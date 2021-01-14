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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Золотой мост» для Путина. Какие предложения Путину привез Ермак

08:26 14.01.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

На следующей неделе в пятницу, 22 января, продолжатся консультации советников лидеров государств - участников Нормандского формата. Этим, собственно, и ограничивается официальная информация об итогах встречи тех же переговорщиков, которая прошла в Берлине во вторник, 12 января. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и замруководителя путинской администрации Дмитрий Козак беседовали более шести часов, но не договорились ни о чем, кроме как встретиться еще раз через девять дней.

О том, какие предложения Путину привез Ермак, намекнул в интервью изданию Politeka спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, советник Ермака Алексей Арестович. По его словам, Украина предложила Путину «золотой мост на уход», то есть идеальные условия для выхода из ОРДЛО. «Не просто уход, а уход с сохранением лица и снятием санкций за Донбасс - это блестящий выход для них», - подчеркнул он.

Функция Арестовича в общем-то известна. Он нужен для вбросов, чтоб готовить общественное мнение к сюрпризам, которые еще не решается озвучивать сам Ермак. Сейчас нас, по сути, уже начали приучать к тому, что нужно пойти на какие-то мега-уступки, чтобы создать для Путина «золотой мост на уход из ОРДЛО», который позволит ему «сохранить лицо».

Причем вполне возможно, что обе стороны решат поспешить. И какие-то конкретные договоренности будут достигнуты уже 22 января. Тем временем разные источники делятся сведениями о том, из каких «секций» может состоять этот «золотой мост» для Путина, придуманный на Банковой.

Выборы в ОРДЛО

Одной из «секций золотого моста» могут стать выборы в ОРДЛО 28 марта. Именно на эту дату уже назначены промежуточные выборы депутатов 75 поселковых и сельских советов в 23 областях Украины. 5 января ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской ОГА с просьбой не позднее 15 января сообщить, считают ли они возможными провести местные выборы в 18 территориальных громадах на контролируемой Украиной территории Донецкой и Луганской областей, где выборы не были проведены 25 октября 2020 г. Решение о проведении там выборов ЦИК должна принять не позднее 17 января.

Понятно, что Донецкая и Луганская ОГА дадут ЦИК такой ответ, какого захочет Банковая. И сейчас Банковая торгуется с Кремлем. Действительно, на данный момент имеется теоретическая возможность провести 28 марта выборы на Донбассе по обе стороны фронта одновременно. Это могла бы быть красивая картинка для мировых медиа, максимально выгодная Путину.

Впрочем, на практике очень проблематично успеть все организовать именно к 28 марта. В частности, чтобы вписать этот процесс в украинское правовое поле, нужны специальные решения Верховной Рады.

Поэтому, если Донецкая и Луганская ОГА дадут ЦИК отрицательный ответ, это будет означать лишь то, что на Банковой решили сохранить эту опцию для дальнейших торгов. Ведь красивую картинку с одновременными выборами по обе стороны фронта вовсе не обязательно создавать именно 28 марта - подойдет и любое другое воскресенье.

Прямые закупки российского газа

Впритык к этой «секции золотого моста» может стать другая - возобновление Украиной прямых закупок российского газа. В таком случае Путин сможет публично торжествовать.

Это выгодно и Зеленскому. По крайней мере, лоббисты этого варианта обещают, что прямые поставки газа из России якобы позволят снизить тарифы на газ на 30-40%, а это, дескать, сразу же остановит «тарифные майданы».

Конечно, чтобы организовать это, нужно время, тогда как тема тарифов на газ для населения горяча прямо сейчас. Но, с другой стороны, у Банковой появляется убедительный (для Зе-электората) дополнительный аргумент в пользу «золотого моста» для Путина: дескать, народ, если хочешь снижения тарифов, то нужно всего-навсего договориться с Путиным по Донбассу. Перефразируя классический мем Зеленского, можно сказать: «Какая разница, по какому закону пройдут выборы в ОРДЛО, если тарифы на газ будут снижены?»

Отказ от блокады Приднестровья

Переговоры Ермака и Козака в Берлине совпали с визитом в Украину президента Молдовы Майи Санду. Это был первый зарубежный визит Санду после избрания ее на президентский пост. И то, что свой первый визит она совершила именно в Киев, свидетельствовало о том, какие большие надежды возлагает она на Украину.

По большому счету, главный интерес Санду - не в каких-то торговых, экономических или инфраструктурных проектах, а в том, чтобы Зеленский способствовал блокированию снабжения и ротации личного состава оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова. По имеющейся информации, Санду прямо высказала Зеленскому эту свою надежду, однако тот уклонился от прямого ответа на эту просьбу.

Фактически весь круг вопросов, связанных с Приднестровьем, теперь включен в торг между Банковой и Кремлем. Хотя на самом деле общий интерес Киева и Кишинева заключается в том, чтобы вынудить Россию уйти из Приднестровья. И как раз сейчас появилась возможность для совместных усилий и консолидированных действий. А вместо этого мы рискуем стать пособником России в оккупации Приднестровья.

Вода в Крым

Еще одна возможная «секция золотого моста» для Путина - это согласие Украины поставлять воду в оккупированный Крым. Тема эта уже многократно поднималась, но теперь для этого будет использована Крымская платформа. Она якобы должна собраться на заседания летом 2021 г. Правда, Зеленский уверяет, что «Крымская платформа - это наша инициатива по консолидации международных усилий для деоккупации Крыма», однако де-факто это будет площадка для легализации договоренностей Кремля и Банковой о подаче в Крым днепровской воды.

Технически это организуется так. Кремль предлагает своим ручным оппозиционерам принять участие в Крымской платформе и поднять там вопрос о водоснабжении Крыма со стороны Украины на коммерческой основе из гуманитарных соображений. Украинская сторона должна закатить глазки, сказать - ну это ж не Путин просит, а российские оппозиционеры, это ж совсем другое дело.

Этим перечнем возможные «секции золотого моста» для Путина не исчерпываются. Есть еще российская вакцина от COVID-19, есть ослабление роли украинского языка в Украине и усиление роли русского языка, есть и другие вопросы, важные для Кремля.
 

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