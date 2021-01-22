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#saveGeekJournal. В Сети возмутились блокировкой канала украиноязычных кинообзоров Geek Journal после жалобы 1+1
18:16 22.01.2021 |
Сервис видеохостинга YouTube с 28 января намерен заблокировать популярный канал украиноязычных кинообзоров Geek Journal. Как пояснил автор, блогер Тайлер Андерсон, причиной этого стали жалобы телеканала 1+1.
По словам Андерсона, после публикации на канале Geek Journal 20 января видео под названием «Как потерять все за 30 лет? Когда 1+1 стал г+г? СВ Шоу, Империя кино, Шоу долгоносиков, ТСН», телеканал подал четыре жалобы на ролики канала, которые якобы нарушают авторское право.
Канал будет полностью заблокирован через неделю с момента жалобы от 1+1. Ни одно из старых видео, которые вышли на канале, нельзя будет пересмотреть.
«Они очень не любят, когда им об этом говорят. Что, мол, вы делаете очень недостойные вещи, мягко говоря. И вот, понимаете, когда они об этом узнают, то им не нравится, что у тебя где-то в видео двухлетней давности появился кусочек их контента, который мы использовали на правах "Fair use"», - заявил блогер в видео, размещенном в новом канале.
Канал Geek Journal существовал уже в течение пяти лет и первым рассказывал о новинках кино в YouTube на украинском. На сегодняшний день у канала 100 тыс. подписчиков. С момента сообщения Андерсоном о блокировании его канала хэштег #saveGeekJournal поднялся на первое место в украинском сегменте Twitter.
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|#saveGeekJournal. В Сети возмутились блокировкой канала украиноязычных кинообзоров Geek Journal после жалобы 1+1
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