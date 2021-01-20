Финансовые новости
- |
- 20.01.21
- |
- 19:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Провокация или новый курс: Для чего Кремль проталкивает в минскую ТКГ «общественность Л-ДНР»
18:57 20.01.2021 |
Попытки превратить представителей ОРДЛО в четвертую и пятую стороны в минской ТКГ намекают на то, что в Кремле решили шантажировать Украину постепенным увеличением правосубъектности самопровозглашенных "республик".
История с "представителями общественности ДНР и ЛНР", которые непостижимым образом всплыли во время вчерашнего заседания политической подгруппы минской ТКГ, не слишком привлекла внимание украинских СМИ и общественности. А зря - потому что эти "представители" всецело могут демонстрировать своим появлением существенные изменения в политическом курсе Кремля в отношении оккупированных регионов Донбасса.
Фактически единственным лицом, публично рассказавшим о подробностях этой истории, стал представитель ОРДЛО "с украинской стороны", журналист Сергей Гармаш.
Впрочем, и его цитаты, распространенные в СМИ, не слишком хорошо иллюстрируют суть проблемы. В частности, акцент сделан на том, что какие-то никому не известные люди без всякого предупреждения введены в состав ТКГ непосредственно перед заседанием - с неизвестными целями и полномочиями. Координатор политической подгруппы Пьер Моррель, у которого представители украинской делегации поинтересовались причинами этого неожиданного появления, также скромно умолчал - то ли из-за нехватки информации, то ли из-за нежелания "обострять конфликт". Таким образом "представители общественности" оккупированных украинских территорий так и остались до конца заседания в роли то ли наблюдателей, то ли непрошеных гостей.
В реальности же вчерашняя история имеет гораздо больший масштаб, чем "какие-то люди", которые посидели на заседании политического подгруппы ТКГ - и, вероятно, будут сидеть на нем и в дальнейшем.
Настоящая проблема заключается в том, что их участие было анонсировано сепаратистами следующим образом: "Сегодня впервые в заседании политической группы Контактной группы по Донбассу примут участие общественные советники от "ЛНР" и "ДНР". Теперь от "ЛНР" и "ДНР" в Минском переговорном процессе, кроме официальных представителей, будут участвовать и представители республиканской общественности".
Таким образом, из Трехсторонней контактной группы, которая всегда состояла состояла из Украины, России и ОБСЕ, как справедливо замечает Гармаш, переговорный формат сейчас превращается в некую "пятистороннюю" группу. Без согласия и разрешения Украины, и при непонятном молчании представителей ОБСЕ.
Справедливости ради следует отметить, что и Украина в свое время ввела в состав делегации ТКГ представителей общественности Донбасса. Того же Гармаша, например. Но с той ситуацией были принципиальные различия.
Они заключались не только в том, что об этом решении было публично объявлено, и все знали, кем являются новые участники переговорного процесса. Коренным отличием был тот факт, что новых участников переговоров посылала сторона - легитимный участник переговорного процесса. И если бы "представителей общественности" на этот раз послала, например, Россия - проблем бы не возникло.
Но реальность иная. Теперь в ходе переговоров участвуют представители "ДНР" и "ЛНР", отобранные "министерствами иностранных дел" сепаратистов. И их участие де-факто легитимизирует эти непризнанные и контролируемые Москвой анклавы как вполне правоспособных участников международных переговоров. Да еще и в формате, который самим своим названием намекает на невозможность произвольного расширения.
Конечно, этот фортель явно не был продуктом дипломатического гения сепаратистов, а является направленным и осмысленным ходом со стороны Кремля.
И ход этот предусматривает одну-единственную возможную трактовку. Столкнувшись с отказом Украины идти на критические уступки и легитимизировать "выборы в ОРДЛО", в Москве решили поднять градус конфликта. При этом не так, как делали это обычно - увеличив интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, а с помощью дипломатической эскалации. Искусственное и постепенное увеличение уровня правосубъектности сепаратистских анклавов является явным давлением на Украину. И намеком на то, что в качестве высшей точки эскалации дипломатического конфликта Москва может банально признать "ЛНР" и "ДНР" в качестве "независимых государств". Скорее всего, этот намек содержит элемент блефа.
Но, в любом случае, попытки замены трехсторонней группы на группу "пятистороннюю" должны получить надлежащую оценку как со стороны украинской власти, так и со стороны ОБСЕ. Сегодня глава украинского МИД Кулеба как раз отправился с действующим председателем ОБСЕ, своей шведской коллегой Анн Линде, в зону проведения ООС. Там, вероятно, у него будет прекрасная возможность задать ей те вопросы, ответы на которые украинская делегация в ТКГ так и не смогла услышать от Пьера Мореля.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Провокация или новый курс: Для чего Кремль проталкивает в минскую ТКГ «общественность Л-ДНР»
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский против Тупицкого: Почему в войне Банковой с КСУ не победит никто
|Ударим референдумом по тарифам и вакцинации: Зачем «слугам» очередной спорный законопроект
|Новый сюрприз от Зе-власти. Зачем нас хотят лишить длинных выходных
|Курс доллара на межбанке 19 января провалился под давлением иностранцев
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|ГБР уведомило о подозрении Тупицкому по двум статьям УК – заведомо неправдивые показания, подкуп свидетеля
|В 2021 году стоимость квадратного метра жилой застройки может вырасти примерно на 20%
|Большинство сделок на межбанке 18 января носило спекулятивный характер
|Выборы мэров: Кто победил в Борисполе, Броварах и Новгороде-Северском
|Число умерших в Украине в ноябре-2020 к ноябрю-2019 подскочило на 35% - Госстат
|«Липецкая фабрика» Зеленского. Сколько заработает президент Украины на «Лиге смеха» в России
Это интересно
|Ученые: люди не смогут контролировать искусственный интеллект
|Японцы выбирают Nintendo Switch: в 2020 году её продажи составили 87 % от всех консолей в стране
|Audi возьмёт курс на тотальную электрификацию моделей
|США против Huawei: имеющиеся лицензии будут отозваны, новые не станут одобряться
|Новая стратегия Kia: электромобили, вторсырьё и сервисы
|Издание Bloomberg подтвердило, что компания Apple тестирует iPhone со сгибаемым экраном
|Hyundai прекратил разработку новых дизельных моторов