Финансовые новости
- |
- 23.01.21
- |
- 00:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Перемирие» на Донбассе заканчивается? Для чего Путин создал новый кризис в отношениях с Украиной
23:14 22.01.2021 |
Не исключено, что президент России решит обострить конфликт с Украиной для отвлечения внимания от внутренних проблем.
Встреча в Нормандском формате на уровне советников, которая должна была состояться 22 января, перенесена ориентировочно на 27 января. Причиной для переноса встречи стала поездка руководителя ОП Андрея Ермака в Харьков на место пожара в доме престарелых.
Впрочем, если бы переговоры состоялись, они имели все шансы завершиться безрезультатно. За последние два дня накопился целый ряд доказательств того факта, что Россия специально обостряет отношения с Украиной.
Смертоносные обстрелы
Напомним, что предыдущая встреча в Нормандском формате на уровне советников прошла в Берлине 12 января. Накануне, 11 января, возле с. Пески на линии фронта погиб от пули вражеского снайпера старший солдат 37-го отдельного мотопехотного батальона «Запорожье» 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Олег Андриенко.
21 января, накануне консультаций 22 января, вследствие вражеского обстрела украинских позиций в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» погиб старший матрос 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Билинского Александр Отрепьев.
В целом в течение 21 января оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня. Огонь велся возле Гнутово, Красногоровки, Пищевика, Широкино из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.
Конечно, очень трудно видеть в этом всего лишь совпадения. Обстрелы наших позиций и убийства наших военных, систематически совершаемые врагом накануне консультаций в Нормандском формате, - это излюбленный российский прием запугивания, к которому Москва прибегает каждый раз, когда хочет принудить Киев к уступкам на важных переговорах.
Авантюра с Медведчуком
Также накануне консультаций 22 января Россия организовала скандал вокруг четырех женщин, которых оккупанты собрались освободить из застенков в Донецке и Луганске и передать куму Путина, главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Фактически Путин подменил Медведчуком Владимира Зеленского. Тем самым Кремль продемонстрировал Банковой, что он может вообще лишить Зеленского и его офис возможности пиариться на обменах пленными и отдать эту тему в эксклюзивное пользование Медведчуку и ОПЗЖ.
Этот скандал второй день раздувают медиа, связанные с Медведчуком. Но примечательно и то, под каким соусом это подается. «Зеленский все время комплексует, у него комплекс неполноценности, он постоянно бредит на Медведчуке, - заявил в эфире телеканала Newsone сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович. - То же самое с обменом удерживаемых лиц. Проблема в тупой, импотентной власти, завидующей любому нормальному решению, когда кто-то что-то может сделать».
Еще дальше пошел нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин. Он поведал зрителям «112 канала», что Медведчук «помогает людям, попавшим в беду. И если украинская власть этого не делает, то пусть хотя бы Медведчук этим занимается. В конце концов, эта работа - это работа президента Украины... Я могу приводить очень много примеров, в которых явно видно, что функции президента Украины взял на себя Медведчук. И вот это раздражает украинскую власть, именно по этой причине они с ним борются».
То есть Путин приказал подменить Зеленского Медведчуком, ну поначалу хотя бы в общественном сознании, и нардепы из ОПЗЖ живо принялись эту блажь воплощать в жизнь. Подчеркнем, что Кремль специально создал такой, скажем так, прекрасный фон для переговоров с Киевом. Чтобы наверняка получить нулевые результаты консультаций 22 января.
Ультиматумы на ТКГ
Как известно, консультации в Нормандском формате на уровне советников - это по сути переговоры между руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком и замруководителя путинской администрации Дмитрием Козаком в присутствии свидетелей со стороны Германии и Франции. Накануне консультаций 22 января российская сторона преподнесла еще один сюрприз - чтобы Киеву мало не показалось.
В качестве сюрприза выступил сам Козак. 21 января он принял участие в заседании ТКГ, которое прошло в режиме видеоконференции. Об этом сообщил член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.
