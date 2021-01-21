Афера с референдумами. В чем опасность новой игрушки Зеленского

Юрий Вишневский / Деловая столица

Стали известны свежие планы Зе-власти. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко объявил, что уже 26-27 января Верховная Рада примет во втором чтении и в целом президентский законопроект №3612 "О всеукраинском референдуме".

Первоначальным названием этого проекта было «О народовластии через всеукраинский референдум». Хотя более честно было бы назвать его «Через референдумы - к диктатуре». По сути, это грандиозная политическая афера, цель которой - установить личную диктатуру Владимира Зеленского.

Есть старый анекдот о том, чем похожи референдум и колбаса - и туда, и туда можно запихнуть все, что угодно. Наверное, всем нам хочется, чтобы колбаса была правильная, высшего сорта, по лучшим стандартам. У референдумов есть свои европейские стандарты - еще в 2007 г. Венецианская комиссия приняла Кодекс надлежащей практики по референдумам (Code of good practice on Referendums) CDL-AD(2007)008rev-cor.

Там написано: «политические партии или сторонники и оппоненты вопроса, вынесенного на голосование, должны быть на равных условиях представлены в избирательных комиссиях или должны иметь возможность наблюдать за деятельностью беспристрастного органа. Равенство между политическими партиями может толковаться строго или на пропорциональной основе».

Однако проект №3612 не декларирует и не обеспечивает такого равенства между сторонниками и оппонентами вопроса, вынесенного на всеукраинский референдум, ни при формировании окружных и участковых комиссий по всеукраинскому референдуму, ни в осуществлении контроля за изготовлением бюллетеней для голосования. А функцию высшей комиссии по всеукраинскому референдуму выполняет Центральная избирательная комиссия. Короче, повсюду перевес получает партия «Слуга народа», поскольку она располагает большинством в парламенте.

Подчеркнем, что именно поэтому проект №3612 вызвал жесткую критику со стороны Венецианской комиссии и Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которые в своих выводах CDL-PI(2020)009 рекомендовали «внести изменения в законопроект, чтобы обеспечить формирование окружных и участковых комиссий по всеукраинскому референдуму таким образом, чтобы оппоненты и сторонники вопроса референдума были одинаково представлены в каждой комиссии». При подготовке проекта ко второму чтению «слуги народа» демонстративно проигнорировали эту рекомендацию.

Также они оставили процедуру онлайн-голосования, которая тоже вызвала серьезные возражения международных институций. Венецианская комиссия и БДИПЧ ОБСЕ в своих выводах «рекомендуют исключить этот вопрос из законопроекта и отрегулировать его позже на глобальном уровне с помощью отдельного закона, который также будет касаться местных, парламентских и президентских выборов. В случае введения электронного голосования его нужно регулировать специальным всеобъемлющим законом, принятым инклюзивным образом, который будет предусматривать надежную, безопасную и прозрачную систему электронного голосования, которая будет проверена и подтверждена ЦИК в прозрачных условиях».

В общем, проект Зеленского №3612 категорически отвергает надлежащую практику референдумов, кодифицированную Венецианской комиссией, и вместо этого предлагает велосипед собственного изобретения. Который везет не к демократии, а к тоталитаризму.

Как все будет организовано

Вероятность принятия проекта №3612 очень высока. В первом чтении, 18 июня 2020 г., его поддержали 252 нардепа, в основном из фракции «слуг народа» и группы «Доверие». Принципиально выступили против этого проекта «Европейская солидарность» и «Голос». ОПЗЖ и «Батьківщина» тоже не поддержали законопроект Зеленского, но по тактическим соображениям - у них были собственные законопроекты о референдумах: №№3177 и 2182. Эти проекты провалились, набрав 75 и 68 голосов. Так что во втором чтении проект Зеленского может получить даже более 300 голосов, если ОПЗЖ и «Батьківщина» его поддержат. А это очень вероятно, ибо эти партии намерены попользоваться данным инструментом (или хотя бы попытаться) не менее активно, чем Банковая.

Как Банковая собирается использовать этот инструмент, гадать не нужно. Ибо все уже было наглядно и убедительно продемонстрировано 25 октября прошлого года. Тогда, напомним, народу было предложено ответить на «пять вопросов Зеленского». А представитель Зеленского в Верховной Раде, первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук прямо заявил, что этот всеукраинский опрос является пробником референдума.

Можно очень точно измерить уровень приверженности Банковой демократическим нормам при проведении референдумов. Смотрим размер агитационных разъяснений на официальном сайте президента Украины в поддержку положительных ответов на «пять вопросов Зеленского»: пять публикаций общим объемом 2409 слов. И смотрим на том же сайте, как была представлена альтернативная точка зрения: ноль публикаций, ноль слов. Делим ноль на 2409 - вот это и есть уровень приверженности Зеленского нормам демократии.

