Выплаты по НДС тянут гривню вниз, а размещение ОВГЗ вверх

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Беспокойный четверг и раскачка курса в течение дня завершились 21 января неожиданно для многих - выходом на вчерашний курс в 28,20-28,24 грн/$.

Наличные курсы двигались в разные стороны. Средние курсы на продаже американской валюты поднялись на 5 копеек, а на покупке опустились на 2-5 копеек. В итоге день завершился в таких диапазонах:

* 28,30-28,45 грн/$ - на продаже;

* 28,0-28,18 грн/$ - на покупке.

Курсы в кассах меняли на протяжении дня, отмечая низкий спрос на доллар. Также некоторые жаловались на нехватку гривны для выкупа валюты у населения.

Объем торгов на межбанке сегодня подрос со $118 млн до $150 млн на площадке Bloomberg. Большую часть торгов покупателям не хватало доллара. С утра его продавали совсем неохотно, поэтому котировки подскочили со стартовых 28,22-28,25 грн/$ на 28,26-28,28 грн/$, а после обеда вышли на пик - 28,31 грн/$. Эта цена подстегнула валютных продавцов. Продавать доллар вышел "Ситибанк", и на его сделках котировки откатились на 28,20-28,24 грн/$.

"Выплаты Госказначейства по НДС сильно сбили валютное предложение. Поэтому основные валютные продажи сконцентрировались на "Ситибанке", благодаря которому активизировалась торговля и отошли котировки. Однако итоговые курсы все же остались ниже отметки 28,3 грн/$ - сейчас это важный уровень для межбанка. Если он будет пробит и не появится крупных продавцов, то рынок может запаниковать. Сегодня этого не произошло", - отметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Первые выплаты по НДС начались еще позавчера, но были совсем незначительными. Хотя после стали ежедневно подрастать. Динамика такая:

* 19 января - 56,5 млн грн;

* 20 января - 230,4 млн грн;

* 21 января - 825,1 млн грн.

Чем больше гривни получает бизнес, тем с меньшим энтузиазмом он продает доллар. Поэтому и возникает валютный дефицит на межбанке.

Активизацию "Ситибанка" на продаже объяснили только одним - ростом курса. Казначеи считают, что сегодня его клиенты выставили свои заявки на продажу (ордера) именно на этом уровне: банку поручили продавать доллар, если ценник достигнет 28,3 грн/$.

Считается, что это те клиенты, которые заинтересуются покупками наших облигаций внутреннего госзайма в будущий вторник, 26 января. Сегодня Минфин анонсировал размещение четырех выпусков гривневых ОВГЗ: на 6 месяцев, 1,5 года, 2 года и 3,5 года.

"Главной новостью сегодняшнего дня как раз стала новая для нашего фондового рынка сделка по ценным бумагам. Это первая репо-сделка на "Украинской бирже" с "Альфа-Банком". Одна сторона получает ресурс, то есть гривну для текущей работы, а другая - бумаги, а биржа тут гарант сделки (контролер риска). На ее обратной стороне находится тайный покупатель, которого не раскрывают. Развитие такого бизнеса может дать импульс покупкам/продажам ценных бумаг в целом, и ОВГЗ в частности. Повысить ликвидность вторичного рынка. Если инвесторы будут понимать, что смогут в нужный момент менять свои ценные бумаги на деньги (ЦБ станет рабочим инструментом), то начнут активнее их покупать", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Вторым по важности сегодня назвали сообщение о том, что Соединенные Штаты предоставят Украине в 2021 году помощи на $740 млн, о чем заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.

Только на третье место казначеи поставили решение правления Нацбанка сохранить размер учетной ставки на уровне 6% годовых.