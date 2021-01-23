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«Перемирие» на Донбассе заканчивается? Для чего Путин создал новый кризис в отношениях с Украиной

23:14 22.01.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Не исключено, что президент России решит обострить конфликт с Украиной для отвлечения внимания от внутренних проблем.

Встреча в Нормандском формате на уровне советников, которая должна была состояться 22 января, перенесена ориентировочно на 27 января. Причиной для переноса встречи стала поездка руководителя ОП Андрея Ермака в Харьков на место пожара в доме престарелых.

Впрочем, если бы переговоры состоялись, они имели все шансы завершиться безрезультатно. За последние два дня накопился целый ряд доказательств того факта, что Россия специально обостряет отношения с Украиной.

Смертоносные обстрелы

Напомним, что предыдущая встреча в Нормандском формате на уровне советников прошла в Берлине 12 января. Накануне, 11 января, возле с. Пески на линии фронта погиб от пули вражеского снайпера старший солдат 37-го отдельного мотопехотного батальона «Запорожье» 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Олег Андриенко.

21 января, накануне консультаций 22 января, вследствие вражеского обстрела украинских позиций в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» погиб старший матрос 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Билинского Александр Отрепьев.

В целом в течение 21 января оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня. Огонь велся возле Гнутово, Красногоровки, Пищевика, Широкино из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

Конечно, очень трудно видеть в этом всего лишь совпадения. Обстрелы наших позиций и убийства наших военных, систематически совершаемые врагом накануне консультаций в Нормандском формате, - это излюбленный российский прием запугивания, к которому Москва прибегает каждый раз, когда хочет принудить Киев к уступкам на важных переговорах.

Авантюра с Медведчуком

Также накануне консультаций 22 января Россия организовала скандал вокруг четырех женщин, которых оккупанты собрались освободить из застенков в Донецке и Луганске и передать куму Путина, главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Фактически Путин подменил Медведчуком Владимира Зеленского. Тем самым Кремль продемонстрировал Банковой, что он может вообще лишить Зеленского и его офис возможности пиариться на обменах пленными и отдать эту тему в эксклюзивное пользование Медведчуку и ОПЗЖ.

Этот скандал второй день раздувают медиа, связанные с Медведчуком. Но примечательно и то, под каким соусом это подается. «Зеленский все время комплексует, у него комплекс неполноценности, он постоянно бредит на Медведчуке, - заявил в эфире телеканала Newsone сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович. - То же самое с обменом удерживаемых лиц. Проблема в тупой, импотентной власти, завидующей любому нормальному решению, когда кто-то что-то может сделать».

Еще дальше пошел нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин. Он поведал зрителям «112 канала», что Медведчук «помогает людям, попавшим в беду. И если украинская власть этого не делает, то пусть хотя бы Медведчук этим занимается. В конце концов, эта работа - это работа президента Украины... Я могу приводить очень много примеров, в которых явно видно, что функции президента Украины взял на себя Медведчук. И вот это раздражает украинскую власть, именно по этой причине они с ним борются».

То есть Путин приказал подменить Зеленского Медведчуком, ну поначалу хотя бы в общественном сознании, и нардепы из ОПЗЖ живо принялись эту блажь воплощать в жизнь. Подчеркнем, что Кремль специально создал такой, скажем так, прекрасный фон для переговоров с Киевом. Чтобы наверняка получить нулевые результаты консультаций 22 января.

Ультиматумы на ТКГ

Как известно, консультации в Нормандском формате на уровне советников - это по сути переговоры между руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком и замруководителя путинской администрации Дмитрием Козаком в присутствии свидетелей со стороны Германии и Франции. Накануне консультаций 22 января российская сторона преподнесла еще один сюрприз - чтобы Киеву мало не показалось.

В качестве сюрприза выступил сам Козак. 21 января он принял участие в заседании ТКГ, которое прошло в режиме видеоконференции. Об этом сообщил член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

«Сегодня впервые за все время в переговорах ТКГ принял участие Дмитрий Козак. Ранее он ни разу не участвовал (Россию представляет Грызлов), но сегодня довольно бесцеремонно отодвинул Грызлова из кадра и занял его кресло. Козак был очень раздражен, говорил эмоционально. Как обычно, обвинял Украину в нежелании признавать боевиков стороной переговоров и требовал, чтобы мы обсуждали "дорожную карту" выполнения Минских соглашений, предложенную российскими марионетками. Видно, что у Козака сдают нервы. Вероятно, начальство требует результата, которого нет. Поэтому сегодня ситуация изменилась - если обычно россияне прячутся за своими смоляными чучелками и стараются говорить поменьше, то сегодня пришлось выходить на первый план уже самому замруководителя администрации президента РФ», - подчеркнул Казанский.

Он добавил еще одну немаловажную деталь. Несколько дней назад российские марионетки заявили, что собираются включить в переговоры в ТКГ «представителей общественности ЛДНР». По словам Казанского, «модераторы ОБСЕ этим "представителям" слова не дают, но боевики в своих СМИ уже пишут, что эти люди участвуют в переговорах. Делается это, как обычно, с целью троллинга и провокаций. Дабы завести переговоры в тупик и обвинить Украину в нежелании договариваться».

В подтверждение именно этой цели приведем еще слова руководителя российской делегации в ТКГ Бориса Грызлова. После заседания ТКГ 21 января он заявил российским журналистам: «В последнее время обстановка в Донбассе стала более напряженной, и это связано с нарушениями режима прекращения огня со стороны Украины». И российская пропаганда уже взяла на вооружение этот тезис: обстановка на Донбассе обострилась из-за Украины. После такой информационной артподготовки можно ждать от оккупантов «ответных мер - в наказание Украине».

Мотивы Путина

У Кремля есть основания нервничать. Сторонники Навального анонсировали на 23 января масштабные митинги и шествия по всей России. Поэтому не исключено, что Путин решит обострить кризис в отношениях с Украиной для отвлечения внимания от внутренних проблем.

С другой стороны, Путин ожидает неприятностей от США, и первые заявления Джо Байдена после инаугурации подтверждают эти опасения. В этой ситуации Кремлю выгодно повысить градус конфликта с Украиной и использовать это как предмет для торга с администрацией Байдена.

До 27 января вряд ли ситуация успеет существенно измениться. Поэтому шансы на успех переговоров остаются мизерными. Скорее от Кремля можно ждать новых провокаций, в добавление к тем, что мы уже видели в последние пару дней.
 

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