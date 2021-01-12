Слуга народа и Кремля: неочевидные детали санкций США против Дубинского и соратников

Сергей Сидоренко / Европейская правда

Для США не секрет, что Дубинский тесно связан не только с РФ, но и с Коломойским. А у этой истории еще будет продолжение...



В понедельник США ввели санкции против нескольких граждан Украины - действующих и бывших чиновников. Во главе списка - народный депутат фракции "Слуга народа", а с недавних пор - глава киевской областной ячейки партии СН Александр Дубинский. Отныне Штаты официально считают одиозного парламентария участником "связанной с Россией сети дезинформации".

То, что решение было принято именно сейчас, имеет особое значение. Правительство Дональда Трампа (которое, к слову, не всегда стоит ассоциировать с Трампом лично!) спешило сделать это до инаугурации нового президента США, чтобы не отдавать Байдену лавры борца с российским влиянием.

Между тем новые санкции еще получат продолжение.

Для США не секрет, что Дубинский тесно связан не только с РФ, но и с Коломойским. Штаты знают о высоком весе депутата в партии власти и будут следить за его дальнейшей партийной карьерой. И это может дать ответ на вопрос об участии Банковой в российской спецоперации по вмешательству в выборы, лицом которой стал агент РФ, нардеп Андрей Деркач.

Беспрецедентные санкции

В новый санкционный список внесены семь украинцев и четыре организации: народный депутат Александр Дубинский, экс-депутат Александр Онищенко, экс-прокурор Константин Кулик, бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко, помощник Деркача Дмитрий Ковальчук, номинальный владелец телеканала "Эра" Антон Симоненко, руководитель информагентства "Онли -ньюз" Петр Журавель, а также медиакомпании Деркача "Эра-Медиа", "Онли-ньюз", ООО "Скептик" и сайт NABU Leaks.

Их активы, собственность, счета в США, подконтрольные организации и т.д. подлежат блокированию (что затрудняет для них любые долларовые транзакции), американские визы аннулируются, а резидентам США запрещено иметь с ними бизнес-контакты.

На первый взгляд, эти санкции не являются чем-то чрезвычайным.

Почти за семь лет с начала российской агрессии в санкционных списках США появилось немало имен, в том числе граждан Украины, которые содействовали РФ - в частности, в оккупации Крыма и Донбасса.

Однако это санкционные решение отличается от других. Оно подчеркивает, что речь идет о наказании "связанной с Россией сети дезинформации за ее попытки повлиять на выборы в США". Для американцев это - очень серьезное обвинение. Ранее с точно такой же формулировкой США налагали санкции на народного депутата Андрея Деркача, которого Штаты считают "активным агентом РФ", завербованным более 10 лет назад. Дубинского и компанию считают участниками сети.

Но есть еще две особенности новой волны санкций, которые делают их особенными.

Трамп против Дубинского?

Привлекает внимание то, что Соединенные Штаты решили сделать свое решение максимально публичным и визуализированным.

Это - иллюстрация, которую распространило на своей официальной странице посольство США.

Подобных иллюстраций не было ни к одному из санкционных пакетов; Вашингтон всегда ограничивался официальными сообщениями (к примеру, вот как в сентябре США сообщали о санкциях против Деркача). Эта иллюстрация также свидетельствует, что особое значение в новых санкциях американцы уделяют именно Дубинскому.

О значении этого акцента - ниже в статье. Но сначала - о другой крайне важную деталь нового решения.

Госдеп и Минфин США совместно сообщили о новых санкциях только за девять дней до смены власти в своей стране. И это - не совпадение.

Работа над подготовкой санкций началась еще до президентских выборов в США - в октябре, когда украинский Центр противодействия коррупции передал американским дипломатам пакет документов о связи Дубинского с российским агентом Деркачем (подробнее об этом - в интервью Дарьи Каленюк, которое "Украинская правда "опубликует в ближайшее время). Проверка данных и подготовка санкционного решения всегда отнимает время.

Но для администрации Трампа было политически важно завершить процесс до конца его каденции. Иначе лавры борцов с российскими агентами достались бы команде Байдена - хотя всю подготовительную работу провели его предшественники!

