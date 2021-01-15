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Снова дешевый российский газ?
22:16 15.01.2021 |
Вот так и заканчивается газовая независимость от страны-агрессора.
Одной рукой ты повышаешь наценку принадлежащих тебе облгазов (газсбытов), второй рукой выводишь на протесты своих бабушек-фанаток, который протестуют против повышения тарифов. И это все ОПЗЖ, пророссийские марионетки Путина. А потом вдруг появляется идея покупать газ в Средней Азии и у независимых российских поставщиков. Многоходовочка просто-таки.
Даже если забыть о том, что независимые российские газовые поставщики - это примерно то же, что и независимые российские журналисты. Представим тот мир, в котором есть такие. И даже есть газ в Средней Азии. И даже можно его покупать. Но вопрос в другом. Как этот газ может попасть в Украину? Вы его что, дирижаблями будете завозить?
Газ из Средней Азии может попасть в Украину только по трубе. А труба идет по территории России. А труба, которая идет по территории России, принадлежит Газпрому. Все. Баста. Это в Европе, кто хочет, тот и должен иметь права подключиться к трубе. В России работает немного другой принцип. И труба принадлежит Газпрому. Считай, Путину. Без разрешения Путина и капля газа из Средней Азии не пройдет в Украину.
Таким образом, чтобы купить газ в Средней Азии надо договориться с Газпромом. С Путиным. Таким образом, покупка газа в Средней Азии есть ничто иное, как покупка газа у Газпрома. Вот так и заканчивается газовая независимость от страны-агрессора.
Украина только-только запустила рынок газа. Украина только-только начала бороться за свою независимость. Украина получила независимость. Причем самое сложное уже позади. Уже работает реверс газа из Европы. Уже Газпром не может нас шантажировать. Но, выходит, хватает и шантажа 100 бабушек, которых пророссийский олигарх выводит перед камеры журналистов, повышая при этом сам стоимость в платежках.
И снова нам предлагают продать независимость за пару месяцев дешевого газа. За февраль и март, когда и цена, может, уже снизится с пиков, и весна придет. При том что в стране есть путь здорового человека. Это субсидии для тех, для кого газ действительно дорогой. Эта система уже работает и была выстроена в тот момент, когда ситуация была в разы тяжелее. И антимонопольный комитет для российских агентов, которые раскачивают ситуацию, завышая и так повысившиеся цены на газ. При том что даже с ростом цены на газ, тарифы остаются на уровне не выше 2018 года. В то время как реальные доходы населения с той поры выросли. И никто не умрет, если два месяца они побудут на этом уровне.
Но нет. Мы опять готовы продать свободу за колбасу, забывая, что тогда у тебя не будет ни колбасы, ни свободы. Забывая, что именно российский газ был самым дорогим для Украины по контракту Тимошенко-Путина. Забывая, как тот контракт вместе с дешевым газом для населения, и для бедных, и для богатых, превратил Нафтогаз в черную дыру, а украинскую экономику довел до ручки. Забывая о том, что мы ведем войну с Россией, что Россия напала на Украину и делает все, чтобы Украину ослабить.
Стыдно. Стыдно бежать за призраком колбасы. Стыдно.
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