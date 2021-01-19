«Кто в доме хозяин». Зачем Зеленский мешает Тупицкому зайти в Конституционный суд

Юрий Вишневский / Деловая столица

Судейский цех не менее мстителен, чем Зеленский. Поэтому власти придется постараться, чтобы дело о преступном препятствовании судьям КСУ было похоронено.

Главным скандалом 19 января стала парализация Конституционного суда Украины. На сайте КСУ появилось официальное сообщение о том, что сотрудники Управления государственной охраны Украины без уведомления о причинах не допускают председателя КСУ Александра Тупицкого в помещение суда. Сам Тупицкий назвал это очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность председателя КСУ, препятствованием выполнению им своих служебных обязанностей, направленным на блокирование работы КСУ в целом. В сообщении КСУ подчеркивается, что хотя указом президента Украины Тупицкий отстранен от должности судьи КСУ, однако он должен выполнять административные функции председателя КСУ, поскольку на это его уполномочили судьи КСУ. Неосуществления административных функций председателя КСУ приведет к дестабилизации работы всего КСУ, утверждается в заявлении.

Кто подставил сотрудников УГО

Обращают на себя внимание формулировки о «блокировании работы КСУ в целом» и «дестабилизации работы всего КСУ». Они показывают, что Тупицкий намерен нанести ответный удар.

Глава пресс-службы суда Марьяна Гайовская-Ковбасюк сообщила Telegram-каналу PavlovskyNews, что сотрудники УГО не пускали на рабочие места нескольких судей КСУ, в том числе Тупицкого. По ее словам, судей не пускали сначала во двор, а затем в само здание.

Сам Тупицкий сообщил «Судебно-юридической газете», что в помещение суда не пускали его и некоторых других судей КСУ. И что он написал заявление в полицию о преступлении относительно недопуска судей КСУ в помещение КСУ, а также планирует обратиться в Верховный суд.

Согласно статье 344 Уголовного кодекса, незаконное влияние в любой форме на председателя КСУ, судью КСУ, если оно совершено лицом с использованием своего служебного положения, карается штрафом от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Формулировки о «блокировании работы КСУ в целом» и «дестабилизации работы всего КСУ» свидетельствуют о том, что Тупицкий демонстрирует намерение добиваться максимального наказания для тех, кто не пропускал его и других судей КСУ в здание КСУ.

Журналисты «Судебно-юридической газеты», прибывшие на место событий, сообщили, что служащие УГО, охраняющие вход в КСУ, поясняют свои действия приказом комендатуры и от дальнейших комментариев воздерживаются.

Та же газета 13 января обнародовала поступивший ей ответ из УГО, в котором говорилось: «Информация, которая распространяется в некоторых СМИ о запрете доступа председателя Конституционного суда Украины Тупицкого Александра Николаевича в помещения Конституционного суда Украины, не соответствует действительности. Никаких приказов или распоряжений относительно ограничения допуска председателя Конституционного суда Украины Тупицкого Александра Николаевича в помещения Конституционного суда Украины в Управление государственной охраны не поступало». То есть буквально неделю назад никаких ограничений на допуск Тупицкого в здание КСУ, по официальной информации УГО, не существовало. А сейчас такой запрет вдруг появился.

Представитель президента Украины в КСУ, народный депутат от партии «Слуга народа» Федор Вениславский заявил, что никаких правовых оснований для недопуска судей на территорию КСУ пока нет. Что касается господина Тупицкого, то «он не имеет никаких полномочий судьи и не может быть на рабочем месте. Но были ли какие-то юридические указания или указания Управления государственной охраны не допускать его на рабочее место, пока у меня информации нет», - отметил Вениславский.

Настойчивые вопросы многих медиа вынудили УГО рассказать, что случилось. На своей страничке в Facebook УГО сообщило, что Тупицкий не допускается в помещения КСУ в связи с поступившим в УГО обращением Государственного бюро расследований.

