Выборы мэров: Кто победил в Борисполе, Броварах и Новгороде-Северском

Ігор Петренко / Depo.ua

Местные выборы в Борисполе, Броварах и Новгороде-Северском продемонстрировали, что и в новом году партия президента продолжает терять популярность.

В это воскресенье, 17 января, жители трех крупных районных центров Украины, два из которых расположены в Киевской области, избрали себе городскую власть. Выборы состоялись именно сейчас по двум причинам. В первом случае - потому что лидеров избирательной гонки убил коронавирус.

Так, в Борисполе сразу после выборов 25 октября, от коронавируса умер мэр, 60-летний Анатолий Федорчук. Это был патриарх власти: на должности Бориспольского городского председателя он работал почти 15 лет, с 2006-го. Лидировал он и на последних своих выборах. Убил коронавирус и еще одного переизбранного председателя - Новгород-Северского (Черниговская область). 47-летний мэр Олег Бондаренко эту должность занимал с 2015 года и по предварительным данным, побеждал и 25 октября.

По другой причине, из-за многочисленных нарушений, Киевский окружной админсуд 9 ноября признал несостоявшимися, выборы мэра и депутатов городского совета в Броварах. По параллельным подсчетам победил действующий мэр Игорь Сапожко, которого поддержали 44,07%. Но выборы отменили по иску двух кандидатов - представителя "Голоса" Андрея Саука и самовыдвиженца Андрея Маслака, который сейчас баллотировался от партии "За майбутне". Они обнаружили грубое нарушение: на напечатанных в Броварах избирательных бюллетенях содержались номера, которые позволяли установить, как проголосовал конкретный избиратель.

Чтобы полностью перевернуть страницу местных выборов-2020/21, осталось провести голосование в считанных регионах. Напомним, в октябре 2020 года, и тоже от осложнений в результате коронавируса, умер избранный мэром Конотопа в Сумской области Александр Луговой. Новые выборы здесь пройдут 24 января. На 7 февраля назначены повторные выборы сельского председателя в Каролино-Бугазской объединенной территориальной общине (Одесская область), где голосование 25 октября сопровождалось валом нарушений и где различные группы влияния никак не поделят "золотые" земельные участки у моря.

Что же касается выборов, которые состоялись 17 января, то активность избирателей на них традиционно для местных кампаний была низкой: в Борисполе посещаемость участков едва превысила 30%, в Новгород-Северском - 41%, в Броварах - 43%. Тем не менее, выборы в этих городах состоялись.

Уже известно, что мэром Борисполя почти наверняка (официально результаты еще не объявили) станет кандидат от партии "Европейская солидарность", депутат городского совета Владимир Борисенко, которого успел поздравить партийный лидер Петр Порошенко.

Борисенко получил 28,41% голосов, что позволило ему на восемь процентов обойти колоритного кандидата - предпринимателя, бывшего помощника нардепа Сергея Мищенко, экс-главу Бориспольского районного совета и экс-лидера районной организации Партии регионов, действующего секретаря Бориспольского горсовета, Владислава Байчаса. 25 октября он баллотировался в мэры Борисполя от партии "Слуга народа" и стал третьим с результатом 9,75%. На этот раз Байчас шел на выборы как самовыдвиженец, но заручился коллективной и очень показательной поддержкой партий "Слуга народа", ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Наш край". Но это ему не помогло: получил Байчас 20,61%. Представитель партии Виталия Кличко "УДАР" Владимир Кондратенко имеет 20%, член Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Верес набрал более 10%. Последней, шестой, в Борисполе стала нардеп Анна Скороход, известная тем, что ее выгнали из фракции "слуг" и толерантностью к георгиевским лентам, (6,72%).

В Новгороде-Северском, по предварительным подсчетам, побеждает представитель партии влиятельного в регионе мэра Чернигова Владимира Атрошенко "Родной дом", действующий секретарь горсовета Людмила Ткаченко. Сенсаций там не предвидится.

Второго тура в Борисполе и Новгороде-Северском не будет, потому что в соответствующих общинах менее 75 тысяч избирателей. В городе на севере Черниговщины полиция составила только один админпротокол (из-за агитацию на участке).

Значительно менее спокойно (и это уже традиция нескольких кампаний подряд) прошел день голосования в Броварах. Но и здесь вряд ли будет необходимость в назначении второго тура. Хотя численность местных избирателей превышает 100 тысяч, но действующий мэр, бывший "регионал" Игорь Сапожко может получить более 50% голосов избирателей, пришедших на участки, что обеспечит ему очередные пять лет в должности.

Помогать Сапожко работать будут представители его партии "Команда Игоря Сапожко - "Еднисть", которые побеждают в борьбе за мандаты городских депутатов.

В общем по итогам избирательного воскресенья в полицию Киевщины поступили 82 сообщения о нарушениях избирательного процесса, сообщила в Фейсбуке полиция Киевской области. Составлены 34 административных протокола: 28 в Броварах и 4 - в Борисполе. Касались они фотографирования избирательных бюллетеней и избирательных каруселей, которые, к сожалению, являются распространенным на украинских выборах нарушением.

Обратили внимание специалисты по избирательным технологиям и на внезапно возросший показатель явки избирателей в Броварах - 25 октября при значительно лучшей, чем вчера, погоде на участке пришли процентов на десять избирателей меньше, чем в январский мороз-2021. Правоохранители сообщили о задержании пятерых жителей Киева, которые для голосования "незаконно сменили место регистрации". Не стоит исключать, что такие технологии и позволили повысить показатель явки.

В этом же городе полиция зафиксировала признаки избирательной "сетки", то есть массового вброса голосов за одного из кандидатов. Событие зарегистрировали как правонарушение. Задержали и мужчину, который фотографировал свой бюллетень. Но в чью пользу "каруселили" и плели "сетки" - официальные источники не сообщают. Да и вряд ли даже эти факты дают основания какому-то суду вдруг отменить результаты выборов в Броварах.

В целом же по итогам голосования 17 января мы получили новые палзлы к известной картине, которая сложилась в стране после основного, октябрьского этапа местных выборов. Представители партии "Слуга народа" уверенно теряют лидирующие позиции на уровнях власти, ниже Верховной Рады. Баллотироваться от этой "молодой команды" становится непрестижно и более того, рискованно: если в 2019 году одно лишь пребывание в рядах ЗЕ! Команды гарантировало победу на выборах, то сегодня этот фактор срабатывает с противоположным эффектом. Поэтому местные политики и бизнесмены вновь выбирают трамплином для попадания во власть на своем уровне региональные партии, часто имени популярных в тех или иных городах и областях лидеров-"крепких хозяйственников".