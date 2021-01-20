Курс доллара на межбанке 19 января провалился под давлением иностранцев

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

19 января безналичный курс доллара обвалился на 10 копеек, и межбанк закрылся на 28,17-28,18 грн/$. В кассах произошли небольшие коррективы: средний курс продажи остался на вчерашнем уровне, а курс покупки опустился на 5 копеек:

* до 28,25-28,40 грн/$ - на продаже;

* до 27,95-28,10 грн/$ - на покупке.

Банки предвкушают удешевление "американца", потому меньше за него платят людям.

На межбанке ощущалось оживление торгов после двух дней с мизерными объемами. Сегодня сумма сделок на Bloomberg достигла $122 млн - уровень все еще ниже среднего ($150-180 млн), но все же больше вчерашних $41 млн.

Торговля начиналась на высоких уровнях - 28,24-28,28 грн/$, но котировки достаточно быстро покатились вниз: сначала на 28,20 грн/$, а затем и вовсе на 28,11-28,12 грн/$ - это минимум сегодняшнего дня. Такой сценарий предсказывали еще вчера, и сегодня ожидания оправдались.

Рынок изначально был настроен на укрепление гривны после нескольких дней валютного подорожания на фоне малых объемов торгов. Потому на продаже доллара стояли очень многие. В фарватере этого движения держались иностранцы - в первую очередь Ситибанк и Райффайзен Банк Аваль. Отскок на финишные 28,17-28,18 грн/$ произошел вечером, под занавес торгов.

"Курс отскочил на небольших объемах. Большинство сделок прошло утром по более низким ценам. Валютного предложения хватало. И благодаря нерезидентам, которые готовились к покупкам гривневых облигаций внутреннего госзайма, и банкам, которые работали "в короткую" (продавали доллар с депозитов). Сильно ощущалась спекулятивная составляющая", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Эксперты отмечали все еще небольшой валютный спрос.

"В целом торговля прошла достаточно спокойно, без эксцессов. Рынок был ровный, даже Нацбанку не пришлось сбивать ни спрос, ни предложение. Как и полагалось, произошел небольшой курсовой откат, потому что в предыдущие дни росли без объемов, и как только появились обороты - сразу покупателей стало не хватать", - заметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Минфин сегодня провел достаточно крупное размещение ОВГЗ - общим объемом 12,3 млрд грн. Хотя этой суммы и не хватит, чтобы полностью перекрыть завтрашнюю выплату по старым гособлигациям - на 13,6 млрд грн (погашение + проценты). Придется изыскивать бюджетные средства.

Наибольшим спросом сегодня пользовались среднесрочные бумаги - на 1-2 года. По двухлетним облигациям чиновники подняли доходность: с 11,85% (цена недельной давности) до 11,94% годовых.

Еще очень сильно подорожал выпуск на 6,5 лет, который финансисты окрестили "7-летним". Эти бумаги размещают очень редко, в последний раз это случилось аж 25 февраля 2020 года, и тогда их удалось продать под 9,95% годовых. А сегодня выпуск с погашением 26 мая 2027 года разместили аж под 12,49%. На фоне общего подорожания внутреннего госдолга Украины, которое произошло еще в декабре 2020 года.

В тоже время заметно подешевели краткосрочные ОВГЗ (3 месяца) - с 10% до 9,18% годовых. Министерство финансов поставило на них лимит в 500 млн грн, и покупателям пришлось побороться за это размещение, предложение составило 1,2 млрд грн.

Если составить рейтинг популярности новых ОВГЗ, то общая структура сегодняшнего размещения будет следующей:

* на 6,1 млрд грн продали облигаций на 1 год под 11,73% годовых;

* на 3,98 млрд грн - на 2 года под 11,94% годовых;

* на 1,15 млрд грн - на 6,5 лет под 12,49% годовых;

* на 578 млн грн - на 3 года под 12,15% годовых;

* на 490 млн грн - на 3 месяца под 9,18%.

"В целом размещение можно характеризовать как успешное. Особенно, как для начала года и первых пристрелок. По разным оценкам, до половины гособлигаций сегодня могли раскупить нерезиденты, потому завтра от них ждут увеличения валютных продаж и укрепления гривны", - отметил Василий Невмержицкий.

Размещение ОВГЗ и вложения иностранцев в них - ключевой фактор для валютного рынка сегодня. Новость от министра финансов Сергея Марченко о том, что наша страна хочет изменить модель распределения кредитов МВФ не сказалась на торгах: хотят, чтобы транши шли не на погашение дефицита бюджета, как сейчас, а в золотовалютные резервы Нацбанка либо чтоб сотрудничество было сведено лишь к технической помощи (к гарантии, что деньги будут доступны в случае чрезвычайной ситуации).

"Все понимают, что по МВФ есть пауза, в связи с регулированием цен на газ. Да и в целом, на Фонд нет такого мощного ориентира, как ранее. Мы не в критической ситуации, чтобы сейчас нужны были кредиты Международного валютного фонда", - прокомментировал настроения Андрей Шевчишин.

Завтра, 20 января, открытие межбанка прогнозируется снижением до 28,12-28,16 грн/$. После чего финансисты допускают движение на 28,05-28,10 грн/$ или даже ниже. Коррективы в ситуацию могут вноситься в случае покупок доллара Нацбанком.