«Сегодня впервые за все время в переговорах ТКГ принял участие Дмитрий Козак. Ранее он ни разу не участвовал (Россию представляет Грызлов), но сегодня довольно бесцеремонно отодвинул Грызлова из кадра и занял его кресло. Козак был очень раздражен, говорил эмоционально. Как обычно, обвинял Украину в нежелании признавать боевиков стороной переговоров и требовал, чтобы мы обсуждали "дорожную карту" выполнения Минских соглашений, предложенную российскими марионетками. Видно, что у Козака сдают нервы. Вероятно, начальство требует результата, которого нет. Поэтому сегодня ситуация изменилась - если обычно россияне прячутся за своими смоляными чучелками и стараются говорить поменьше, то сегодня пришлось выходить на первый план уже самому замруководителя администрации президента РФ», - подчеркнул Казанский.
Он добавил еще одну немаловажную деталь. Несколько дней назад российские марионетки заявили, что собираются включить в переговоры в ТКГ «представителей общественности ЛДНР». По словам Казанского, «модераторы ОБСЕ этим "представителям" слова не дают, но боевики в своих СМИ уже пишут, что эти люди участвуют в переговорах. Делается это, как обычно, с целью троллинга и провокаций. Дабы завести переговоры в тупик и обвинить Украину в нежелании договариваться».
В подтверждение именно этой цели приведем еще слова руководителя российской делегации в ТКГ Бориса Грызлова. После заседания ТКГ 21 января он заявил российским журналистам: «В последнее время обстановка в Донбассе стала более напряженной, и это связано с нарушениями режима прекращения огня со стороны Украины». И российская пропаганда уже взяла на вооружение этот тезис: обстановка на Донбассе обострилась из-за Украины. После такой информационной артподготовки можно ждать от оккупантов «ответных мер - в наказание Украине».
Мотивы Путина
У Кремля есть основания нервничать. Сторонники Навального анонсировали на 23 января масштабные митинги и шествия по всей России. Поэтому не исключено, что Путин решит обострить кризис в отношениях с Украиной для отвлечения внимания от внутренних проблем.
С другой стороны, Путин ожидает неприятностей от США, и первые заявления Джо Байдена после инаугурации подтверждают эти опасения. В этой ситуации Кремлю выгодно повысить градус конфликта с Украиной и использовать это как предмет для торга с администрацией Байдена.
До 27 января вряд ли ситуация успеет существенно измениться. Поэтому шансы на успех переговоров остаются мизерными. Скорее от Кремля можно ждать новых провокаций, в добавление к тем, что мы уже видели в последние пару дней.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Перемирие» на Донбассе заканчивается? Для чего Путин создал новый кризис в отношениях с Украиной
|#saveGeekJournal. В Сети возмутились блокировкой канала украиноязычных кинообзоров Geek Journal после жалобы 1+1
|Выплаты по НДС тянут гривню вниз, а размещение ОВГЗ вверх
|Главный по пленным. Зачем Путин подменил Зеленского Медведчуком
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|«Квартал 95» увлекся Гоголем. Зачем Офис президента пугает мэров тарифным ревизором
|Афера с референдумами. В чем опасность новой игрушки Зеленского
|Курс доллара на межбанке 20 января взлетел вверх после сокращения продаж иностранцев
|В поисках мэров-«бандитов»: Зачем Зеленский затеял аудит регионов, и что из этого получится
|Провокация или новый курс: Для чего Кремль проталкивает в минскую ТКГ «общественность Л-ДНР»
|Зеленский против Тупицкого: Почему в войне Банковой с КСУ не победит никто
Это интересно
|Lancia станет премиальным брендом
|Одержимость BMW большими «ноздрями» добралась и до мотоциклов
|Получен первый опытный образец батареи с зарядкой за пять минут
|Peugeot 208 и 2008 полностью переведут на электротягу
|В Nvidia допустили выпуск видеокарт для майнинга при увеличении спроса
|Geely рассекретила большой кроссовер на платформе Volvo
|Социальная сеть сторонников Трампа возобновила работу через российские серверы