и у ФСБ более чем достаточно.

Вот и на минувшей неделе Гиркин-Стрелков поработал в данном ключе на славу, оперативно охарактеризовав «мутными играми» идею Пушилина провести в ОРДО новый «референдум». «Цель - «раскачать ситуацию», спровоцировав власти Украины и РФ на обострение. Пушилину дали команду еще раз «припугнуть уважаемых партнеров». Типа: «вот как ща-а-аас проведут референдум, а мы его ка-а-ак признаем! И покажем вам «кузькину мать», - написал он у себя на странице «ВКонтакте», добавив, что все это - не более чем пустые слова, так как Россия не готова на решительные действия на Донбассе и предлагает что-то лишь «в целях тупо протянуть время в надежде на авось».

В другом же своем откровении на YouTube Гиркин заставил стонать все мировое ватничество по поводу весьма похожей на правду истории их кумиров - Захарченко и Гиви, которых, на его взгляд, убили свои же из-за вредных привычек. «Там гражданин Гиви очень злоупотреблял тяжелыми наркотиками. В этом состоянии творил такие вещи, о которых я не хочу говорить. А Захарченко не был ни вождем, ни командиром, не обладал ни интеллектуальными данными, ни моральным обликом. Он очень крепко пил». Ну а хлесткие гиркиновские фразы типа «На Донбасс даже не ад принесли. Ад в прифронтовой зоне. Там что-то происходит: горит, черти бегают. А вот здесь - это безнадежная, вонючая, грязная клоака» уже расхватали на цитаты, прежде всего, на российских просторах. Что, между прочим, свидетельствует о многом.