Обострение в зоне ООС: Как гибель украинского солдата связана с нормандскими переговорами

Руслан Рудомський / Depo.ua

В течение последних дней, 11-12 января, боевики "Л-ДНР" существенно активизировались. Это проявляется как в расширении географии обстрелов, так и в интенсивности огня.

О серьезности ситуации свидетельствует также тот факт, что в штабе ООС признали боевой потерей гибель украинского бойца.

Обострение произошло накануне важного события геополитического масштаба - встречей в "нормандском формате" советников глав государств. Украину на этой встрече представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, а Россию - заместитель главы администрации президента Путина Дмитрий Козак, которого называют куратором украинского вопроса.

Традиционно Россия пытается либо заставить Украину принять ее условия, либо навязать миру мнение, что Украина не хочет договариваться о мире. И нагнетание ситуации в зоне боевых действий является одним из рычагов давления Москвы на Киев.

Как отметил бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко в эфире телеканала "Украина 24", за несколько дней до этой встречи Дмитрий Козак даже разослал всем своим коллегам по "нормандской четверке" письма, в которых в очередной раз подчеркнул, что определенные результаты возможны только при выполнении российских условий. А именно: прямые переговоры с "ЛНР" и "ДНР" и признание того, что России на Донбассе не существует; а также сначала выборы на этих территориях, а потом все остальное.

"Если украинская делегация согласится на такие условия, то прогресса можно ожидать. Но на фоне всего того, что происходило в прошлом году, это была бы абсурдная ситуация, которая бы очень дорого стоила нашей власти", - высказал мнение Огрызко.

Если говорить о результатах вчерашней "нормандской встречи" в Берлине, то российский представитель уже заявил, что никаких окончательных решений не удалось достичь, поэтому за пару недель участники еще раз встретятся онлайн. Украинская же сторона отчиталась, что "дискуссия имела непростой, но конструктивный характер". Правда, в чем был конструктив - не сообщила.

При этом России, которая всеми доступными ей способами избегает встречи лидеров стран "нормандского формата", выгодно именно такое безрезультатное завершение встречи в формате советников глав государств. Мол, раз здесь не смогли ни о чем договориться, то о встрече на высшем уровне даже нет смысла говорить.

Ведь Россия давно дала понять, что Донбасс ее в контексте присоединения новых территорий не интересует. Так же, как и не интересует завершение спровоцированной ею войны. Идеальным вариантом для России является продолжение во времени этого конфликта, по примеру Приднестровья в Молдове или Абхазии и Южной Осетии в Грузии. Ведь неподконтрольная Киеву часть государственной территории с тлеющим военным конфликтом - это своеобразный якорь, который тормозит Украину как на пути экономического возрождения (война требует много внимания и ресурсов, которые могли бы быть направлены на реформы), так и на пути евроинтеграции. Собственно, для этого все и затевалось Путиным после победы Евромайдана.

А суть "нормандского формата" для Украины заключается в том, чтобы всем вместе (Украине, Германии и Франции) надавить на Россию, поставив ее в столь некомфортно положение, чтобы у нее не осталось другого пути, как убраться из украинских Донбасса и Крыма. Понимают это и в Кремле, поэтому и избегают таких встреч на высшем уровне, попутно расшатывая ситуацию в самой Украине. Ведь падение рейтинга украинской власти - далеко не худший сценарий развития этой ситуации для Москвы.

Стоит отметить, что момент россияне выбрали идеальный. Рейтинг президента Зеленского и так оставляет желать лучшего, а тут еще и тарифные бунты назревают. В этой ситуации едва ли не единственным успешным кейсом, которым могли козырнуть на Банковой, было достижение устойчивого перемирия на Донбассе (и Зеленский действительно это подчеркивает почти в каждой своей речи). Так почему бы россиянам не выбить и эту "табуретку" из под-ног украинского президента?

Ведь в Кремле прекрасно осознают, что так называемое прекращение огня действует только потому, что они позволяют ему действовать. Стоит только дать команду своим марионеткам из "Л-ДНР" активизироваться, и перемирию конец. Конечно, одно-двухдневное обострение еще можно будет назвать "нарушением, но не срывом режима прекращения огня". Но если такое обострение продлится несколько недель подряд, то весь имидж Зеленского-миротворца погибнет, "как роса на солнце". И тогда ему уже нечем будет козырять в речах. А слабая власть в воюющей стране очень выгодна врагам.

Поэтому нынешнее обострение на Донбассе можно воспринимать как прозрачный намек Зеленскому от Путина: либо он примет российские условия и сохранит за собой имидж хоть и капитуляционного, но все же миротворца, и тем самым окончательно обвалит себе рейтинг, либо к коллекции своих президентских проблем получит еще одну в виде горячей фазы войны и также ощутит рейтинговые потери.

И если раньше Зеленский действительно мог думать, что "мир любой ценой" является приемлемым, то за годы президентства он имел много возможностей убедиться в ошибочности такой позиции. Да и буквально перед глазами стоят события в Ереване, где армяне подвергли обструкции лидера своей страны и недавнего любимца нации, который пошел на капитуляционный мир в Нагорном Карабахе ради окончания многолетней войны. Вряд ли Зеленский хочет себе такой же славы.