Вакцина из Китая. Чем на самом деле будут прививать украинцев от коронавируса

Виктория Билявская / Деловая столица

В декабре 2020 года в Европе и мире началась вакцинация против коронавируса. Первые лица государства, чиновники и даже члены британской королевской семьи делали прививки в прямом эфире, чтобы сагитировать людей вакцинироваться. И это дало свои результаты: по состоянию на 13 января в мире уже использовано почти 29,5 млн доз вакцины. Большинство стран использует препарат от Pfizer/BioNTech, его выбрали для себя Израиль, США, Великобритания, Австрия, Бельгия, Канада, Франция, Германия, Нидерланды - всего 44 страны мира. Препарат Moderna закупили США, Канада и Израиль, Sinopharm - Бахрейн и ОАЭ. Страны, экономически или политически зависящие от России, выбрали для себя "Спутник V" (но здесь стоит задаться вопросом, был ли выбор у Боливии и Венесуэлы?).

Украинские чиновники начали говорить о закупке вакцин еще летом, но никакой конкретики в их словах не было. И вот 30 декабря Министерство здравоохранения Украины заключило контракт с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины против коронавируса. Это событие преподносилось как настоящий прорыв - им хвастались и санитарный врач Виктор Ляшко, и министр здравоохранения Максим Степанов, и президент Владимир Зеленский. Ожидалось, что первая партия препарата поступит в Украину уже в конце января - начале февраля, после чего можно будет начать вакцинацию уязвимых верств населения, в первую очередь, врачей и пожилых людей.

Однако власти зря преждевременно открывали шампанское - оказалось, что эффективность китайской вакцины намного ниже, нежели обещал производитель. "ДС" разобралась, в чем проблема с препаратом Sinovac Biotech, вернут ли Украине деньги и как это повлияет на проведение массовой вакцинации от коронавируса в нашей стране.

Что известно о вакцине Sinovac Biotech

Sinovac Biotech - это китайская компания по производству вакцин, которая ежегодно выпускает от 300 до 500 млн доз препаратов, одобренных в 34 странах мира. Наиболее известными продуктами компании являются вакцины против гепатита А и В, вирусов гриппа (в том числе, птичьего), паротита.

Именно эту компанию выбрала Украина для закупки вакцины от коронавируса. Отметим, что на момент заключения сделки Sinovac Biotech еще не обнародовала официальных данных об эффективности своего препарата. Контракт был заключен предварительно, под банковские гарантии. Похожую сделку с Sinovac Biotech заключила и Турция, которая приобрела 50 млн доз вакцины.

Вакцина Sinovac Biotech против коронавируса называется CoronaVac, она относится к классу инактивированных препаратов. Выпускается она в шприце, который можно хранить при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Предварительные результаты использования вакцины были весьма обнадеживающими. Третья фаза клинических испытаний была проведена в Индонезии, в ней участвовали 1600 пациентов, эффективность достигала 97%. Также испытания проводили в Турции, где вакцину испробовали на 1325 пациентах, эффективность составила 91%. В Бразилии, где тоже проводилась третья фаза испытаний, на момент заключения контракта промежуточные результаты еще не были обнародованы.

Предполагалась, что в январе 2021 года вакцина получит разрешение на использование в Китае и других странах, а в феврале ее представят на предквалификацию в ВОЗ.

Изначально подчеркивалось, что вакцина Sinovac менее эффективна, нежели продукция Moderna и Pfizer/BioNTech, однако у нее были свои плюсы. В частности, она более стойкая и не требует особых условий для хранения - достаточно стандартного холодильника, что упрощает и удешевляет транспортировку и хранение.

Договор о поставках в Украину данной вакцины был подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО "Лекхим", которое связывают с экс-министром здравоохранения времен Виктора Януковича Раисой Богатыревой. По официальному подтверждению компании Sinovac Biotech "Лекхим" является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине. Контракт был заключен на 1 913 316 доз по цене 504 грн за одну дозу.

Ожидалось, что первую партию вакцины (700 тыс. доз) Украина получит в течение 30 дней после официальной регистрации медицинским органом в одной из стран - Китае, США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде, Израиле, Индии, Мексике, Бразилии или по централизованной процедуре компетентным органом ЕС.

Минздрав подчеркнул, что закупка китайской вакцины осуществляется отдельно от механизма COVAX, по которому Украина должна дополнительно получить 8 млн доз вакцины Moderna бесплатно.

Страсти по эффективности

Однако радовались украинские власти недолго. Уже в январе с китайской вакциной начались проблемы. Sinovac Biotech обещал опубликовать официальные результаты клинических исследований еще в конце декабря 2020 года, однако этого не сделал.

