Курс доллара на межбанке 20 января взлетел вверх после сокращения продаж иностранцев

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

20 января курс доллара на межбанке поднялся на 6 копеек, и торговля завершилась на 28,23-28,24 грн/$. Наличные курсы менялись только на выкупе у людей - поднялись на 10 копеек, а средний курс продажи остался старым. Кассы банков работали в таких диапазонах:

* 28,25-28,40 грн/$ - на продаже;

* 27,95-28,20 грн/$ - на покупке.

Заметного роста валютных покупок или продаж в обменниках финансисты не отмечали.

Межбанк сегодня удивил и даже разочаровал многих. Вместо ожидаемого удешевления доллара случилось противоположное - рост курса. Объем по сравнению со вчерашним рынком совсем немного сократился - со $122 млн до $118 млн.

Среда - платежный день по гривневым гособлигациям. Вчера Минфин разместил их на 12,3 млрд грн, а сегодня покупатели должны были их оплатить. Из-за того, что в их числе заметили иностранцев (чьи покупки оценивали в 4-5 млрд грн), многие ждали, что они будут конвертировать доллар для проплат. Однако просчитались. Хотя нерезиденты и продавали валюту, но совсем в небольших объемах.

То есть разочарованными остались те, кто ждал крупных валютных продаж. Именно они и подняли курс доллара. Торговля начиналась в рамках 28,14-28,15 грн/$, но уже через полчаса котировки подскочили на 28,18-28,20 грн/$ и двигались в разные стороны: то проседали на 28,16-28,17 грн/$, то подскакивали на 28,20-28,25 грн/$. Завершение на 28,23-28,24 грн/$ после такой динамики посчитали закономерным.

В слабых валютных продажах иностранцев эксперты разобрались уже к вечеру.

"Скорее всего, это связано с сегодняшним погашением ОВГЗ на 13,6 млрд грн. Ведь Минфин не только размещал новые выпуски долговых бумаг на этой неделе, но еще и проводит выплату по более ранним выпускам. Похоже на то, что часть этой выплаты пришлась на нерезидентов. Поэтому-то им и не потребовалось продавать много доллара, ведь они получили гривну", - объяснил ситуацию финансовый эксперт Владислав Кравец.

Не очень активные валютные продажи ощущались еще и из-за восстановления интереса к доллару.

"Валютных покупателей становится все больше. Возможно, бизнес готовится к снятию карантина - пополняет складские запасы продукции. Хотя не исключается и другой вариант: что речь идет о закупке энергоносителей после холодной недели", - отметил в беседе со "Страной" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Из текущих новостей финансисты сегодня обсуждали одну - о суде Украины с Китаем на $3,5 млрд грн по спору о продаже КНР нашего завода "Мотор Сич". Сама тема не нова. Но Минюст сегодня официально запросил закупку юридических услуг под эту тяжбу, потому она снова всплыла и обсуждалась достаточно живо. Ведь $3,5 млрд - колоссальная сумма к выплате, если страна вдруг проиграет процесс.

"Еще в прошлом году было понятно, что в этом споре для Украины есть достаточно высокий риск. Да и $3,5 млрд наш бюджет в перспективе не потянет. Но этот момент нас не будет сильно тревожить, пока вопрос не станет ребром и не перейдет в судебную плоскость. А сам суд может затянуться на пару лет, с учетом апелляций и прочих моментов", - считает Шевчишин.

С оглядкой на сегодняшние торги казначеи больше не прогнозируют удешевления доллара, настраиваются на рост валюты и девальвацию гривни. 21 января открытие межбанка прогнозировали в диапазоне 28,22-28,26 грн/$, допуская движение на 28,28 грн/$.

Завтра Нацбанк будет принимать решение по учетной ставке. Большинство опрошенных "Страной" экспертов ждут сохранения ее на старом уровне - 6% годовых.

"Под сохранение ставки курс гривны могут резонно продавливать вниз. Хотя пока рынок в целом спокойный, можем остаться в привычном диапазоне. Но если пробьем уровень 28,3 грн/$, то можем сходить на 28,45 грн/$ в перспективе. Но тут уже от нерезидентов будет зависеть, будут сливать валюту или нет", - сказал Шевчишин.