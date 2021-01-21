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АНАЛИТИКА

«Квартал 95» увлекся Гоголем. Зачем Офис президента пугает мэров тарифным ревизором

13:10 21.01.2021 |

Политика

 Александр Суков / Деловая столица

У Владимира Зеленского объявили о намерении провести "полный аудит тарифов" во всех областях. Что из этого выйдет?

Офис президента порадовал очередным "шедевром" управленческой мысли в сфере тарифов на важнейшие для украинцев товары и услуги - газ, отопление и транспорт. 19 января Зеленский поручил заместителю руководителя своего офиса Кириллу Тимошенко, который отвечает за региональную политику, провести полный аудит тарифов в Киеве и во всех областях, "сравнить ценообразование за разные промежутки времени, а также получить исчерпывающие разъяснения от ответственных руководителей на местах относительно завышенных тарифов и относительно тарифной политики в целом". Речь идет, указано в сообщении Офиса президента, в первую очередь о тарифах на отопление, "бытовой газ" и пользование пассажирским транспортом.

Дело вроде бы благородное - поставить на место завравшиеся местные власти, которые якобы завышают тарифы, что приводит к возмущению украинцев.

Однако президент - не царь-батюшка, а топ-чиновник, чьи полномочия описаны в соответствующем разделе Конституции Украины. И есть в ней статья 19, в которой записано: "Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины". Давая подобное поручение Тимошенко, пусть и неформальное (пресс-релиз ОП - это не указ и не распоряжение), Зеленский явно вышел за пределы своих полномочий.

Кирилл Тимошенко vs рынок газа

Очень комичным выглядит поручение проверить региональные власти на предмет тарифов и тарифной политики, касающихся "бытового газа". Во-первых, такого понятия, как "бытовой газ", в Украине нет. Есть газ, который поставляется бытовым потребителям. Но тарифы на него с 1 августа прошлого года устанавливает рынок (хотя и с оговорками о монопольных игроках). То есть рынок запущен уже при Зеленском, и в Офисе президента могли бы заранее подумать о последствиях решений Зе-власти.

Теперь, как известно, Кабмин принял волевое решение вмешаться в рыночное тарифообразование цен на газ, но это - мера временная. Однако ни местные власти, ни Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), куда президент назначает членов по своей квоте, на цену газа (как товара) в платежках не влияют. Единственное, что смогла сделать НКРЭКУ, это снизила тарифы на распределение голубого топлива для некоторых облгазов.

Поэтому остается загадкой, что такого могут рассказать местные власти проверяющему "от президента" Кириллу Тимошенко. Это вообще не их дело.

К слову, в сообщении ОП не упоминаются напрямую тарифы на электроэнергию - и это правильно. На всякий случай напомним: они утверждаются правительством, которое совсем недавно само додумалось их повысить.

От проверок теплее не станет

С тарифами на отопление немного сложнее. Для самых крупных теплоэнерго их устанавливает НКРЭКУ. В частности, комиссия определяет тарифы на производство тепловой энергии для 26 компаний, который имеют объем выработки более 170 тыс. Гкал и уровень коммерческого учета энергии более 90%. Такие компании производят 50% тепловой энергии в Украине. А тарифы на тепло в остальных теплоэнерго, которые меньше по размеру, - это компетенция местных властей.

Поэтому направление президентом своего уполномоченного по поводу тарифов на тепло было бы частично обоснованно, если бы не несколько "но".

Во-первых, как отметил Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города", тарифы в регионах на тепло утверждаются исполнительными органами местных властей, а рассчитываются - самими компаниями, поставляющими тепло, но цифры берутся не "с потолка", а определяются по специальным методикам, утвержденных Кабмином. Также проект решения местной власти об установлении нового тарифа обнародуется, проводится его обсуждение, и только после этого он утверждается. "Если процедура соблюдена, то придраться будет не к чему", - уверен эксперт.

