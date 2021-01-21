В поисках мэров-«бандитов»: Зачем Зеленский затеял аудит регионов, и что из этого получится

Ігор Петренко / Depo.ua

Президент Зеленский решил побороть проблему резкого повышения коммунальных тарифов с помощью чиновничьих проверок. Это может улучшить рейтинг, однако мало что изменит в тарифной политике.

Глава государства поручил заместителю руководителя Офиса президента Украины Кириллу Тимошенко (сейчас он отвечает в ОП за региональную политику) провести "полный аудит имеющихся тарифов в городе Киеве и во всех областях Украины, сопоставить ценообразование за разные промежутки времени, а также получить исчерпывающие разъяснения от соответствующих руководителей на местах относительно завышенных тарифов и тарифной политики в целом".

В этом же тексте, обнародованном на сайте президента, четко указано, на что проверяющие должны обратить особое внимание: по мнению Банковой, это такие "специфические непрозрачные" тарифные проекты "отдельных руководителей городов, как взыскание средств за эвакуацию авто, за пользование общедоступными частями общественного пространства и тому подобное". Какие же намерения власти скрывает это на первый взгляд, проходное президентское поручение?

Привлекает внимание один из первых пассажей упомянутой новости. Тот, в котором "отдельных представителей местной власти" прямо обвиняют в "безосновательных попытках обосновать перед обществом дополнительный рост тарифов сверх уровня, который уже вызывает значительные вопросы с точки зрения справедливости". То есть, опять виновата "невестка" - местные власти, и это уже стало для нынешней команды Банковой своеобразной традицией: то карантинные требования (часто бессмысленные) отказываются соблюдать, то денег в местных бюджетах "много" хотят.

Это мнение в более мягкой форме развил на сегодняшнем заседании правительства премьер. Денис Шмыгаль, заявив о намерении провести уже сегодня встречу чиновников с мэрами с участием представителей Офиса президента и общественного объединения Ассоциации городов Украины. Цель - выйти "на справедливое решение, чтобы местные власти не поднимали тарифы на отопление для людей".

Поэтому козлом отпущения за плохие тарифные новости в глазах населения Банковая открыто делает городских глав. Стоит ожидать, что в первую очередь попытаются "достать" тех, кто не слишком склоняется перед авторитетом центра - скажем, председателей западноукраинских областных городов и других мэров, которые ходят в "неблагонадежных". Впрочем, в этой попытке Банковая может нарваться на неприятный ответ. Все городские главы только три месяца как впервые или в очередной раз избраны на свои должности, и полученный ими мандат от избирателей дает все основания не слишком прогибаться перед столицей.

Поэтому задание продемонстрировать управляемость регионами со стороны центра может оказаться сложным. Тем более если взглянуть, кому же поручено "сопоставить ценообразование за разные промежутки времени, а также получить исчерпывающие разъяснения от соответствующих руководителей на местах относительно завышенных тарифов и тарифной политики в целом". Проверять мэров, многие из которых имеют большой политический и жизненный опыт, будет 31-летний Кирилл Тимошенко, который только недавно, с начала ноября прошлого года, курирует отношения ОП с регионами. Он сменил на этой роли Сергея Трофимова, которого уволили якобы из-за провала партии власти на местных выборах в октябре-2020.

До этого Тимошенко отвечал в президентской команде за медийную политику, также его называют куратором закупок товаров медицинского назначения для борьбы с коронавирусом весной прошлого года и ответственным от власти за проект "Большая стройка". Об успехах заместителя глава ОП в выстраивании отношений с региональными элитами пока публично не сообщалось.

Тем не менее, именно ему президент поручил изучать ситуацию с тарифообразованием в регионах. Несмотря на то, что в том же правительстве работает целое Министерство регионального развития, где действуют директорат региональной политики, а также департаменты коммунальных услуг, коммунального обслуживания и жилищной политики, которые профессионально занимаются вопросами, поставленными перед своим Офисом президентом. Там точно знают, какие тарифы установлены и как обоснован их уровень. Другой вопрос, что влиять на действия местных властей в министерстве могут в очень ограниченных объемах. Но информацией, которую только собирается выяснять президентский Офис, чиновники уже владеют - искать ее не надо.

Следующий вопрос - а как реализовать результаты проверки? ОП, скорее всего, далеко не ходить не будет, а по бюрократическим каналам обратится за соответствующей информацией к тому же Минрегиону. И потом доложит президенту: мол, там и там тарифы завышены. ОК, а дальше что? Интересно будет посмотреть спектакль "президент собирает заседание, допустим, Совета регионов, и категорично требует от мэров снизить тарифы". А те его в большей или меньшей степени будут осторожно игнорировать, приводя какие-то свои аргументы. Ну и что дальше будет предпринимать Банковая, какого нового мэра назовет "бандитом" (как это в мае 2020-го по другому поводу произошло с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, которого, кстати, горожане избрали на новый срок и не учли эпитеты из уст Зеленского)?

Ситуация тупиковая. И это представление готовилось не для того, чтобы "напугать" мэров, и не для того, чтобы насмешить специалистов по вопросам работы коммунальной сферы. Зрителем (желательно благодарным) Банковая назначила избирателя. Который должен этот популизм оценить. Президент же сердито (странно, что без очередного видосика) распорядился проверить тарифы на предмет справедливости. А проверка справедливости, в наших новых реалиях, это и есть восстановление справедливости. По аналогии с установлением мира и переговорами о мире ...

Проблема в том, что часть людей, насмотревшись телевизора, может просто перестать платить. Потому что цены на коммуналку у нас априори считают завышенными. А в Украине и без того - кризис коммунальных неплатежей, углубленный коронавирусом. По состоянию на ноябрь 2020 года соответствующая задолженность населения превысила 56 млрд грн, и это еще до нынешнего отопительного сезона и новых цен. Зачем платить по несправедливым тарифам (какая разница, являются ли они таковыми на самом деле или только кажутся) до завершения спектакля по их, тарифов, проверке? Ведь с Банковой могут сообщить, что кое-где цены слишком высокие ...

Ситуация с попытками команды Зеленского обуздать рост тарифов с помощью популизма напоминает "очень креативную идею" (слова самого президента), о которой он говорил еще в 2019 году, - отменить оплату коммунальных услуг для малообеспеченных пенсионеров, достигших 70 лет.

Полтора года назад мы писали об отечественных политиках-чудотворцах, которые борются за рейтинги с помощью бездумного популизма. Упомянутое обещание прозвучало под занавес парламентской избирательной кампании "Слуг народа", которая стала триумфальной для партии Зеленского. Никто этот прожект реализовывать, похоже, и не собирался. Но часть избирателей на красивые слова повелась, что принесло дополнительные баллы "слугам". Сейчас нет никаких оснований говорить, что за это время избиратель научился фильтровать обещания политиков. Именно поэтому тарифами на коммунальные услуги и в дальнейшем под камеры будут дирижировать чиновники и президенты из Киева. Это же так красиво.