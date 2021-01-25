Позитив недели. Наши воины смогут бить по врагу из нового миномета калибра 120 мм

Как сообщают в "Укроборонпроме", специалисты завода "Маяк" продемонстрировали модернизированный миномет М-120-16, выполненный с учетом всех замечаний заказчика.

Еще одна разработка - миномет калибра 60 мм М-60-16. "60-ти миллиметровые минометы - это новый вид вооружения для нашей армии, который станет мощной поддержкой сил пехотных подразделений. Это очень мобильное оружие, оно сегодня удачно эксплуатируется ведущими подразделениями НАТО", - рассказал главный конструктор завода Александр Гордеев.

В "Укроборонпроме" также отметили, что его глава Юрий Гусев во время визита на предприятие ознакомился с опытным образцом крупнокалиберного пулемета КТ-12,7 (модернизированный аналог НСВТ), производственными мощностями завода и современными высокоточными станками серии Mayak Weapons, которые для собственных производственных нужд разработали специалисты "Маяка".

Напомним, что инженеры этого предприятия совместно с ГС А2724 "Аэроразведка" начали процедуру постановки на вооружение авиационного боеприпаса для ударных беспилотников. По словам Александра Гордеева, подобное оружие имеет хорошие перспективы, поскольку основой для такого боеприпаса является советские кумулятивные гранаты РКГ-3, сотни тысяч которых лежит на военных складах ВСУ и никем не используются. А специалисты завода "Маяк" совместно с "Аэроразведкой" создали систему технического перевода этих гранат в состояние современного авиационного боеприпаса по всем действующим стандартам НАТО и доказали перспективность, надежность и современность таких боеприпасов.

В Украине показали новый боевой модуль для бронетехники "Воля-Д"

Как сообщает "Украинский милитарный портал", разработчиком новинки является частная компания Nova Technology. Боевой модуль предназначен для борьбы с бронированными и небронированными, наземными и низковысотными нескоростными целями. Он оснащен вынесенным комплексом вооружения на платформе, стабилизированной в двух плоскостях, а также оптико-электронным прицельным комплексом с тепловизионным каналом.

Система управления огнем и цифровая система стабилизации боевого модуля обеспечивают наведение в горизонтальной и вертикальной плоскостях, сопровождение и эффективное поражение наземных, воздушных и надводных целей днем ​​и ночью, при стрельбе с места и на ходу. Работа с модулем в составе боевой машины осуществляется оператором и командиром (командир имеет дублирующие органы управления).

Все составные части "Воли-Д" и боекомплект размещаются внутри модуля над корпусом боевой машины, рабочее место оператора может располагаться в любом месте машины.

ВСУ могут перейти на штурмовые винтовки натовского калибра

Украинский армия собирается приобрести партию штурмовых винтовок калибра 5,56x45 мм в одной из европейских компаний. Такую информацию обнародовал Defence Blog. Также сообщается, что кроме приобретения автоматического оружия на сумму в $2 млн на современной платформе AR-15 обсуждается и создание на территории Украины линии по производству этих штурмовых винтовок и боеприпасов к ним.

Штурмовые винтовки такого типа стоят на вооружении силовых подразделений нескольких десятков стран. Также в некоторых странах было налажено производство их лицензионных копий. В частности, в Украине производятся по лицензии подобные AR-15 винтовки UAR-15 ("Оружейник" Z-15), которые закупались отдельными подразделениями Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Госкосмос подписал меморандум о запуске украинских ракет из Австралии

Государственное космическое агентство Украины заключило меморандум о взаимопонимании с австралийской частной компанией CosmoVision Global Corporation, специализирующейся на космических разработках. Об этом сообщило посольство Украины в Австралии.

Меморандумом предусмотрено начало сотрудничества между ГКАУ и австралийской компанией с целью запуска с космодрома в Кейп-Йорк (штат Квинсленд, Австралия) украинских ракетоносителей серии "Зенит-Австралия" для обеспечения вывода на орбиту государственных и коммерческих космических аппаратов производства Украины, Австралии, а также других стран.

На сайте австралийской компании сказано, что она основана выходцами из Украины. Ее гендиректор - Илья Осадчук - проживает в Сиднее с 1997 года, исполнительный директор - Андрей Жалко-Титаренко, экс-глава ГКАУ (1994-1995). Для запусков планируется построить космодром на полуострове Кейп-Йорк. Это место расположено ближе всего к экватору в Австралии, что позволяет выводить на орбиту более тяжелую полезную нагрузку. Первые пуски CosmoVision надеется осуществить в 2023-2024 году и рассчитывает на четыре-пять ежегодных запусков.

Наша морская пехота получит амфибийные возможности

В составе воинских частей Командования морской пехоты созданы подразделения плавсредств на катерах: в рамках Инициативы содействия безопасности Украины Соединенные Штаты передали ВМС ВСУ 84 скоростные лодки.

Как сообщает "Украинский милитарный портал", передачи таких плавсредств происходили и раньше, они использовались поисково-спасательными службами национального флота и морскими спецназовцами. Теперь же амфибийные возможности будут расширены в части морской пехоты для защиты критической инфраструктуры на побережье.

Общее назначение таких лодок - доставка в море имущества и вооружения, а также смотровых команд кораблей и судов, подразделений спецназначения, а также для использования в качестве аварийно-спасательного и рейдового плавсредства при выполнении работ в прибрежной части моря.

