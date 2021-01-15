Финансовые новости
- |
- 15.01.21
- |
- 14:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Банкиры отметили повышение спроса на американскую валюту со стороны населения
23:53 14.01.2021 |
14 января курс доллара на межбанке поднялся на 3 копейки, к вечеру он закрепился на 28,06-28,10 грн/$. На наличном рынке средние цены выросли чуть сильнее - на 5 копеек:
до 28,15-28,30 грн/$ - на продаже;
до 27,85-28,05 грн/$ - на покупке.
Банкиры отметили повышение спроса на американскую валюту со стороны населения. Особенно активно его берут в регионах: Днепре, Харькове, Одессе.
На безналичном рынке сегодня сократились объемы операций: с $140 млн до $121 млн.
При этом повышенный спрос на доллар наблюдался с утра. Объем клиентских сделок (импортеров и экспортеров) казначеи оценили в $70-80 млн. Тогда котировки подскочили с 28,04-28,07 грн/$ до 28,09-28,1050 грн/$. А когда основные покупки-продажи прошли, начались спекулятивные игры банков, которые катали межбанк в разные стороны. Курс сваливался на 28,03-28,05 грн/$, но к вечеру отскочил на 28,06-28,10 грн/$.
"Рынок скатился в боковой тренд и "обсасывает" уровень 28 грн/$. Сегодня даже Нацбанк не понадобился, чтобы удержать особо сильных покупателей или продавцов. Все довольно пассивно и безвольно, объемы небольшие", - прокомментировал происходящее руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
Крупных сделок на безналичном рынке не наблюдалось. Не было также больших валютных продаж со стороны нерезидентов под будущие покупки облигаций внутреннего госзайма.
"Солидные объемы валюты межбанку сейчас могут обеспечить либо нерезиденты, которые снова заинтересовались нашими ОВГЗ, либо крупные госкорпорации. Пока они не выходят на торги и идет малообъемная торговля, рынок будет ходить вокруг курсового ориентира, который обозначил регулятор", - заметил финансовый эксперт Владислав Кравец.
Из последнего отчета Нацбанка можно сделать вывод, что в ходе позавчерашнего размещения ОВГЗ на 8,9 млрд грн (оплачивалось вчера) нерезиденты купили гривневых бумаг на 2,7 млрд (банки взяли их на 4,4 млрд грн). А всего с начала января 2021 года западные инвестфонды накупили таких гособлигаций на 3,3 млрд грн и нарастили свой портфель до 87,1 млрд грн.
Ключевой вопрос на ближайший день-два - заинтересуются ли иностранцы покупками 7-летних ОВГЗ, которые Минфин будет размещать в ближайший вторник, 19 января.
Сегодня Министерство финансов подало предварительную заявку на этот аукцион. В нее вошли только гривневые выпуски: на 3 месяца, а также на 1, 2, 3,5 года и 6,5 лет (банкиры, округляя сроки, называют их семилетками). Эксперты считают, что иностранцев должны заинтересовать семилетние ОВГЗ, правда, пока не берутся предсказывать точный объем размещения. Переговоры Минфина с покупателями еще идут.
"Думаю, если доходность по этим бумагам будет начинаться с 12% годовых, то интерес нерезидентов к ним должен быть. Но они также смотрят на нашу инфляцию, которая пошла в рост, и ожидают повышения ставки НБУ в перспективе", - сказал Андрей Шевчишин.
Пересмотр учетной ставки Национального банка намечен на 21 января. Аналитики в своих прогнозах пока разделились на два лагеря: одни ждут на следующей неделе повышения ставки с 6% до 6,5% годовых, а другие уверяют, ее оставят на старом уровне и будут повышать на 0,5% лишь на следующем заседании монетарного комитета НБУ. Это произойдет аж 4 марта (в феврале он проводиться не будет).
Пока не межбанке прогнозируют сохранение старых уровней. 15 января открытия межбанка ждут в рамках 28,05-28,10 грн/$ и рассчитывают на курсовые колебания в рамках 28,0-28,10 грн/$.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Витренко предложил закупать газ у «независимых компаний» из России
|Под лозунгами популистов разрушать основы государственности: Почему сокращение нардепов до 300 — это не об улучшении
|Банкиры отметили повышение спроса на американскую валюту со стороны населения
|Первая крымская победа: что означает решение ЕСПЧ о начале российской оккупации
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|ЕСПЧ в своем решении учел признание Путина о процессе оккупации Крыма
|Вакцина из Китая. Чем на самом деле будут прививать украинцев от коронавируса
|Тарифный пиар: Остановит ли протесты в регионах карантинное ослабление цены на газ
|«Золотой мост» для Путина. Какие предложения Путину привез Ермак
|НБУ спровоцировал рост доллара на межбанке 13 января
|Лифт Зеленского: крупного взяточника назначили и. о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков
Это интересно
|Cadillac представил футуристичный концепт персонального транспорта будущего
|Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 с виджетами новостей и погоды
|TikTok ужесточил правила использования сервиса для подростков
|За дизайн автомобилей Geely будет отвечать выходец из Bentley
|Представлено игровое кресло будущего с гибким 60-дюймовым экраном
|Уникальный смартфон LG Rollable с раздвижным экраном — не просто концепт. Он выходит в этом году
|Koenigsegg разгоняет гиперкары до 300 км/ч перед продажей