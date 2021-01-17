Позитив недели. ВМС создали ракетный дивизион для «Нептунов»

В ВМС ВС Украины создали ракетный дивизион, который вооружится "Нептунами". Об этом в интервью телерадиокомпании Бриз рассказал командующий ВМСУ Алексей Неижпапа. По его словам, военная часть готовится принять первый дивизионный комплект берегового ракетного комплекса "Нептун" в этом году.

В конце 2020 г. Минобороны заключило с Государственным киевским конструкторским бюро "Луч" ​​контракт на закупку РК-360 МЦ "Нептун". Согласно контракту в украинскую армию поступят унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно-заряжающие машины, а также подвижной командный пункт, где сосредоточивается вся информация, необходимая для работы комплекса. Ракетный комплекс "Нептуна" был принят на вооружение Вооруженных сил Украины 23 августа 2020 года.

Кроме того, командующий ВМС анонсировал закладку корвета для нашего флота.

Завод "Маяк" показал морозоустойчивость своих пулеметов

Завод "Маяк" испытал холодом танковый пулемет КТ-7 своего производства. В пресс-службе предприятия отметили, что после суток арктического мороза их оружие удачно прошло боевые испытания.

"Арктический холод, африканская жара, влажность экваториальных джунглей и проникающий песок пустыни - все эти условия возможно искусственно воссоздать в испытательном комплексе центральной заводской лаборатории Завода Маяк", - сообщили в пресс-службе. По утверждениям представителей киевского завода, оружие, изготавливаемое на предприятии, проходит все перечисленные климатические протоколы. После цикла испытаний - мгновенная проверка боевой работы.

Эта модель в сентябре прошлого года во время тестирования на живучесть совершили 25 тыс. выстрелов.

В зоне ООС прошли учения морпехов и противотанковых подразделений

Как сообщает пресс-служба командования морской пехоты, на одном из полигонов в районе проведения операции Объединенных сил морские пехотинцы совершенствовали навыки по вождению и практическому выполнению стрельб на бронеавтомобилях "Козак-2". В частности, занятия по боевой подготовке проводились с наводчиками и водителями.

Морпехи осуществили многокилометровый марш к определенному району, где отработали упражнения стрельб из оборудованных и необорудованных позиций, а также во время движения. Кроме того, свои навыки совершенствовали командиры машин, которые должны были осуществлять управление движением и огнем в условиях ограниченной видимости.

По словам военных, эти машины имеют определенные преимущества по сравнению с другими подобными образцами. У них лучше проходимость, повышенный уровень комфорта для водителя, командира машины и десанта, и тому подобное.

Также в зоне ООС провели учения противотанковые подразделения одной из мотопехотных бригад резерва. Они отработали свои действия во время возможного прорыва вражеских танков и БМП на одном из самых танкоопасных направлений на Юге Украины. "Личный состав подразделения был поднят по тревоге. После получения боевого приказа командира, расчеты на штатной технике с вооружением отправились в заданный район, развернулись и уничтожили условного противника", - отметили в пресс-службе Командование ООС.

Представители мотопехотной бригады отметили, что противотанковые подразделения ВСУ резерва укомплектованы не только советскими системами "Рапира" и "Конкурс", но и новейшими отечественными ПТРК "Стугна-П".

Украина планирует создать отечественную спутниковую группировку

Правительственным комитетом была одобрена Концепция Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы. На очереди - распоряжение Правительства и соответствующий Закон Украины. Об этом сообщают в Государственном космическом агентстве.

Концепция предусматривает следующую стратегию: обеспечение нового уровня выполнения стратегических государственных задач в сфере национальной безопасности и обороны; создание национальной системы космического наблюдения на основе отечественных и иностранных орбитальных средств; создание и развитие отечественной спутниковой группировки космического наблюдения; обеспечение участия Украины в работе с международными организаций по вопросам космической деятельности; развитие научно-технического и интеллектуального потенциала страны.

Силы ПВО протестировали новое программное спецобеспечение

На Херсонщине прошли очередные учения сил ПВО, входящих в состав Объединенных сил ВСУ, в рамках которого проверена готовность сил и средств своевременно реагировать на воздушное нападение.

Как сообщает Служба по связям с общественностью Командование объединенных сил ВС Украины, проведено развертывание командного пункта зенитного ракетного дивизиона на позиции боевого назначения. Одновременно военнослужащие выполнили задачи по вхождению в связь с зенитными ракетными батареями и пунктами управления, топографической привязке и ориентированию на местности, а также по предбоевому контролю функционирования.

По словам командующего ОС ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, обслуга радиолокационной станции осуществляла разведку воздушного пространства и выдавала радиолокационную информацию о воздушной обстановке на выносной индикатор кругового обзора командного пункта с использованием специального программного обеспечения "Вираж - Планшет". "Командир зенитного ракетного дивизиона, проанализировав полученную информацию, принял решение на уничтожение условного противника и осуществил распределение воздушных целей между подразделениями, которые были развернуты на стартовых позициях. После этого командир подразделения совершил выявление, постановку на сопровождение и уничтожение определенных воздушных целей", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Успешно выполнив боевую задачу, подвижной командный пункт и стартовые батареи переместились на запасные боевые и стартовые позиции.