Финансовые новости
- |
- 13.01.21
- |
- 00:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар падает на межбанке второй день подряд из-за пирамиды ОВГЗ
23:22 12.01.2021 |
Доллар второй день подряд сдает свои позиции. 12 января его курс на межбанке упал на 11 копеек (вчера - на 12 копеек), и остановился в рамках 28,04-28,05 грн/$. Наличный рынок на это отреагировал 10-копеечным удешевлением "американца", после чего средние цены вышли на следующие уровни:
28,20-28,40 грн/$ - на продаже;
27,90-28,10 грн/$ - на покупке.
Из этого люди активизировали свои валютные продажи - старались конвертировать доллар до еще большего снижения курса.
Активность валютного межбанка подросла, и объем сделок увеличился со $111 млн до $141 млн. С основном за счет крупных игроков.
Главными валютными продавцами назвали банки с иностранным капиталом - Ситибанк, Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк. Им нужна была гривна для покупки облигаций внутреннего госзайма - наш Минфин сегодня проводил очередной аукцион по их размещению. А на покупке доллара ощущался спрос со стороны импортеров, а также со стороны Нацбанка.
НБУ вышел скупать доллар на пике продаж, и приобрел около $20 млн по 28,05 грн/$.
"Утренние торги открылись котировками 28,10-28,12 грн/$. Продажи со стороны банков нерезидентов привели к достаточно резкому обвалу курса - до 28,05-28,06 грн/$. На этих уровнях в торги решил вмешаться регулятор, после чего межбанк вышел на 28,04-28,055 грн/$, а к обеду слегка снизился - до 28,035-28,045 грн/$. Несмотря на то, что рынок активно продавал валюту, готовясь к предстоящему аукциону Минфина в ожидании того, что в нем вновь примут участие нерезиденты, на торгах было достаточно много покупателей доллара. Этим можно объяснить слабую волатильность при достаточно большом дневном объеме рынка", - описал ситуацию казначей, руководитель торговых операций на межбанковском рынке Банка Кредит Днепр Юрий Гриненко.
Размещение Минфином ОВГЗ и продажи иностранцами под эти бумаги доллара - ключевые факторы, которые играли сегодня роль для межбанка и курса гривны.
В конце дня Министерство финансов сообщило о продаже своих долговых бумаг на общую сумму 8,9 млрд грн. Наибольший спрос наблюдался на краткосрочные (6 месяцев) и среднесрочные (12 месяцев) гособлигации в гривне, остальные разместили с меньшим успехом. Если составлять рейтинг популярности по итогам сегодняшнего аукциона, то выйдет следующее:
на 4,7 млрд грн продано ОВГЗ на 12 месяцев под 11,69% годовых;
на 2,4 млрд грн - на 6 месяцев под 10,73% годовых;
на 271 млн грн - на 3 года под 12,5% годовых;
на 263 млн грн - на 2 года под 11,85% годовых;
на $48,2 млн грн - 12 месяцев под 3,8% годовых.
"8,9 млрд грн - неплохой объем для начала года. Но, думаю, это еще не максимум. Ожидается еще больший интерес к долгосрочным ОВГЗ, размещение которых ожидается в будущий вторник. Это 7-летние бумаги, и они могут заинтересовать иностранцев. Если так и будет, то под эти приобретения будет заводиться доллар, и гривна продолжит укрепляться", - спрогнозировал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Завтра, 13 января, иностранцы будут оплачивать купленные сегодня у Минфина ОВГЗ. Так что продажи доллара продолжатся, и ожидается новое укрепление гривны. Открытие межбанка прогнозируется в рамках 28,0-28,06 грн/$, после чего допускается движение на 27,90 грн/$. Окончательный курс наверняка будет зависеть от Нацбанка, от которого ждут новых валютных покупок.
"Начало года, крупных импортных покупок валюты еще не наблюдается. Потому курс будет во многом зависеть от регулятора и от активности иностранцев на покупке ОВГЗ. Украина уже это проходила, и сейчас идет по привычному сценарию. Ситуацию могут менять разве что возмещения по НДС, но до них еще больше недели", - подчеркнул финансовый эксперт Владислав Кравец.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Американская проблема Зеленского: Исключат ли «подсанкционного» Дубинского из фракции «слуг»
|Успех с одним неизвестным: Удастся ли Зеленскому и Санду наладить стратегическое сотрудничество
|Слуга народа и Кремля: неочевидные детали санкций США против Дубинского и соратников
|Atlantic Council: В 2021 году экономика Украины вырастет, но меньше, чем могла бы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Вадим Денисенко: У нас есть десяток «детей лейтенанта Шмидта», которые говорят Зеленскому, что решат все вопросы с Байденом
|Доллар резко опустили после праздников. Иностранцы сдают валюту под покупку ОВГЗ
|Кто такая Мария Мезенцева, новая глава делегации Украины в ПАСЕ
|Протесты из-за платежек. Получится ли у Медведчука «тарифный майдан»
|Рейтинговые качели. Когда Порошенко и Бойко обгонят Зеленского
|Тарифы, Донбасс, амнистия. Топ-7 невыполненных обещаний Зеленского
Это интересно
|Первый в своём роде: прозрачный телевизор OLED, который можно спрятать в изножье кровати
|Китай планирует заставить техногигантов делиться данными о потребительских кредитах – СМИ
|SpaceX успешно испытала двигатели очередного прототипа сверхтяжёлой ракеты Starship
|Во внезапных ускорениях электрокаров Tesla виноваты сами водители, решили в Минтрансе США
|Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха
|Пользователи Samsung Galaxy Z Flip и Z Fold пожаловались на поломку гибких экранов на морозе
|Концерн General Motors сменил логотип впервые за 57 лет