И именно такой уровень демократии будет на референдуме, пробником которого стал пресловутый всеукраинский опрос. С той только разницей, что теперь Банковая учтет все те промахи, которые были выявлены в ходе опроса. В частности, главная проблема - крайне низкая явка - будет устранена с помощью онлайн-голосования, благодаря которому можно будет нарисовать любые цифры.

Никакая агитация, идущая вразрез с позицией Банковой, в государственных СМИ допущена не будет. А на крупнейших олигархических телеканалах будут говорить то, о чем Зеленский договорится с олигархами. То есть реальная дискуссия будет возможна лишь в случае лобового столкновения интересов, скажем, Рината Ахметова и Игоря Коломойского. Но даже в этом случае решающее слово будет за тем, кто контролирует подсчет голосов, то есть за Банковой.

Причина спешки

Три недели назад глава фракции «слуг народа» Давид Арахамия говорил, что закон о референдуме примут в феврале, то есть уже на следующей сессии. Однако сейчас Банковая вдруг решила поспешить, чтобы закон был принят еще на текущей сессии.

Первый главный мотив для спешки - как можно раньше начать референдумную кампанию, дабы поднять рейтинги Зеленского и «слуг». Дескать, мы обещали вам народовластие - получите и распишитесь.

Конечно, это не народовластие, а профанация. Точнее, это инструмент манипуляции, позволяющий власти навязывать обществу свое мнение. И вот второй главный мотив для спешки - как можно раньше начать приучать народ к тоталитаризму, когда роль парламента нивелируется.

Два года назад, 22 января 2019 г., Парламентская ассамблея Совета Европы в резолюции №2251(2019) об обеспечении свободных референдумов в государствах - членах Совета Европы выразила предостережения относительно возможных злоупотреблений органов исполнительной власти в организации проведения референдумов: «Референдумы должны быть неотъемлемой частью процесса представительной демократии, исполнительная власть не может использовать их для того, чтобы игнорировать желание парламента, также референдумы не предназначены для обхода обычных сдержек и противовесов».

Однако Банковая не скрывает, а наоборот, даже щеголяет тем, что референдумы позволят ей действовать в обход парламента. Дескать, все, что парламент не хочет принять сам, мы проведем через референдум.

В частности, референдум - это для Банковой способ повторить вопросы пресловутого всеукраинского опроса 25 октября 2020 г. Кто-то получит свободную от налогов зону на Донетчине и Луганщине, кто-то - легализацию наркотиков и возможность по-быстрому освоить этот рынок. А Зеленский подарит себе согласие народа на сокращение в Конституции числа народных депутатов с 450 до 300. Напомним, соответствующий законопроект Зеленского еще в феврале прошлого года был предварительно одобрен парламентом, однако 300 голосов в его поддержку нет и не предвидится. Если Верховная Рада не согласится поддержать этот проект даже после референдума, это, как утверждают источники на Банковой, будет поводом для роспуска парламента.

Понятно, что референдумом будут пытаться воспользоваться и некоторые другие партии, чтобы мобилизовать свой электорат. К примеру, «Батьківщина» сможет подняться на референдумах по земельным и тарифным вопросам. Политпроекты Коломойского - на противодействии так называемому «внешнему управлению» и «диктату МВФ». Ну и, ясное дело, это подарок Медведчуку и ОПЗЖ, которые теперь смогут радостно продвигать свои лозунги, включая идею о федерализации Украины, только в завуалированной форме. В то же время Зеленский сможет использовать это для выполнения своих обещаний Путину. В частности, через референдум можно будет закрепить особый статус ОРДЛО (или даже Донецкой и Луганской областей) в Конституции на условиях России. То есть тут Медведчук и Зеленский будут конкурентами: кто сильнее прогнется перед Путиным и пророссийским электоратом.

И все это будет происходить на глазах у наших западных партнеров. Нет, никаких санкций ни к Украине, ни к деятелям украинской власти за нарушение стандартов Венецианской комиссии не будет. Просто даже адвокаты Украины на Западе и, в частности, в Евросоюзе признают, что мы - неизлечимы. Что мы опять возвращаемся к тоталитаризму. Что Зеленскому ближе стиль Путина, Лукашенко и такого любителя референдумов, как Гитлер.

Ибо это почти вечный двигатель: референдумы поднимают твой рейтинг и укрепляют твою диктатуру, благодаря чему ты можешь проводить через референдум еще более диктаторские законы и закручивать гайки, пока не сорвешь резьбу.