По его словам, у президентской вертикали нет абсолютно никаких полномочий направлять своего представителя к местным властям, и требовать, чтобы те отчитались по вопросам тарифов. Согласно закону "О местном самоуправлении", местные советы могут устанавливать цены на коммунальные услуги (кроме тех тарифов на тепло, которые устанавливает НКРЭКУ), а вот в законах "О жилищно-коммунальных услугах" и "О рынке природного газа" президент вообще не упоминается.

Во-вторых, следует помнить, что основную долю затрат в тарифах на тепло (свыше 80%) составляет закупка газа. А с ним вышла следующая история: введенные Кабмином ограничения верхнего предела цены на газ в 6,99 грн за куб. м касаются только поставок для населения, но не для теплокоммунэнерго (ТКЭ), которые обеспечивают население теплом. И, как отметил на своей странице в Facebook бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, это может обернуться подорожанием. Если сегодня в тарифе на отопление учтена цена газа от 4 до 6 грн за 1 куб. м, то из-за повышения цен на газ этот показатель может подняться до 8 грн, что приведет к его росту тарифов на 20-80%.

Глава Ассоциации городов Украины и мэр Киева Виталий Кличко уже обратился с призывом к премьеру обуздать рост тарифов на поставки тепла. По его словам, Кабмин также своим ограничением цены газа в 6,99 грн фактически разделил украинцев на две категории: те, кто потребляет газ для обогрева жилищ - получили послабление, а те, кто потребляет тепло от ТКЭ - продолжат платить высокие тарифы на обогрев.

Кроме того, следует вспомнить, что отреагировать на повышение цен на газ для ТКЭ власти должны были заблаговременно. Ведь в тексте меморандума с МВФ указано, что Украина для снижения рисков должна была разработать механизмы буферов для предприятий ТКЭ, чтобы защитить их от скачков цен на газ (пункт 27b).

Транспортный тупик

В сообщении о направлении Зеленским "ревизора по тарифам" есть и пункт о пассажирском транспорте. Но и здесь Офис президента попал мимо: полномочия местных властей по установлению цен на проезд в общественном транспорте предусмотрены законом. А что касается маршруток, то, как пояснил Александр Сергиенко, тариф на проезд в них закладывается в условиях конкурсов, на которых местные власти выставляют маршруты. И просто так повысить цены не получится - процедура согласования с местными властями довольно муторная.

Есть также в поручении президента и такой пункт, как обратить внимание на "специфические непрозрачные "тарифные проекты" отдельных руководителей городов, как взимание средств за эвакуацию авто". Однако что имел в виду Зеленский - полная загадка. В Украине есть тарифы за эвакуацию автомобилей, которые были неправильно припаркованы, но они были прописаны еще в 2013 г. в совместном приказе МВД, Минэкономразвития и Минфина.

Комедия не Гоголя

Подытоживая анализ инициативы президента Владимира Зеленского можно сказать, что студия «Квартал 95» не зря стала креативным и успешным проектом. А ее бывший лидер (нынешний президент) не утратил навык достать в нужное время нового кролика из шляпы - если публика заскучала или, хуже того, недовольна. Все хорошо помнят видосик, снятый в декабре 2019 г., где Зеленский на беговой дорожке рассказывает о том, что у его команды есть решение, как снизить тарифы вдвое. Теперь публике решили показать нового кролика: во всем виноваты местные власти, но мы их сейчас приструним. Только вряд ли мэры городов, от Киева и Львова до районных центров, захотят приструняться. Скорее сами запишут видосики о том, чем стоило бы заниматься президенту. И шоу продолжится. Потому что тарифный аудит под омофором президента не может закончиться никакими внятными решениями. Как мы уже разобрались, на некоторые тарифы местные власти не влияют вовсе, а по тем, на которые влияют, у "ревизора" Кирилла Тимошенко нет никаких полномочий что-либо указывать чиновникам на местах.
 

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