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АНАЛИТИКА

Двоемыслие Зеленского. Как Банковая будет избавляться от Дубинского из-за победы Джо Байдена

18:02 14.01.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Глава президентского Офиса Андрей Ермак оказался замешанным в этой истории вовсе не потому, что вдруг за одну ночь перепугался из-за событий в Вашингтоне. Скорее перепугался Зеленский, а Ермак этим воспользовался.

Чем громче разворачиваются события в США, тем большее внимание им уделяют в Офисе Владимира Зеленского. Особенно ввиду санкций, введенных Вашингтоном против ряда украинских деятелей, включая «слугу народа» Александра Дубинского. На Банковой понимают, что санкции против Дубинского ударят по Зеленскому, и пытаются придумать, как смягчить этот удар.

У Зеленского сейчас есть две мысли: одна от Михаила Подоляка, вторая от Андрея Ермака. Вечером 12 января советник Ермака Подоляк заявил «Радио Свобода», что Зеленский и его Офис не будут реагировать на санкции США против Дубинского. «А почему именно президент на это должен реагировать, а не руководство фракции, например? Дубинский - депутат. И первичная реакция - это прерогатива депутатского корпуса и прежде всего фракции «Слуга народа». Именно так правильно», - пояснил Подоляк.

Однако уже на следующий день Ермак в своем официальном аккаунте в Twitter дезавуировал слова своего советника. «Для ясности - независимо от партийной принадлежности эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США», - заявил он на английском языке. Через пять часов аналогичное сообщение появилось уже и на сайте Зеленского (на украинском и русском языках): «Офис Президента Украины Владимира Зеленского сделает все, что в его силах, для того, чтобы ответственные за вмешательство в выборы в США были привлечены к ответственности, независимо от партийной принадлежности. Конкретные шаги будут обнародованы в ближайшее время».

Что грозит Дубинскому

Telegram-каналы, близкие к Банковой, уже успели наплодить самых разных версий о возможных действиях Банковой. К примеру, по одной из версий, «главе СБУ Ивану Баканову, а также генпрокурору Ирине Венедиктовой поручено заняться кейсом о вмешательстве в американские выборы гражданами Украины. Проверят всех из списка (нардепа Александра Дубинского, бывшего прокурора, который вел дело Burisma, Константина Кулика, нардепа Деркача и т.д.). Офис президента хочет показать, что он готов полностью "сотрудничать-работать" с новой администрацией президента США».

На самом деле для Вашингтона тут принципиально важно увидеть от Киева реальные действия по двум фигурантам: Деркачу и Дубинскому. Напомним, что Деркач был включен в санкционный список еще 10 сентября 2020 г. Как подчеркнул госсекретарь США Майкл Помпео, Деркач «более десяти лет является активным российским агентом, поддерживающим тесные связи с российскими спецслужбами». Дубинский и другие новые фигуранты, попавшие в список в январе 2021 г., являются, по словам Помпео, «частью связанной с Россией сети иностранного влияния, взаимодействующей с Деркачем». То есть Деркач считается главным, а остальные - лишь его пособниками. Поэтому понятно, что Вашингтон ждет от Киева прежде всего активных действий именно против Деркача, включая уголовное преследование, разоблачение его связей и т.п.

Что же касается Дубинского, то сам по себе он для США неинтересен. Но он важен как статусный человек из команды Зеленского. И тут Зеленский не может кивать на следствие и прокуратуру - дескать, это их сфера ответственности. Если Зеленский хочет продемонстрировать Вашингтону непримиримость к фигурантам санкционного списка США, то Зе-команда может немедленно сделать, как минимум, два шага. Во-первых, это исключить Дубинского из парламентской фракции «слуг народа». Во-вторых, лишить его поста главы Киевской областной организации партии «Слуга народа» и вообще изгнать его из партии.

Примечательно, что председатель партии, первый замглавы парламентской фракции «слуг народа» Александр Корниенко 12 января сообщил, что вопрос о Дубинском пока что не стоит в повестке дня партии и фракции. «Пока что даже обсуждений никаких нет, мы заняты тарифами и другими более насущными вопросами», - пояснил Корниенко. Но после заявления Ермака обсуждения точно начались. Уже пошли слухи, что Зеленский не хочет портить отношения с Вашингтоном, но в то же время боится гнева Игоря Коломойского, поскольку Дубинский - это лицо и говорящая голова условной «группы Коломойского» в составе фракции «слуг народа». Поэтому, дескать, между ОП и олигархом могут произойти торги, на каких условиях выгонять нардепа из фракции.

Также весьма вероятно, что все меры против Дубинского будут только показухой. К примеру, выгонят его из партии, но во главе Киевской областной парторганизации поставят его креатуру, и он дальше будет заправлять «слугами» на Киевщине.

В чем бонусы Ермака

Но в любом случае во всей этой истории есть один важный момент. Добавилось проблем у Деркача, Дубинского, да и у Зеленского. А бонусы достались Ермаку.

Подчеркнем, что реальную, всамделишную реакцию Банковой на санкции против Дубинского сформулировал Подоляк. Советник Ермака совершенно честно признался, что Зеленский будет делать вид, будто он тут ни при чем, и перекладывать всю ответственность на партию и фракцию. В самом деле, у Дубинского ведь посты не на Банковой и не в исполнительной власти, а в партии. И все, что с ним можно сделать, это исключить его из партии и фракции. Но это вне президентских полномочий Зеленского, это прерогатива «слуг народа».

Тем не менее, Ермак влез в эту историю и выставил в неприглядном свете Подоляка, заявив противоположное. И сделал это Ермак вовсе не потому, что он вдруг за одну ночь перепугался из-за событий в Вашингтоне. Скорее перепугался Зеленский, а Ермак этим воспользовался.

Ермак своим твитом показал, что он «главный по Америке». То есть, теперь Зеленский попал в еще одну зависимость от Ермака. К слову, глава ОПУ специально подобрал хитрую формулировку - пообещал не от имени Зеленского, а от себя лично: «Офис Президента Украины Владимира Зеленского сделает все, что в его силах, для того, чтобы ответственные за вмешательство в выборы в США были привлечены к ответственности...» Так что если патриоты теперь будут требовать изгнания Ермака с Банковой,то вполне могут услышать в ответ обвинения в работе на Кремль и Деркача.

Не менее важный бонус Ермака заключается в том, что поскольку он теперь «главный по Америке», то его на этом основании должны слушаться в партии. «Кейс Дубинского» теперь будет использоваться в качестве примера всем тем, кто позволяет себе излишнюю самостоятельность, идущую вразрез с линией Банковой. Раньше уже сообщалось о планах заставить всех «слуг» в парламенте подписать «фракционное соглашение», фактически принуждающее их к единомыслию. Теперь эти планы могут стать реальностью, и главным выгодополучателем будет именно Андрей Ермак.

 

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