В свою очередь, ГБР на своем сайте проинформировало, что оно сообщило Тупицкому о подозрении и принимает «исчерпывающие меры для обеспечения исполнения указа президента Украины от 29 декабря 2020 года №607/2020, согласно которому последний в течение двух месяцев не имеет права исполнять полномочия судьи Конституционного суда и его председателя, а также пребывать в помещении данного суда».

Любой желающий может быстро найти упомянутый ГБР указ Владимира Зеленского и прочитать там об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца. Однако об отстранении Тупицкого от должности председателя КСУ и о запрете ему пребывать в помещении КСУ там нет ни слова.

Зачем это Зеленскому

Наверное, у юристов с обеих сторон есть множество аргументов, должно ли было УГО пускать или, наоборот, не пускать Тупицкого в здание КСУ. Но в любом случае всем понятно, что решающее слово тут будет иметь не сила права, а право силы.

Со стороны Зеленского мы видим желание показать, «кто в доме хозяин», и публично покарать Тупицкого за непослушание. В последнее время стали популярны легенды о мстительности Зеленского. Так вот, история с КСУ как раз может служить подтверждением этих легенд.

Вспомним, что 29 октября 2020 г. Зеленский созвал СНБО, чтобы наказать КСУ за его решение от 27 октября, которое подорвало электронное декларирование. СНБО посоветовал президенту внести законопроект о роспуске КСУ. Зеленский так и сделал, однако его проект №4288 «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» не вызвал энтузиазма у депутатов и остался нерассмотренным. Вместо этого 4 декабря Верховная Рада поддержала депутатский законопроект №4460-д, который восстановил е-декларирование с учетом решения КСУ.

Также внесено несколько депутатских законопроектов, призванных изменить процедуру работы КСУ, чтобы затруднить принятие судом слишком сомнительных решений. Эти проекты еще ждут рассмотрения парламентом.

Но Зеленский не стал дожидаться этого и пошел другим путем, который в судебных кругах получил название «месть Тупицкому». Роль орудия мести была отведена ГБР и Офису генпрокурора. Они организовали ходатайство к президенту об отстранении Тупицкого, и в ответ Зеленский 29 декабря издал свой указ №607/2020.

Теперь, как видим, эта месть зашла еще дальше. Тупицкого лишили возможности выполнять свои функции председателя КСУ, хотя в указе президента нет слов об отстранении Тупицкого от должности председателя КСУ. Кстати, в законе о КСУ тоже нет нормы о том, что в случае отстранения председателя КСУ от должности судьи КСУ он автоматически лишается полномочий председателя КСУ. И нет там такой нормы по той простой причине, что там вообще не допускается возможность отстранения судьи КСУ от должности.

Остается открытым вопрос об ответных мерах Тупицкого. Будет он действовать в одиночку или же совместно с целым КСУ. И придут ли на помощь конституционным судьям их собратья по судейскому цеху, тот же Верховный Суд.

Судейский цех, нужно сказать, тоже весьма мстителен. Поэтому руководству УГО и ГБР с Офисом генпрокурора придется очень постараться, чтобы заявления Тупицкого о преступном препятствовании судьям КСУ были похоронены. Ибо если дело дойдет до суда - то судьи из цеховой солидарности могут спокойно отомстить всем обидчикам, кроме, разумеется, неприкосновенного Зеленского.

Но это - когда-то в будущем. А уже сейчас мы имеем новый виток войны между Банковой и КСУ. А это означает новые имиджевые потери всей Украины. И еще. Когда у нас одна ветвь власти воюет с другой, выходя далеко за рамки своих конституционных полномочий, это уменьшает (или даже убивает) наши шансы на кредиты. Иными словами, если хочешь кредитов, нужно соблюдать хотя бы видимость верховенства права, а не демонстративно нарушать его, дабы показать всем, «кто в доме хозяин».