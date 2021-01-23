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На межбанке 22 января доминировали продажи доллара, спрос был совсем небольшим
23:38 22.01.2021 |
22 января безналичный курс доллара опустился на 6 копеек, и межбанк закончил неделю в рамках 28,15-28,18 грн/$. В кассах средние расценки на наличную валюту снизились существеннее - на 10 копеек на продаже и на 3 - на покупке:
до 28,25-28,35 грн/$ - на продаже;
до 27,95-28,15 грн/$ - на покупке.
Доминировали продажи доллара, спрос был совсем небольшим.
На межбанке целый день шла оживленная торговля - сделок заключили на $154 млн. Котировки качались в разные стороны: то проседали на 28,10-28,12 грн/$, то поднимались на 28,16-28,18 грн/$.
"Рынок ходил на 10 копеек в разные стороны, туда-обратно. Продажи были, но спрос на валюту также стал постепенно расти. В понедельник страна выходит из локдауна, и розница, похоже, пополняет свои запасы продукции", - объяснил настроения рынка финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Даже такой крупный поставщик доллара, как "Ситибанк", сегодня торговал в две стороны: то продавал, то откупал валюту.
"Идет поиск баланса и идей для нового курсового движения. Ждут крупных валютных продаж от нерезидентов, но они пока небольшие. Разочарованные (не дождавшиеся крупных порций валюты) откатывают курс доллара назад после его удешевления. Ну и выплаты по НДС идут, хотя и в небольших объемах", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
За три предыдущих дня Госказначейство перечислило в рамках возмещения НДС 1,1 млрд грн, а сегодня выплатило бизнесу еще 592,6 млн грн. То есть объемы пока совсем незначительные и большую часть средств (6-7 млрд грн) компании получат на следующей неделе. Это, конечно же, будет сдерживать валютные продажи.
Импортеры надеются на валютные продажи со стороны нерезидентов, которым Минфин во вторник, 26 января, предложит купить 4 выпуска гривневых облигаций внутреннего госзайма. А также на агропредприятия.
"Сельхозпредприятия совсем скоро начнут расконсервировать свои валютные запасы и готовиться к посевной. Гривна потребуется для покупки удобрений, семян, ремонта и покупки техники. Сами работы будут попозже, а вот подготовка пойдет заранее. Поэтому от них также ждут продаж доллара", - отметил Василий Невмержицкий.
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