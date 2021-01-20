Провокация или новый курс: Для чего Кремль проталкивает в минскую ТКГ «общественность Л-ДНР»

Тарас Паньо / Depo.ua

Попытки превратить представителей ОРДЛО в четвертую и пятую стороны в минской ТКГ намекают на то, что в Кремле решили шантажировать Украину постепенным увеличением правосубъектности самопровозглашенных "республик".

История с "представителями общественности ДНР и ЛНР", которые непостижимым образом всплыли во время вчерашнего заседания политической подгруппы минской ТКГ, не слишком привлекла внимание украинских СМИ и общественности. А зря - потому что эти "представители" всецело могут демонстрировать своим появлением существенные изменения в политическом курсе Кремля в отношении оккупированных регионов Донбасса.

Фактически единственным лицом, публично рассказавшим о подробностях этой истории, стал представитель ОРДЛО "с украинской стороны", журналист Сергей Гармаш.

Впрочем, и его цитаты, распространенные в СМИ, не слишком хорошо иллюстрируют суть проблемы. В частности, акцент сделан на том, что какие-то никому не известные люди без всякого предупреждения введены в состав ТКГ непосредственно перед заседанием - с неизвестными целями и полномочиями. Координатор политической подгруппы Пьер Моррель, у которого представители украинской делегации поинтересовались причинами этого неожиданного появления, также скромно умолчал - то ли из-за нехватки информации, то ли из-за нежелания "обострять конфликт". Таким образом "представители общественности" оккупированных украинских территорий так и остались до конца заседания в роли то ли наблюдателей, то ли непрошеных гостей.

В реальности же вчерашняя история имеет гораздо больший масштаб, чем "какие-то люди", которые посидели на заседании политического подгруппы ТКГ - и, вероятно, будут сидеть на нем и в дальнейшем.

Настоящая проблема заключается в том, что их участие было анонсировано сепаратистами следующим образом: "Сегодня впервые в заседании политической группы Контактной группы по Донбассу примут участие общественные советники от "ЛНР" и "ДНР". Теперь от "ЛНР" и "ДНР" в Минском переговорном процессе, кроме официальных представителей, будут участвовать и представители республиканской общественности".

Таким образом, из Трехсторонней контактной группы, которая всегда состояла состояла из Украины, России и ОБСЕ, как справедливо замечает Гармаш, переговорный формат сейчас превращается в некую "пятистороннюю" группу. Без согласия и разрешения Украины, и при непонятном молчании представителей ОБСЕ.

Справедливости ради следует отметить, что и Украина в свое время ввела в состав делегации ТКГ представителей общественности Донбасса. Того же Гармаша, например. Но с той ситуацией были принципиальные различия.

Они заключались не только в том, что об этом решении было публично объявлено, и все знали, кем являются новые участники переговорного процесса. Коренным отличием был тот факт, что новых участников переговоров посылала сторона - легитимный участник переговорного процесса. И если бы "представителей общественности" на этот раз послала, например, Россия - проблем бы не возникло.

Но реальность иная. Теперь в ходе переговоров участвуют представители "ДНР" и "ЛНР", отобранные "министерствами иностранных дел" сепаратистов. И их участие де-факто легитимизирует эти непризнанные и контролируемые Москвой анклавы как вполне правоспособных участников международных переговоров. Да еще и в формате, который самим своим названием намекает на невозможность произвольного расширения.

Конечно, этот фортель явно не был продуктом дипломатического гения сепаратистов, а является направленным и осмысленным ходом со стороны Кремля.

И ход этот предусматривает одну-единственную возможную трактовку. Столкнувшись с отказом Украины идти на критические уступки и легитимизировать "выборы в ОРДЛО", в Москве решили поднять градус конфликта. При этом не так, как делали это обычно - увеличив интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, а с помощью дипломатической эскалации. Искусственное и постепенное увеличение уровня правосубъектности сепаратистских анклавов является явным давлением на Украину. И намеком на то, что в качестве высшей точки эскалации дипломатического конфликта Москва может банально признать "ЛНР" и "ДНР" в качестве "независимых государств". Скорее всего, этот намек содержит элемент блефа.

Но, в любом случае, попытки замены трехсторонней группы на группу "пятистороннюю" должны получить надлежащую оценку как со стороны украинской власти, так и со стороны ОБСЕ. Сегодня глава украинского МИД Кулеба как раз отправился с действующим председателем ОБСЕ, своей шведской коллегой Анн Линде, в зону проведения ООС. Там, вероятно, у него будет прекрасная возможность задать ей те вопросы, ответы на которые украинская делегация в ТКГ так и не смогла услышать от Пьера Мореля.