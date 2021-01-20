Ударим референдумом по тарифам и вакцинации: Зачем «слугам» очередной спорный законопроект

Ігор Петренко / Depo.ua

"Слуги народа" анонсируют принятие закона о референдуме уже на следующей парламентской неделе. А вот от уменьшения количества нардепов до 300 уже отказались. Что происходит?

Александр Корниенко, один из руководителей фракции "Слуги народа" в Верховной Раде и формальный глава партии власти, сообщил, что народные депутаты от монобольшинства готовятся принять в целом на следующей пленарной неделе (26-29 января) законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум. Что ж, это действительно входит в перечень главных обещаний "слуг", с которыми они шли на выборы в 2019 году. Но следите за руками.

Закон о референдуме в Украине отсутствует с апреля 2018 года, когда Конституционный Суд признал неконституционным соответствующий документ, принятый во времена президента Виктора Януковича 6 ноября 2012 года (т. н. закон нардепа-регионала Дмитрия Шпенова). Проект закона о всеукраинском референдуме, под которым стоит подпись президента Владимира Зеленского, Рада получила 6 июня 2020 года и быстро 18 июня одобрила в первом чтении, отдав за него 252 голоса.

Далее процесс затормозился, в том числе из-за многочисленных замечаний к проекту из уст не только парламентских оппозиционеров, но и самих членов монобольшинства. Только в октябре в Комитет Рады по вопросам государственной власти поступил общий вывод на законопроект №3612 от Венецианской комиссии и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Наконец в середине ноября комитет рекомендовал принять документ в целом.

Существенные предостережения к результату труда юристов Зеленского выражают не только политические оппоненты, но и эксперты. Предупреждают, что референдумы могут быть использованы для продвижения популистских или слишком раздражающих для украинского общества вопросов, а это чревато дестабилизацией страны. Генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заметил в интервью Depo.ua, что законопроект №3612 хотя и содержит ряд предохранителей от вынесения на референдум контраверсионных вопросов (необходимость собрать 3 млн подписей избирателей не менее чем в двух третях административно-территориальных единиц Украины, возможность вынести на референдум только один вопрос, запрет спрашивать граждан по поводу независимости Украины, государственного суверенитета и территориальной целостности и т. д.), но сам процесс подготовки и организации референдума может быть использован антигосударственными силами для внесения раскола в общество через актуализацию тех или иных вопросов.

В случае принятия закон о референдуме вряд ли можно будет сразу применить на практике. К примеру, как напоминает эксперт по вопросам государственного управления Украинского института будущего Игорь Попов, чтобы отменить с помощью этого механизма какой-то закон, "нужно 3 млн подписей, после чего президент издает указ. Но такие референдумы можно будет проводить только со дня вступления в силу закона о народной законодательной инициативе, а разработка этого закона еще даже не началась".

Зато принятие закона о референдуме сразу даст старт соревнованию партий за первенство в практическом применении этого политического инструмента, и это довольно опасно для стабильности нашей страны в условиях войны. Одним из первых, считает Алексей Кошель, на референдум могут вынести отмену закона о введении рынка земли, принятого весной прошлого года вопреки сопротивлению партий ОПЗЖ, "Батькивщина" и аграрных баронов. Между прочим, открывать рынок украинской сельхозземли иностранцам тоже можно только через соответствующий референдум.

Вопросы, которые будут предлагать к общенациональному референдуму провайдеры российских интересов в Украине (а инициировать референдум, по проекту закона, разрешено не только партиям, но и зарегистрированным объединениям граждан), могут совпадать с повесткой дня, которую навязывает нам Россия как страна-агрессор. В этом контексте не исключены попытки отменить закон о декоммунизации, об украинском языке как о едином государственном языке, о люстрации, о наименовании Русской православной церкви в Украине и тому подобное. Наконец, возможности для фальсификаций создает норма об электронном голосовании, как показывают расследования журналистов.

Почему монобольшевики решили проголосовать за закон о референдуме именно сейчас? Не исключено, что только ради того, чтобы оттянуть внимание от тарифного скандала и ситуации с вакцинами. На эту мысль наталкивает и предыдущий шум вокруг законопроекта о сокращении нардепов с 450 до 300 (уже возвращенного под сукно) и законопроекта о запрете сексизма (который, скорее всего, ждет аналогичная участь). С тарифами и вакцинами проблема, на инаугурацию Байдена так и не позвали. Приходится как-то создавать картину о плодотворной работе и выполнении предвыборных обещаний.

Упомянутый выше Корниенко рассказал о главных законодательных инициативах, которые планируют рассмотреть на следующей неделе: законы о реформе облгазов и о вакцинации кажутся действительно важными. Но не вынырнет ли среди зарегистрированных очередной причудливый или популистский законопроект, к примеру о защите русскоязычных от украинизации, чтобы им информационно перебить все остальное?