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Неожиданная покупка доллара взвинтила в пятницу вечером курс доллара на межбанке
22:41 15.01.2021 |
15 января безналичный доллар подорожал на 6 копеек, и остановился на 28,12-28,16 грн/$. В кассах ситуация не изменилась, средние наличные курсы остались на вчерашнем уровне:
28,20-28,30 грн/$ - на продаже;
27,85-28,05 грн/$ - на покупке.
Большой активности населения по покупке-продаже валюты финансисты сегодня не наблюдали.
Зато на валютном межбанке шли достаточно активные торги: суммарный объем сделок подрос с $121 млн до $140 млн. Причем, рынок развернулся в последний момент.
С утра торговля стартовала в рамках 28,04-28,08 грн/$, после чего котировки скатывались вниз - на 28,03-28,05 грн/$ и скорректировались на 28,05-28,06 грн/$. В этом диапазоне прошло большинство сделок, и здесь же Ситибанк продал, по разным оценкам, около $20 млн. Как считают казначеи - под будущие покупки гривневых гособлигаций,19 января.
Нацбанка на межбанке не было, и все шло к укреплению гривны по итогам торгов. Однако под вечер неожиданно для многих появился скупщик доллара, на приобретениях которого курс взлетел на 28,12-28,16 грн/$.
"Это не была какая-то стратегическая покупка и новый тренд. Просто один из небольших банков под вечер немного прикупил доллара, причем, совсем небольшой объем - в районе $5 млн. Может кто-то из клиентов забыл провести проплату, запамятовав, что завтра и в понедельник не сможет это сделать. Спохватился. Это ситуативный момент, который глобально не должен сказаться на межбанке. Ведь большинство сделок сегодня прошло по более низким курсам", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Завтра, 16 января, в Украине рабочий день - отработка за новогодние выходные, и на межбанке будут торги. Однако сделки будут заключаться на условиях TOM, то есть с поставкой на следующий рабочий (для доллара) день. Кстати, ровно в таком же режиме валютная торговля пройдет и в понедельник, 18 января. В США будет отмечать День Мартина Лютера Кинга, а значит американские банки работать не будут и украинские компании не смогут провести расчеты в долларе. Все перенесут на вторник.
"Причина для залета курса наверх вполне понятная - конец недели, нужно было срочно сделку закрыть. Без этого все было бы вполне прогнозируемо. Интрига с нерезидентами и с их покупками новых выпусков ОВГЗ 19 января остается. Но судя по настроениям на мировых рынках, и развитию коронавируса в Европе - ситуация не такая уж и радужная, чтобы набирать рисковые активы. Даже с хорошей доходностью", - прокомментировал настроения руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
Завтра и в понедельник из-за неработающих американских банков крупных продаж доллара на межбанке не ждут. Скорее всего, в рабочую суббота торговать будут в основном спекулянты, которые могут раскачать курс, чтобы заработать на курсовой разнице. Открытия торгов 16 января ждут в рамках 28,07-28,15 грн/$.
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