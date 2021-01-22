Финансовые новости
- |
- 22.01.21
- |
- 00:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Выплаты по НДС тянут гривню вниз, а размещение ОВГЗ вверх
23:43 21.01.2021 |
Беспокойный четверг и раскачка курса в течение дня завершились 21 января неожиданно для многих - выходом на вчерашний курс в 28,20-28,24 грн/$.
Наличные курсы двигались в разные стороны. Средние курсы на продаже американской валюты поднялись на 5 копеек, а на покупке опустились на 2-5 копеек. В итоге день завершился в таких диапазонах:
* 28,30-28,45 грн/$ - на продаже;
* 28,0-28,18 грн/$ - на покупке.
Курсы в кассах меняли на протяжении дня, отмечая низкий спрос на доллар. Также некоторые жаловались на нехватку гривны для выкупа валюты у населения.
Объем торгов на межбанке сегодня подрос со $118 млн до $150 млн на площадке Bloomberg. Большую часть торгов покупателям не хватало доллара. С утра его продавали совсем неохотно, поэтому котировки подскочили со стартовых 28,22-28,25 грн/$ на 28,26-28,28 грн/$, а после обеда вышли на пик - 28,31 грн/$. Эта цена подстегнула валютных продавцов. Продавать доллар вышел "Ситибанк", и на его сделках котировки откатились на 28,20-28,24 грн/$.
"Выплаты Госказначейства по НДС сильно сбили валютное предложение. Поэтому основные валютные продажи сконцентрировались на "Ситибанке", благодаря которому активизировалась торговля и отошли котировки. Однако итоговые курсы все же остались ниже отметки 28,3 грн/$ - сейчас это важный уровень для межбанка. Если он будет пробит и не появится крупных продавцов, то рынок может запаниковать. Сегодня этого не произошло", - отметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
Первые выплаты по НДС начались еще позавчера, но были совсем незначительными. Хотя после стали ежедневно подрастать. Динамика такая:
* 19 января - 56,5 млн грн;
* 20 января - 230,4 млн грн;
* 21 января - 825,1 млн грн.
Чем больше гривни получает бизнес, тем с меньшим энтузиазмом он продает доллар. Поэтому и возникает валютный дефицит на межбанке.
Активизацию "Ситибанка" на продаже объяснили только одним - ростом курса. Казначеи считают, что сегодня его клиенты выставили свои заявки на продажу (ордера) именно на этом уровне: банку поручили продавать доллар, если ценник достигнет 28,3 грн/$.
Считается, что это те клиенты, которые заинтересуются покупками наших облигаций внутреннего госзайма в будущий вторник, 26 января. Сегодня Минфин анонсировал размещение четырех выпусков гривневых ОВГЗ: на 6 месяцев, 1,5 года, 2 года и 3,5 года.
"Главной новостью сегодняшнего дня как раз стала новая для нашего фондового рынка сделка по ценным бумагам. Это первая репо-сделка на "Украинской бирже" с "Альфа-Банком". Одна сторона получает ресурс, то есть гривну для текущей работы, а другая - бумаги, а биржа тут гарант сделки (контролер риска). На ее обратной стороне находится тайный покупатель, которого не раскрывают. Развитие такого бизнеса может дать импульс покупкам/продажам ценных бумаг в целом, и ОВГЗ в частности. Повысить ликвидность вторичного рынка. Если инвесторы будут понимать, что смогут в нужный момент менять свои ценные бумаги на деньги (ЦБ станет рабочим инструментом), то начнут активнее их покупать", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Вторым по важности сегодня назвали сообщение о том, что Соединенные Штаты предоставят Украине в 2021 году помощи на $740 млн, о чем заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.
Только на третье место казначеи поставили решение правления Нацбанка сохранить размер учетной ставки на уровне 6% годовых.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Главный по пленным. Зачем Путин подменил Зеленского Медведчуком
|«Когда газ подняли – он уже не принадлежит народу» – Сергей Фурса
|«Квартал 95» увлекся Гоголем. Зачем Офис президента пугает мэров тарифным ревизором
|Афера с референдумами. В чем опасность новой игрушки Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|В поисках мэров-«бандитов»: Зачем Зеленский затеял аудит регионов, и что из этого получится
|Провокация или новый курс: Для чего Кремль проталкивает в минскую ТКГ «общественность Л-ДНР»
|Зеленский против Тупицкого: Почему в войне Банковой с КСУ не победит никто
|Ударим референдумом по тарифам и вакцинации: Зачем «слугам» очередной спорный законопроект
|Новый сюрприз от Зе-власти. Зачем нас хотят лишить длинных выходных
|Курс доллара на межбанке 19 января провалился под давлением иностранцев
Это интересно
|Социальная сеть сторонников Трампа возобновила работу через российские серверы
|Фактический глава Samsung приговорен к 30 месяцам тюрьмы по делу о взятках
|Представлен новый электрический фургон Citroen e-Berlingo
|Ученые: люди не смогут контролировать искусственный интеллект
|Японцы выбирают Nintendo Switch: в 2020 году её продажи составили 87 % от всех консолей в стране
|Audi возьмёт курс на тотальную электрификацию моделей
|США против Huawei: имеющиеся лицензии будут отозваны, новые не станут одобряться