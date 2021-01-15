Под лозунгами популистов разрушать основы государственности: Почему сокращение нардепов до 300 — это не об улучшении

Ігор Петренко / Depo.ua

Комитет по правовой политике рекомендовал к принятию законопроект №1017, который предусматривает уменьшение состава парламента до 300 депутатов. Рассказываем, кому на пользу такое решение и сможет ли Банковая провести его в жизнь.

Упомянутый законопроект был подан в Раду девятого созыва новоизбранным президентом Владимиром Зеленским в первый день работы нового парламента, 29 августа 2019 года. Через пять дней депутаты направили его на заключение Конституционного Суда, а 16 декабря того же года положительное заключение КСУ было предоставлено, но "в комплекте" с замечаниями. И 4 февраля 2020 года законодатели одобрили проект в первом чтении 236 голосами. И вот, почти через год, комитет Рады предоставил рекомендации - принять его в целом как закон. Для положительного завершения этой истории нужны будут не менее 300 голосов парламентариев. И еще не известно, есть ли они у Зеленского

Что предусматривает инициатива Зеленского по сокращению нардепов до 300

Проект закона №1017 вносит изменения в две статьи Конституции. Ч.1 ст.76 должна приобрети такой вид: "Конституционный состав Верховной Рады Украины - триста народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет". Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, достигший на день выборов 21 года (как и в действующей Конституции), имеющий право голоса, постоянно проживающий в Украине не менее последних пяти лет и владеющий государственным языком (новая норма). Не может быть депутатом осужденный за умышленное преступление, если эта судимость не погашена и не снята.

При этом из Конституции должна исчезнуть норма об избрании депутатов на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования. Ст.77 Конституции будет предусматривать, что очередные выборы в Верховную Раду проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий ВР. Главная новация этой статьи - закрепление в Конституции пропорциональной избирательной системы избрания законодательного органа.

Все эти новации - в случае их принятия - будут касаться Рады уже следующего созыва: нынешняя каденция исполнять свои обязанности до следующих выборов.

Кто придумал сократить количество народных депутатов

История об урезании численности нардепов - одна из самых древних в нашей политике. Еще в 2000 году на всеукраинском референдуме времен президента Леонида Кучмы ответ "да" на третий вопрос (об уменьшении общего количества народных депутатов с 450 до 300) дали 89,91% опрошенных. Но решения "кучмовского референдума" не были реализованы тогдашними нардепами.

После об уменьшении количества депутатов забыли на два десятилетия: только во время избирательной кампании-2019 эту тему реанимировала команда кандидата в президенты Владимира Зеленского. Сокращение количества депутатов Верховной Рады было и среди печально известных "5 вопросов от президента", на которые желающие могли ответить в день голосования на местных выборах в октябре 2020. Но результаты того эксперимента не имеют никакого правового или даже справочного значения.

Коалиция за сокращение Рады: "слуги" + ОПЗЖ

При рассмотрении проекта №1017 в первом чтении в феврале 2020 года нардеп от "Слуги народа", представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский назвал референдум 2000 года "свободным" и заявил в Раде, что, по мнению Зеленского и граждан Украины, законопроект отвечает интересам украинского народа. Члены фракции президента апеллировали и к теории конституционного права, согласно которой при населении Украины в 37 млн граждан количество членов парламента должно составлять около 300 народных депутатов. Забыли добавить, что это лишь теоретическая модель, которая не является общепринятой в развитых демократиях.

Показательным стал результат голосования в первом чтении за уменьшение количества депутатов: его обеспечила ситуативная коалиция фракций "Слуга народа" (197 голосов "за") и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (35 голосов). Ни одна другая фракция или группа голосов за это решение не дали, а сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко аргументировал позицию своей фракции риторикой о том, что "пропорциональная система должна прекратить политическую коррупцию, в которую превратилась мажоритарная система", и что "этот законопроект приблизит нас к изменению власти, которая не будет обманывать людей".

"За" и "против" сокращения парламента

Намерение урезать количественный состав Рады критикует не только оппозиция - соответствующий законопроект, напомним, получил замечание Конституционного суда. Уменьшая состав ВР до 300 нардепов, по мнению суда, парламент не вносит пропорциональных изменений в положения Конституции, где говорится о четко определенном количестве депутатов для принятия решений: так, без изменений остается норма о 45 парламентариях (1/10 от конституционного состава ВР), которые имеют право обратиться в КС с конституционным представлением. Между прочим, ст.150 Регламента Верховной Рады говорит: если Конституционный Суд имеет предостережения к законопроекту, парламент должен отправить его на доработку.

Но на заседании правового комитета парламента 14 января этого года, где рассматривали законопроект №1017, Федор Вениславский заявил, что в полномочия Конституционного суда не входит оценивать обоснованность изменений в Конституцию. И хотя представитель "Батькивщины" Сергей Власенко предлагал комитету рекомендовать Раде отклонить законопроект №1017 и подготовить новый с учетом оговорок судей-конституционщиков, комитет 17 голосами из 22 возможных сделал вид, что решение КСУ открывает путь к принятию этой инициативы в Раде без оговорок.

Негативно относится к намерению властей сократить количество нардепов и большинство экспертов. Еще перед первым чтением проекта №1017 в Комитете избирателей Украины назвали президентскую инициативу манипуляцией. Меньшему количеству депутатов будет значительно сложнее организовать работу парламентских комитетов и работать над рассмотрением законопроектов, отмечали в КИУ.

