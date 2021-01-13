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АНАЛИТИКА

Доллар падает на межбанке второй день подряд из-за пирамиды ОВГЗ

23:22 12.01.2021 |

Финансы

 Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Доллар второй день подряд сдает свои позиции. 12 января его курс на межбанке упал на 11 копеек (вчера - на 12 копеек), и остановился в рамках 28,04-28,05 грн/$. Наличный рынок на это отреагировал 10-копеечным удешевлением "американца", после чего средние цены вышли на следующие уровни:

28,20-28,40 грн/$ - на продаже;
27,90-28,10 грн/$ - на покупке.

Из этого люди активизировали свои валютные продажи - старались конвертировать доллар до еще большего снижения курса.

Активность валютного межбанка подросла, и объем сделок увеличился со $111 млн до $141 млн. С основном за счет крупных игроков.

Главными валютными продавцами назвали банки с иностранным капиталом - Ситибанк, Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк. Им нужна была гривна для покупки облигаций внутреннего госзайма - наш Минфин сегодня проводил очередной аукцион по их размещению. А на покупке доллара ощущался спрос со стороны импортеров, а также со стороны Нацбанка.

НБУ вышел скупать доллар на пике продаж, и приобрел около $20 млн по 28,05 грн/$.

"Утренние торги открылись котировками 28,10-28,12 грн/$. Продажи со стороны банков нерезидентов привели к достаточно резкому обвалу курса - до 28,05-28,06 грн/$. На этих уровнях в торги решил вмешаться регулятор, после чего межбанк вышел на 28,04-28,055 грн/$, а к обеду слегка снизился - до 28,035-28,045 грн/$. Несмотря на то, что рынок активно продавал валюту, готовясь к предстоящему аукциону Минфина в ожидании того, что в нем вновь примут участие нерезиденты, на торгах было достаточно много покупателей доллара. Этим можно объяснить слабую волатильность при достаточно большом дневном объеме рынка", - описал ситуацию казначей, руководитель торговых операций на межбанковском рынке Банка Кредит Днепр Юрий Гриненко.

Размещение Минфином ОВГЗ и продажи иностранцами под эти бумаги доллара - ключевые факторы, которые играли сегодня роль для межбанка и курса гривны.

В конце дня Министерство финансов сообщило о продаже своих долговых бумаг на общую сумму 8,9 млрд грн. Наибольший спрос наблюдался на краткосрочные (6 месяцев) и среднесрочные (12 месяцев) гособлигации в гривне, остальные разместили с меньшим успехом. Если составлять рейтинг популярности по итогам сегодняшнего аукциона, то выйдет следующее:

на 4,7 млрд грн продано ОВГЗ на 12 месяцев под 11,69% годовых;
на 2,4 млрд грн - на 6 месяцев под 10,73% годовых;
на 271 млн грн - на 3 года под 12,5% годовых;
на 263 млн грн - на 2 года под 11,85% годовых;
на $48,2 млн грн - 12 месяцев под 3,8% годовых.

"8,9 млрд грн - неплохой объем для начала года. Но, думаю, это еще не максимум. Ожидается еще больший интерес к долгосрочным ОВГЗ, размещение которых ожидается в будущий вторник. Это 7-летние бумаги, и они могут заинтересовать иностранцев. Если так и будет, то под эти приобретения будет заводиться доллар, и гривна продолжит укрепляться", - спрогнозировал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Завтра, 13 января, иностранцы будут оплачивать купленные сегодня у Минфина ОВГЗ. Так что продажи доллара продолжатся, и ожидается новое укрепление гривны. Открытие межбанка прогнозируется в рамках 28,0-28,06 грн/$, после чего допускается движение на 27,90 грн/$. Окончательный курс наверняка будет зависеть от Нацбанка, от которого ждут новых валютных покупок.

"Начало года, крупных импортных покупок валюты еще не наблюдается. Потому курс будет во многом зависеть от регулятора и от активности иностранцев на покупке ОВГЗ. Украина уже это проходила, и сейчас идет по привычному сценарию. Ситуацию могут менять разве что возмещения по НДС, но до них еще больше недели", - подчеркнул финансовый эксперт Владислав Кравец.
 

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