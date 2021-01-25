Позитив недели. Наши воины смогут бить по врагу из нового миномета калибра 120 мм

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Позитив недели. Наши воины смогут бить по врагу из нового миномета калибра 120 мм

08:37 25.01.2021 |

Политика

Как сообщают в "Укроборонпроме", специалисты завода "Маяк" продемонстрировали модернизированный миномет М-120-16, выполненный с учетом всех замечаний заказчика.

Еще одна разработка - миномет калибра 60 мм М-60-16. "60-ти миллиметровые минометы - это новый вид вооружения для нашей армии, который станет мощной поддержкой сил пехотных подразделений. Это очень мобильное оружие, оно сегодня удачно эксплуатируется ведущими подразделениями НАТО", - рассказал главный конструктор завода Александр Гордеев.

 

В "Укроборонпроме" также отметили, что его глава Юрий Гусев во время визита на предприятие ознакомился с опытным образцом крупнокалиберного пулемета КТ-12,7 (модернизированный аналог НСВТ), производственными мощностями завода и современными высокоточными станками серии Mayak Weapons, которые для собственных производственных нужд разработали специалисты "Маяка".

Напомним, что инженеры этого предприятия совместно с ГС А2724 "Аэроразведка" начали процедуру постановки на вооружение авиационного боеприпаса для ударных беспилотников. По словам Александра Гордеева, подобное оружие имеет хорошие перспективы, поскольку основой для такого боеприпаса является советские кумулятивные гранаты РКГ-3, сотни тысяч которых лежит на военных складах ВСУ и никем не используются. А специалисты завода "Маяк" совместно с "Аэроразведкой" создали систему технического перевода этих гранат в состояние современного авиационного боеприпаса по всем действующим стандартам НАТО и доказали перспективность, надежность и современность таких боеприпасов.

В Украине показали новый боевой модуль для бронетехники "Воля-Д"

Как сообщает "Украинский милитарный портал", разработчиком новинки является частная компания Nova Technology. Боевой модуль предназначен для борьбы с бронированными и небронированными, наземными и низковысотными нескоростными целями. Он оснащен вынесенным комплексом вооружения на платформе, стабилизированной в двух плоскостях, а также оптико-электронным прицельным комплексом с тепловизионным каналом.

 

Система управления огнем и цифровая система стабилизации боевого модуля обеспечивают наведение в горизонтальной и вертикальной плоскостях, сопровождение и эффективное поражение наземных, воздушных и надводных целей днем ​​и ночью, при стрельбе с места и на ходу. Работа с модулем в составе боевой машины осуществляется оператором и командиром (командир имеет дублирующие органы управления).

Все составные части "Воли-Д" и боекомплект размещаются внутри модуля над корпусом боевой машины, рабочее место оператора может располагаться в любом месте машины.

ВСУ могут перейти на штурмовые винтовки натовского калибра

Украинский армия собирается приобрести партию штурмовых винтовок калибра 5,56x45 мм в одной из европейских компаний. Такую информацию обнародовал Defence Blog. Также сообщается, что кроме приобретения автоматического оружия на сумму в $2 млн на современной платформе AR-15 обсуждается и создание на территории Украины линии по производству этих штурмовых винтовок и боеприпасов к ним.

 

Штурмовые винтовки такого типа стоят на вооружении силовых подразделений нескольких десятков стран. Также в некоторых странах было налажено производство их лицензионных копий. В частности, в Украине производятся по лицензии подобные AR-15 винтовки UAR-15 ("Оружейник" Z-15), которые закупались отдельными подразделениями Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Госкосмос подписал меморандум о запуске украинских ракет из Австралии

Государственное космическое агентство Украины заключило меморандум о взаимопонимании с австралийской частной компанией CosmoVision Global Corporation, специализирующейся на космических разработках. Об этом сообщило посольство Украины в Австралии.

 

Меморандумом предусмотрено начало сотрудничества между ГКАУ и австралийской компанией с целью запуска с космодрома в Кейп-Йорк (штат Квинсленд, Австралия) украинских ракетоносителей серии "Зенит-Австралия" для обеспечения вывода на орбиту государственных и коммерческих космических аппаратов производства Украины, Австралии, а также других стран.