Не иначе как популистским считают эксперты Комитета избирателей и аргумент представителей "Слуги народа" о сокращении бюджетных расходов на работу Рады после того, как нардепов в зале пленарных заседаний станет меньше. "Расходы на ВР зависят не только от того, сколько средств тратится на работу народных депутатов, но и от общих расходов на Аппарат ВР. В частности, это вопрос оплаты труда сотрудников ВР, содержание административных зданий, автобазы парламента. При этом такие вопросы, как содержание админзданий, не зависят напрямую от количества депутатов", - резонно отметили в КИУ, проиллюстрировав этот тезис цифрами: "Согласно госбюджету-2020, более 900 млн из 2 млрд грн. расходов на ВР - это "обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально техническое обеспечение деятельности ВР". Поэтому сокращение количества депутатов на треть не означает автоматического сокращения общих расходов на работу ВР на такую же цифру, а будет зависеть от дальнейших действий власти (например, увольнения части работников Аппарата ВР и его структурных образований)".

Порадуют наиболее доверчивых

Тезис о сокращении расходов на "депутатов-дармоедов" работает на ту целевую аудиторию, на которую рассчитан и он, и вся политика "слуг" - на избирателя, который не пытается анализировать самостоятельно заявления его политических любимцев. Часть таких украинцев не прочь поддержать и полный роспуск парламента: мол, зачем нужны те "дармоеды". Кстати, и аргументы от ОПЗЖ в поддержку сокращения Рады работают на ту же аудиторию, их избирателя. Поэтому самый простой электорат готов под лозунгами популистов продолжить разрушать основы государственности, одной из которых является стабильная работа законодательного органа. Как это уже было в истории: "До основанья, а затем ...".

Ведь никакого практического смысла в сокращении депутатов, как об этом говорят эксперты, нет: эффективность работы Рады зависит не от количества депутатов, а от умения их правильно организовать. Об этом свидетельствует, кстати, и пример монобольшинства в этом созыве, которое триумфально начало, но сдулось спустя считанные месяцы из-за неумения его формальных лидеров наладить работу парламентских механизмов.

Наберется ли в Раде 300 "самоубийц"

Тем не менее, решение комитета парламента принято и оно зажигает зеленый свет окончательному рассмотрению законопроекта №1017 в депутатском зале. Почему именно сейчас власть пошла ва-банк? Вариантов здесь может быть несколько.

Банковая может иметь в планах спровоцировать вокруг этого вопроса небольшой скандал, который поможет отодвинуть на второй план тему повышения и последующего снижения по внезапной воле гаранта тарифов на газ. Но количество народных депутатов сейчас вряд ли захватит умы людей: политические эмпиреи интересны гражданам тогда, когда их мозг не занят приземленными проблемами выживания. Да и для чего подыгрывать власти другим фракциям парламента, заинтересованным в раздувании тарифной проблемы?

Поэтому затея с "300 депутатами" имеет большие шансы провалиться во втором чтении. Для результативного голосования, напомним, сейчас нужны как раз 300 голосов. Есть ли у Зеленского сейчас такое конституционное большинство? Очень сомнительно. Комитет избирателей подсчитал, что у монобольшинства по состоянию на сейчас фактически осталось 211 депутатов - здесь хотя бы до простого большинства в 226 штыков для принятия законов дотянуть ...

Более того, нардепы, которых мобилизировать на голосование за их же сокращение, точно понимают, что шансы многих из них попасть в следующую Раду уменьшаются по крайней мере на ту же треть. Ведь можем получить в следующем парламенте закрытый клуб из 300 депутатов, на которых укажут партийные лидеры. Эдакая "ложа" для избранных. По крайней мере избирательные правила, опробованные на местных выборах осенью прошлого года, показали, что в Украине был создан карго-культ открытых списков, и на деле акционеры политических партий нашли, как провести во власть в значительном количестве нужных им людей.

Поэтому с выполнением этой инициативы предвидятся большие проблемы. Если желание принять такой закон было у команды Зеленского не декларативным, стоило поспешить с его реализацией еще тогда, когда работал "зеленый принтер". Но пока ждали вердикта Конституционного Суда, механизм бесперебойного принятия всех подряд законов, которые выходили из недр Офиса президента, сломался ...

Если даже предположить, что президентский законопроект о Раде таки чудом примут, то ведущей партии страны придется делиться этим успехом с теми, кто ей пригодится в этот раз - теми же лидерами ОПЗЖ, которая набирает рейтинговые обороты и уже конкурирует со "слугами" за влияние на избирателя.

Следующее: власть почему-то спешит, о чем свидетельствует решение правового комитета Рады, который закрыл глаза на замечания КСУ к проекту №1017. А эти замечания закладывают риски последующего, в случае принятия, признания закона неконституционным.

Существует еще один путь имплементации упомянутого решения. Монобольшинство заявляет о серьезном намерении принять в целом закон о всеукраинском референдуме. В первом чтении президентский вариант этого проекта под №3612 был принят еще 18 июня 2020-го. Для окончательного его одобрения нужны 226, а не 300 голосов. И если ВР не сократят до 300 депутатов сейчас, то кто знает, не этот ли вопрос будет одним из первых вынесен на такой референдум "по народной инициативе". А в том, что соответствующая инициатива народа найдется, сомневаться не приходится.