Турецкие исследователи, которые проводили третью фазу испытаний, сначала заявили, что вакцина эффективна, однако никаких официальных документов, которые это бы подтверждали, пока не обнародовано. Также важно учитывать, что охват испытаний был сравнительно небольшим, их сложно назвать массовыми, а значит, репрезентативными.

В то же время завершились испытания в Бразилии, и исследователи объявили об эффективности 78%. Позже оказалось, что такой уровень эффективности вакцина показала лишь на части пациентов - и под давлением научного сообщества институт Сан-Паулу опубликовал общие данные: эффективность оказалась 50,38%.

В то же время украинская компания "Лекхим" об эффективности закупаемой вакцины скромно умолчала. "Технология вакцины от коронавируса - инактивированной вакцины - известна человечеству в течение 100 лет и у них не совсем такая эффективность сумасшедшая, но они надежны, они безопасны, а это главный критерий, который был", - прокомментировал новости о низкой эффективности препарата председатель наблюдательного совета "Лекхима" Валерий Печаев. При этом "Лекхим" планирует зарегистрировать вакцину CoronaVac сразу же после того, как аналогичную процедуру проведет Бразилия.

Международную квалификацию вакцина от Sinovac Biotech пройдет и с низким показателем. Однако в украинско-китайском контракте указано, что эффективность поставляемой вакцины должна быть не ниже 70%. В таком случае от закупки китайского препарата придется отказаться.

Такую позицию подтвердил и министр здравоохранения Максим Степанов. В ходе традиционного брифинга 13 января он заявил: "Эффективность продукции на момент поставки должна быть подтверждена на уровне не менее 70%. Соответствующий анализ должен быть подтвержден от компании-производителя. Если компания не будет соответствовать этим стандартам, то она возмещает средства в полном объеме. Финансово мы полностью защищены и у нас есть банковская гарантия на эти вещи".

Если не китайская вакцина, то какая?

По словам Степанова, у Украины есть "план Б" - Минздрав ведет переговоры с другими производителями вакцин против COVID-19: AstraZeneca, Novovaks, Moderna, Sanofi. О наиболее популярной на данный момент вакцине - Pfizer - глава Минздрава пока не упоминал, она для Украины остается слишком дорогой.

Для того, чтобы провести эффективную вакцинацию, необходимо провести расчет порогового значения коллективного иммунитета. То есть определить, сколько человек должны получить прививку (или переболеть), чтобы инфекция не могла свободно распространяться. В среднем показатель порогового значения составляет 50-60% населения страны. Таким образом, 20 млн украинцев должны получить 2 дозы препарата против коронавируса с периодом через 3 недели. Следовательно, Украине придется закупить как минимум 40 млн доз вакцин. США уже заплатили компании Pfizer $2 млрд за 100 млн доз. Значит, Украине за свои 40 млн доз придется выложить $800 млн - сумму, которая, очевидно, недосягаема для украинского бюджета.

Кроме того, есть проблемы и с логистикой проведения вакцинации. К сожалению, украинские больницы в своем большинстве не имеют инновационных технологичных холодильников, без которых невозможно обеспечить безопасное хранение вакцин. Препарат от Pfizer можно хранить на протяжении полугода только в холодильной камере с температурой -70° C. Если же температура будет выше, срок использования препарата заметно сократится.

Более доступным вариантом для Украины выступает вакцина от Moderna: ее можно хранить в стандартном холодильнике при температуре от +2° до +8° С в течение 30 дней. Однако тоже всплывает вопрос цены - стоимость этой вакцины ориентировочно составляет $50-60 за дозу, и где взять такие деньги, если деньги из Коронавирусного фонда потрачены на дороги и полицию, непонятно.

Остается надеятся на вакцину от AstraZeneca: еще в начале пандемии коронавируса компания получила финансирование в рамках партнерства Operation Warp Speed от правительства США, поэтому цена на препарат довольно низкая и ориентировочно составит от $3 до $5. Европейское медицинское агентство презентует доклад о безопасности и эффективности препарата 29 января, после вакцину должна одобрить еще Еврокомиссия. После этого препарат можно будет официально использовать для вакцинации населения. Для Украины это был бы идеальный вариант, вот только очередь на оксфордскую вакцину уже выстроилась немалая.

В любом случае, ситуация с вакцинацией против коронавируса в Украине не радужная. Пока существует большая вероятность, что украинцы скорее выработают коллективный иммунитет к коронавирусу в результате перенесенной болезни, нежели дождутся проведения успешной массовой вакцинации.

