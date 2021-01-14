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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ спровоцировал рост доллара на межбанке 13 января

23:33 13.01.2021 |

Финансы

 Николай Богдановский / СТРАНА.ua

13 января безналичный доллар подорожал на 2 копейки, и межбанк закрылся на 28,05-28,07 грн/$. В кассах цены шли в обратную сторону, причем шли уверенно: средний наличный курс продажи упал сразу на 15 копеек, а курс покупки - на 10. К вечеру людям предлагали валюту:

* по 28,15-28,25 грн/$ - на продаже;
* по 27,80-28,0 грн/$ - на покупке.

На наличном рынке продолжает превалировать предложение, доллар в основном сдают.

28,07 грн/$ под закрытие межбанка - это итоговый исход сегодняшних баталий на торгах. Большую часть дня доллар дешевел, и только под занавес отскочил наверх. Рынок открылся снижением с 28,05 грн/$ на 28,0 грн/$, после чего стал активно скатываться вниз - сначала на 27,98 грн/$, а затем и на 27,96 грн/$.

Минимум сегодняшнего дня - 27,93 грн/$.

Как только он отобразился в торговой системе, на межбанк вышел Нацбанк и заявил о готовности скупать доллар по 27,94 грн/$. Так он поддержал американскую валюту. Вероятно, чтобы не сильно расстраивать иностранцев, которые сейчас скупают гривневые облигации внутреннего госзайма, и заводят под них доллар в Украину.

А может - просто для сглаживания текущих котировок. Хотя это не очень вписывается в концепцию НБУ о свободном курсообразовании и отсутствии регулирования.

Интересно, что одного только появления регулятора на торгах хватило для разворота рынка. Казначеи уверяют, что Национальный банк не купил не единого цента по 27,94 грн/$. Но его намек сразу поняли.

"Все понимали, что только НБУ с покупками может сдержать рынок, и сбить давление валютных продавцов. Как только регулятор вышел, спекулянты изменили тренд и выровняли ситуацию", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Как только банки поняли, что Нацбанк не хочет более существенной просадки курса доллара и тот больше не будет дешеветь, то стали подкупать доллар - в личный запас.

"В конце торгов банки немного пополнили свои валютные позиции - привычная история в такой ситуации. В результате мы получили курсовую коррекцию после резкого укрепления гривны. Думаю, рабочим курсовым коридором для межбанка сейчас будет 27,90-28,10 грн/$", - спрогнозировал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Главными игроками на межбанке остаются иностранцы, которые снова стали скупать наши ОВГЗ (объем торгов сегодня остался в районе $140 млн), и сегодня продавали валюту под оплату этих бумаг: вчера Минфин разместил своих гособлигаций на 8,9 млрд грн.

Спрос на валюту постепенно подрастает после новогодних праздников, однако импортеры пока не могут тягаться с нерезидентами по объемам сделок. Нацбанк противостоит резкому удешевлению доллара, а банки-спекулянты пытаются зарабатывать на сложившейся ситуации, играя в разные стороны - покупая/продавая инвалюту.

Обычно банковские казначейства получают свои доходы, играя на понижение: стараются продать свой доллар по максимальному курсу, а после выжидают обвала его курса, чтобы на минимуме снова откупить валюту в запас. Так случилось сегодня. НБУ указал, куда должен двигаться рынок и банки тут же отреагировали. Никто из них не рискнет играть против регулятора.

"НБУ будет играть свою роль: и в договоренностях с нерезидентами, и в перманентном сдерживании укреплении гривны. Но не сильно, ведь гривна у нас в свободном плавании.
Все помнят горький опыт 2019 года, не думаю, что украинской валюте дадут сильно просесть. Да и сам Нацбанк заявлял, что одной из его целей будет пополнение золотовалютных резервов - значит будет выкупать доллар. Пока дают", - подчеркнул Андрей Шевчишин.

Завтра, 14 января, открытие межбанка ожидается в широком диапазоне 28,01-28,07 грн/$. Но если иностранцы продолжат продавать доллар (под будущие покупки ОВГЗ), то валютные котировки могут снова провалиться вниз. На 28,0-28,03 грн/$ или еще глубже.
 

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