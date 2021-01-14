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Тарифный пиар: Остановит ли протесты в регионах карантинное ослабление цены на газ
12:08 14.01.2021 |
Решение правительства о снижении цены на газ на время карантина и еще ряд решений, касающихся других тарифов, раскритиковали не только оппозиционеры, но и сами "слуги".
Историю вокруг тарифов коротко можно описать так: все во власти знали, что цены вырастут, но начали что-то делать, когда прошли протесты. И то власть, поняв, что это нанесет серьезный удар по рейтингам, взялась шевелить мозгами не столько о том, как снизить тарифы, сколько о том, как выкрутить эту ситуацию себе на пользу.
В конце концов принятые решения подаются как большая забота президента о населении во время карантина. А решили следующее:
Премьер Шмыгаль пояснил: принятое решение не означает уход от рыночного регулирования цены на газ, идется только о периоде карантина. "Ориентировочно сегодня некоторые облгазы продают (газ) по цене более 10 гривен, то есть с введением этого регулирования произойдет снижение цены газа более чем на 30%", - пояснил он. Решение заработает уже с февраля, соответственно цена будет снижена в среднем для населения Украины до 6 999 гривен. То есть получается, что в платежках суммы за январь останутся очень высокими. Еще одно важное решение: НКРЭКУ начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, у которые на сегодня самые высокие тарифы на распределение газа. Однако снизят ли они после проверок цены, неизвестно.
Итак, что имеем по состоянию на сейчас. Первое: до завершения отопительного сезона тарифы несколько уменьшат, но в дальнейшем уступок уже не будет. То есть потребителям следует готовиться к тому, что тарифы будут расти и дальше.
Второе: похоже, в коридорах власти не поняли, что главная причина антитарифных выступлений - не в происках врагов, а в отсутствии коммуникации с обществом. Чем сполна воспользовались оппоненты. Сегодня подавляющее большинство украинцев не знает ни о рынке газа, ни об особенностях его функционирования. Хотя времени для проведения информационной кампании было достаточно.
Третье: решение правительства отсрочило, однако не отменило ключевую для него проблему - вероятность отставки. После совещания с депутатами было решено заслушать премьер-министра с докладом о мерах по урегулированию ситуации с повышением тарифов на согласительном совете депутатских фракций и групп 25 января, а также на пленарном заседании парламента 26 января. Можно предположить, что к тому времени антитарифные выступления не прекратятся. Более того, есть много желающих, чтобы в день работы ВР протесты бушевали в столице. И протестующие требовали отправить в отставку Шмыгаля и его правительство.
Четвертое: уменьшение стоимости газа на несколько месяцев подается Банковой как инициатива и победа президента Зеленского. То есть очевидна пиар-акция по уже традиционной для этой власти технологии простых решений: ценам можно приказать остановиться и даже уменьшиться. Теперь избиратель должен быть благодарен своему президенту. Ведь без его личного вмешательства ничего почему-то не делалось. А то, какие это решение будет иметь последствия для рынка газа и в целом для экономики, когда цены снова поднимутся и насколько, и где, собственно, был президент с его простыми решениями раньше (о повышении цены на газ было известно еще до Нового года), до начала массовых протестов, - это вопросы плохие и неправильные.
Между тем от разных политиков уже раздаются призывы выходить 15 января на всеукраинскую акцию протеста против повышения тарифов на газ, его транспортировку и на электроэнергию.
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