Николай Богдановский / СТРАНА.ua

14 января курс доллара на межбанке поднялся на 3 копейки, к вечеру он закрепился на 28,06-28,10 грн/$. На наличном рынке средние цены выросли чуть сильнее - на 5 копеек:

до 28,15-28,30 грн/$ - на продаже;

до 27,85-28,05 грн/$ - на покупке.

Банкиры отметили повышение спроса на американскую валюту со стороны населения. Особенно активно его берут в регионах: Днепре, Харькове, Одессе.

На безналичном рынке сегодня сократились объемы операций: с $140 млн до $121 млн.

При этом повышенный спрос на доллар наблюдался с утра. Объем клиентских сделок (импортеров и экспортеров) казначеи оценили в $70-80 млн. Тогда котировки подскочили с 28,04-28,07 грн/$ до 28,09-28,1050 грн/$. А когда основные покупки-продажи прошли, начались спекулятивные игры банков, которые катали межбанк в разные стороны. Курс сваливался на 28,03-28,05 грн/$, но к вечеру отскочил на 28,06-28,10 грн/$.

"Рынок скатился в боковой тренд и "обсасывает" уровень 28 грн/$. Сегодня даже Нацбанк не понадобился, чтобы удержать особо сильных покупателей или продавцов. Все довольно пассивно и безвольно, объемы небольшие", - прокомментировал происходящее руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Крупных сделок на безналичном рынке не наблюдалось. Не было также больших валютных продаж со стороны нерезидентов под будущие покупки облигаций внутреннего госзайма.

"Солидные объемы валюты межбанку сейчас могут обеспечить либо нерезиденты, которые снова заинтересовались нашими ОВГЗ, либо крупные госкорпорации. Пока они не выходят на торги и идет малообъемная торговля, рынок будет ходить вокруг курсового ориентира, который обозначил регулятор", - заметил финансовый эксперт Владислав Кравец.

Из последнего отчета Нацбанка можно сделать вывод, что в ходе позавчерашнего размещения ОВГЗ на 8,9 млрд грн (оплачивалось вчера) нерезиденты купили гривневых бумаг на 2,7 млрд (банки взяли их на 4,4 млрд грн). А всего с начала января 2021 года западные инвестфонды накупили таких гособлигаций на 3,3 млрд грн и нарастили свой портфель до 87,1 млрд грн.

Ключевой вопрос на ближайший день-два - заинтересуются ли иностранцы покупками 7-летних ОВГЗ, которые Минфин будет размещать в ближайший вторник, 19 января.

Сегодня Министерство финансов подало предварительную заявку на этот аукцион. В нее вошли только гривневые выпуски: на 3 месяца, а также на 1, 2, 3,5 года и 6,5 лет (банкиры, округляя сроки, называют их семилетками). Эксперты считают, что иностранцев должны заинтересовать семилетние ОВГЗ, правда, пока не берутся предсказывать точный объем размещения. Переговоры Минфина с покупателями еще идут.

"Думаю, если доходность по этим бумагам будет начинаться с 12% годовых, то интерес нерезидентов к ним должен быть. Но они также смотрят на нашу инфляцию, которая пошла в рост, и ожидают повышения ставки НБУ в перспективе", - сказал Андрей Шевчишин.

Пересмотр учетной ставки Национального банка намечен на 21 января. Аналитики в своих прогнозах пока разделились на два лагеря: одни ждут на следующей неделе повышения ставки с 6% до 6,5% годовых, а другие уверяют, ее оставят на старом уровне и будут повышать на 0,5% лишь на следующем заседании монетарного комитета НБУ. Это произойдет аж 4 марта (в феврале он проводиться не будет).

Пока не межбанке прогнозируют сохранение старых уровней. 15 января открытия межбанка ждут в рамках 28,05-28,10 грн/$ и рассчитывают на курсовые колебания в рамках 28,0-28,10 грн/$.