И эта деталь, к слову, служит хорошей иллюстрацией того, что действующая власть в США - это не только эксцентричный Трамп, от которого порой звучали неоднозначные сигналы о возможности примирения с Путиным. В целом республиканская администрация относится к РФ значительно более скептически, чем президент.

И действия Госдепа во главе с госсекретарем Помпео (тот, как говорится, лично поддерживал и продвигал новый пакет санкций) в вопросе поддержки Украины - лучшее тому доказательство.

Но вернемся к Дубинскому и влиянию нового решения на дальнейшие отношения Украины и США.

Последнее американское предупреждение

Стоит отметить, что Андрей Деркач - внефракционный народный депутат, владелец нескольких украинских медиаресурсов, который, по мнению США, также является агентом российских спецслужб с многолетним стажем, - стал основным "героем" американских санкций, исходя из документов, обнародованных министерством финансов США.

Однако на иллюстрации посольства главное место занимает не он, а Александр Дубинский. И это - не случайность и не ошибка.

Дубинский стал первым представителем действующей украинской власти, подпавшим под санкции США.

Акцент на этом также является намеком для официального Киева. Ведь теперь в "Слуге народа" должны определиться, нормально ли для них иметь в своих рядах не просто одиозного депутата, но и участвовавшего в работе, цитируем, "связанной с Россией сети дезинформации".

Учитывая статус Дубинского, принять это решение "Слуге" может быть непросто.

Известно, что он входит в так называемую "группу Коломойского", которая, как считают, продвигает интересы олигарха в партии и фракции. При этом имидж одиозного депутата до сих пор не мешал Дубинскому наращивать свое влияние. Так, летом 2020 года он возглавил киевский областной центр партии, а на местных выборах был лицом кампании в области.

Но не стоит надеяться на новые "намеки" от США о необходимости убрать Дубинского.

На этот раз их наверняка не будет - ни от уходящей администрации, ни от нового американского правительства.

Во-первых, это нереально в силу специфики претензий, которые звучат от США в адрес Дубинского и его соратников. Вашингтон обвиняет их во вмешательстве в американскую внутреннюю политику. На этом фоне было бы странно ожидать от США точно такого же вмешательства в украинскую политику, например требований отстранить действующего представителя украинской правящей партии.

Во-вторых, украинские президенты - как Порошенко, так и Зеленский - известны своей склонностью сопротивляться подобному давлению со стороны западных партнеров. Даже когда их сопротивление - себе во вред. Об этом неоднократно приходилось слышать от западных дипломатов, поэтому те сейчас пытаются избегать даже намеков на подобное давление.

Но есть еще одно соображение. Возможно, даже более весомое, чем предыдущие.

Действия Киева станут лакмусовой бумажкой, которая повлияет на дальнейшее отношение США к Зеленскому и его команде.

Дело в том, что сейчас на Западе - и в Вашингтоне тоже - нет понимания, какова роль администрации Зеленского в информационной атаке, которую организовал Андрей Деркач.

Напомним, в прошлом году, во время президентской кампании в США Деркач обнародовал ряд аудиозаписей переговоров президента Порошенко с Байденом, когда тот занимал должность вице-президента США.

Тогда, в мае прошлого года, Зеленский прокомментировал "пленки Деркача", намекнув на необходимость начать расследование в отношении действий Байдена. Эти слова были восприняты американцами как некорректные. Впрочем, впоследствии на Банковой поняли эту ошибку и президент опроверг свои же заявления. Это позволило решить конфликт, но не сняло всех вопросов.

Прежде всего - о том, как у агента РФ Деркача оказались записи президентских разговоров.

Никаких вменяемых объяснений этого от Банковой до сих пор не последовало. О расследовании "слива" также не сообщалось. Хотя в 2020 году доступ к архивам президентских переговоров, имеющих статус тайных, должен был оставаться только у действующей украинской власти. Этого недостаточно для убедительных утверждений о том, что за "деркачгейтом" стоит Зеленский или его близкий круг, но и исключить это также нельзя.

Поэтому реакция украинской власти (в том числе партии "Слуга народа") на санкции против Дубинского будет иметь особое значение. А отсутствие такой реакции будет способно убедить Госдеп в том, что Деркач проводил свою спецоперацию по согласованию с Банковой - со всеми вытекающими последствиями.

И понять это Зеленскому придется без просьб или новых намеков из Вашингтона.