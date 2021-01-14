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ЕСПЧ в своем решении учел признание Путина о процессе оккупации Крыма
17:08 14.01.2021 |
Высказывания президента России Путина сыграли роль в первом решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу "Украина против России" по Крыму.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в решении суда, обнародованном 14 января.
"Суд обратил особое внимание на два неоспоримых заявления президента Путина. Первое он сделал на заседании руководителей силовых структур в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года, сказав, что он принял решение "начать работать над возвращением Крыма в Российскую Федерацию", тогда как во втором, в телеинтервью 17 апреля 2014 года, он прямо признал, что Россия "разоружила воинские формирования украинской армии и правоохранительных органов" и что "российские военнослужащие поддерживали крымские силы самообороны", - говорится в решении.
Также, добавляют в документе, Владимир Путин в комментарии СМИ (приведенном в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Крыму от 25 сентября 2017 года) признает: "За спинами крымских отрядов самообороны стояли наши военные. Они действовали очень вежливо, но решительно и профессионально. Не было другого способа помочь народу Крыма выразить свою волю свободно".
Эти факты были приведены в документах, представленных Суду украинской стороной.
Напомним, ЕСПЧ принял первое решение по делу "Украина против России", признав приемлемой жалобу Киева на нарушения прав человека в оккупированном Крыму.
Отдельно Суд отметил, что Россия осуществляла "фактический контроль" на территории Крыма с 27 февраля 2014 года, то есть еще до незаконной аннексии оккупированного ею полуострова.
Такой вывод Суд сделал, рассматривая вопрос о приемлемости украинской жалобы, ведь Украина обвиняла РФ также в нарушениях, которые произошли в конце февраля и в начале марта, то есть до совершения Россией незаконной аннексии оккупированного ею полуострова.
Украина утверждала, что окончательно утратила контроль над Крымом с 27 февраля 2014 года - после захвата Верховного совета Крыма российскими войсками.
"В ночь на 27 февраля легитимная гражданская власть в Крыму была устранена силой и замещена агентами РФ. Российские войска и парамилитарные организации не давали украинским военным покинуть место их расположения и не давали перебросить в Крым украинских военных с материка. Главные пункты доступа в Крым по суше, по воде и по воздуху были заблокированы российскими военными и парамилитарными силами", - обосновывало, в частности, обращение Украины в ЕСПЧ.
Суд полностью согласился с украинским аргументами.
ЕСПЧ, в частности, признал неправовыми любые решения, принятые в судах Крыма. Он согласился с утверждениями Украины о "существовании административной практики распространения законодательства РФ на Крым" и заявил, что "начиная с 27 февраля 2014 года суды, действовавшие в Крыму, не могут считаться сформированными законно", утверждает решение Суда.
На основании принятого решения ЕСПЧ должен рассмотреть по существу все пункты обвинений Украины в отношении РФ.
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