На сайте австралийской компании сказано, что она основана выходцами из Украины. Ее гендиректор - Илья Осадчук - проживает в Сиднее с 1997 года, исполнительный директор - Андрей Жалко-Титаренко, экс-глава ГКАУ (1994-1995). Для запусков планируется построить космодром на полуострове Кейп-Йорк. Это место расположено ближе всего к экватору в Австралии, что позволяет выводить на орбиту более тяжелую полезную нагрузку. Первые пуски CosmoVision надеется осуществить в 2023-2024 году и рассчитывает на четыре-пять ежегодных запусков.

Наша морская пехота получит амфибийные возможности

В составе воинских частей Командования морской пехоты созданы подразделения плавсредств на катерах: в рамках Инициативы содействия безопасности Украины Соединенные Штаты передали ВМС ВСУ 84 скоростные лодки.

 

Как сообщает "Украинский милитарный портал", передачи таких плавсредств происходили и раньше, они использовались поисково-спасательными службами национального флота и морскими спецназовцами. Теперь же амфибийные возможности будут расширены в части морской пехоты для защиты критической инфраструктуры на побережье.

Общее назначение таких лодок - доставка в море имущества и вооружения, а также смотровых команд кораблей и судов, подразделений спецназначения, а также для использования в качестве аварийно-спасательного и рейдового плавсредства при выполнении работ в прибрежной части моря.
 

ПО РУБРИКАМ

08:17 Золото слабо дешевеет 25 января на неопределенности вокруг экономики США

08:11 Доллар слабеет 25 января на росте рисковых настроений

08:05 Фондовые биржи АТР 25 января растут в надежде на восстановление экономики

08:02 Биржи США 22 января закрылись незначительным снижением основных индексов

22.01 На межбанке 22 января доминировали продажи доллара, спрос был совсем небольшим

22.01 НБУ в период с 18 по 22 января отказался от интервенций на межбанке

22.01 IFC 25 января подпишет договор о выделении Укргазбанку 5-летнего займа на EUR30 млн с возможной конвертацией в капитал банка - Минфин

22.01 Депозитные ставки для физлиц 22.01.21

22.01 Нацбанк вернул еще 2,2 миллиарда по кредитам рефинансирования обанкротившихся банков

22.01 Рост евро к доллару замедлился 22 января после статистики из еврозоны

22.01 Валютный риск является главным для банков в 2021 году - опрос НБУ

22.01 Инвесторы активно избавляются от биткоина. Цена упала до месячного минимума

22.01 Банки положительно оценивают перспективы кредитования в следующие 12 месяцев – опрос НБУ

22.01 Справочный курс гривны 22 января повышен на 7,18 коп до 28,169 грн/$1

22.01 Фондовые биржи Азии 22 января закрылись в основном в минусе

• дальше…

09:23 В Дании возобновилось строительство «Северного потока - 2»

09:08 Нафтогаз готовит совместный с Укрпочтой проект для смены поставщика газа

09:04 Украина стала вторым в мире экспортером зерна

09:01 На компенсацию электроотопления выделят почти 1,5 миллиарда - Витренко

08:25 Украина перешла от локдауна к «оранжевому» режиму карантинных ограничений

08:17 Золото слабо дешевеет 25 января на неопределенности вокруг экономики США

08:08 Нефть дешевеет 25 января на опасениях за снижение спроса

22.01 Промпроизводство в Украине в 2020 году снизилось на 5,2%, но в декабре зафиксирован первый его рост с мая-2019 - Госстат

22.01 Госгеонедр 21 апреля выставит на аукцион четыре нефтегазовых площади за 90,1 млн грн

22.01 Оптовая стоимость сжиженного газа за неделю с 15 по 22 января снизилась на 200-800 грн в зависимости от региона.

• дальше…

10:00 В США отложили рассмотрение импичмента Трампа

09:59 Austrian Airlines будут требовать от пассажиров маски с усиленной защитой

09:55 Во Франции медики призвали не разговаривать в общественном транспорте

09:50 В Испании подал в отставку глава Генштаба, который вакцинировался вне очереди

09:45 Сертификат о вакцинации - обязательное условие для въезда в ЕС?

09:23 В Дании возобновилось строительство «Северного потока - 2»

08:46 Разброд и шатания. Зачем Гиркин вдруг вспомнил про Захарченко и Гиви

22.01 Сенат США утвердил первого афроамериканца во главе Пентагона

22.01 Поправки в конституцию: следует ли Жапаров примеру Путина?

