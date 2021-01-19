Большинство сделок на межбанке 18 января носило спекулятивный характер

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Новая неделя на межбанке началась с нового подорожания доллара: 18 января его курс подскочил на 11 копеек, и вышел на 28,26-28,28 грн/$. В кассах цены выросли не так сильно: средний курс продажи поднялся на 5 копеек, курс покупки - на 10:

до 28,25-28,40 грн/$ - на продаже;

до 27,95-28,15 грн/$ - на покупке.

Люди стали резвее покупать наличный доллар. В основном спрос подрастал в регионах.

Межбанк работал в полуживом состоянии - сделок было очень мало, и объем торгов на Bloomberg составил $41 млн. Это, конечно, больше $20 млн в субботу, но все равно мизер в сравнении со средними объемами $150-180 млн.

У вялых и малоактивных торгов только одно объяснение - сегодняшний выходной в США, связанный с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Американские банки не работали - доллар не ходил. Потому сделки на нашем межбанке заключали на условиях tom (с поставкой завтра), и заключали очень неактивно.

"Рынка практически не было, по объективным причинам. Когда резко падает объем торгов даже небольшая валютная покупка играет на рост курса. Большинство сделок на межбанке носило спекулятивный характер. Банки закрывали короткие валютные позиции, продавали доллар наперед", - прокомментировал "Стране" ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Продавали наперед - это значит, что банкиры старались продать доллар, которого у них нет. То есть торговали не личным долларом, а валютой клиентов (вкладчиков). Они понимали, что подорожание "американца" временное - из-за крошечного объема торгов. Потому старались воспользоваться своим шансом продать доллар подороже и заработать. Пока курс снова не откатился.

"Сегодняшний день показывает уязвимость низкой ликвидности, когда на малых оборотах курс показывает сильные движения. Это неподтвержденное подорожание доллара, и завтра может наступить расплата", - отметил "Стране" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

В понедельник банки продолжали переваривать изменения к валютным правилам, которые Нацбанк выдал в субботу (утверждены постановлением НБУ №3), о которых писала "Страна".

"Либерализация валютного рынка - это, конечно, позитив. Однако пока сложно судить, как она скажется на курсе. Ведь сами законодательные акты не направлены на укрепление курса гривны, они направлены на урегулирование рынка, создание цивилизованных условий. А вот кто и как ими воспользуется - это уже вопрос", - заметил Шевчишин.

Из основного в новых правилах: люди смогут продавать наличную инвалюту в терминалах самообслуживания, а также на время конвертировать доллар/евро под депозиты в гривну и получать выгодные ставки, а после возвращать себе валюту по заранее оговоренному курсу.

"Люди и бизнес получили от Нацбанка больше инструментов для подстраховки своих курсовых рисков. Думаю, что этим все не ограничится, ждем дальнейших изменений. А именно: появления разрешения регулятора на покупку бизнесом инвалюты без внешнеэкономических контрактов", - заметил Василий Невмержицкий.

На завтра казначеи прогнозируют открытие межбанка в рамках 28,22-28,28 грн/$. При этом допускают укрепление гривны, если нерезиденты выйдут продавать доллар под размещение гривневых облигаций внутреннего госзайма. До 28,20 грн/$ и ниже.