22.01 Украинцы – на третьем месте по количеству видов на жительство в ЕС

22.01 Импичмент Трампу предложено перенести на середину февраля

21.01 КС Молдовы признал незаконным особый статус русского языка

21.01 ЕСПЧ вынес первое решение о последствиях российской агрессии против Грузии

21.01 Строительство газопровода «Северный поток-2» может остановиться на неопределенный срок

21.01 Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США за расчеловечивание уйгуров

• дальше…

08:25 Украина перешла от локдауна к «оранжевому» режиму карантинных ограничений

21.01 ВБ предоставит Украине около 2,5 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19

20.01 Кабмин поручил создать еще одно госпредприятия для закупки лекарств

19.01 Криклий сообщил о динамике в деле строительства аэропорта на Закарпатье

15.01 КС открыл производство по представлению о конституционности укрупнения районов - Совгиря

15.01 Госгеонедр Украины до 2024г. перейдет от «советской» геодезической системы координат к всемирной системе WGS-84

15.01 Украинцы будут получать паспорта вакцинации от COVID-19 так же, как и европейцы - Степанов

14.01 Вакцина из Китая. Чем на самом деле будут прививать украинцев от коронавируса

14.01 Разрешение на иммиграцию в Украину иностранным инвесторам: Кабмин принял постановление

13.01 С «ковидного» фонда в 2020 году потратили около 64 млрд грн. На сферу здравоохранения использовано 19,4 млрд грн

12.01 Кабмин разрешил пересмотреть нормативную денежную оценку земельных участков

12.01 С 1 января 2021 года поменялись правила оформления субсидий

11.01 Степанов объяснил закупку китайской вакцины от COVID-19 через посредника

06.01 Украина поднялась в рейтинге паспортов

05.01 Мобильное приложение Kyiv Smart City больше не работает

• дальше…

08:52 Новый страх Банковой. Откажется ли Зеленский от звонка Байдену по телефону Порошенко

08:46 Разброд и шатания. Зачем Гиркин вдруг вспомнил про Захарченко и Гиви

08:37 Позитив недели. Наши воины смогут бить по врагу из нового миномета калибра 120 мм

22.01 «Перемирие» на Донбассе заканчивается? Для чего Путин создал новый кризис в отношениях с Украиной

22.01 #saveGeekJournal. В Сети возмутились блокировкой канала украиноязычных кинообзоров Geek Journal после жалобы 1+1

21.01 Главный по пленным. Зачем Путин подменил Зеленского Медведчуком

21.01 ЕСПЧ обвинил Украину в многочисленных нарушениях прав человека во время протестов на Майдане

21.01 «Квартал 95» увлекся Гоголем. Зачем Офис президента пугает мэров тарифным ревизором

21.01 Афера с референдумами. В чем опасность новой игрушки Зеленского

20.01 В поисках мэров-«бандитов»: Зачем Зеленский затеял аудит регионов, и что из этого получится

20.01 Провокация или новый курс: Для чего Кремль проталкивает в минскую ТКГ «общественность Л-ДНР»

20.01 Будущий глава Пентагона поддерживает предоставление Украине летального оружия

20.01 У Байдена пока не планируют назначать спецпредставителя по Украине - Волкер

20.01 Зеленский против Тупицкого: Почему в войне Банковой с КСУ не победит никто

20.01 Председатель ОБСЕ Анн Линде: Украина выполнила все условия для новой «Нормандии» с Путиным

• дальше…

22.01 Facebook и Amazon потратили рекордные суммы на лоббистов

22.01 Google пригрозила закрыть поисковую систему в Австралии из-за нового закона о выплатах местным изданиям

22.01 Google убила грандиозное детище. Project Loon закрыт

22.01 Intel взломана: хакер украл конфиденциальную финансовую информацию

22.01 Представлен Honor V40 5G – первый флагман без Huawei. Пока что без сервисов Google

22.01 Компания Geely неожиданно изменила логотип

21.01 Google договорилась с французскими издателями об оплате за превью новостей

21.01 Представлен электрокар Mercedes-Benz EQA с запасом хода 426 километров

21.01 Lancia станет премиальным брендом

20.01 Одержимость BMW большими «ноздрями» добралась и до мотоциклов

19.01 Получен первый опытный образец батареи с зарядкой за пять минут

19.01 Peugeot 208 и 2008 полностью переведут на электротягу

19.01 В Nvidia допустили выпуск видеокарт для майнинга при увеличении спроса

19.01 Geely рассекретила большой кроссовер на платформе Volvo

19.01 Социальная сеть сторонников Трампа возобновила работу через российские серверы

• дальше…

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно