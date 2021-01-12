Atlantic Council: В 2021 году экономика Украины вырастет, но меньше, чем могла бы

Год назад в начале 2020 года можно было сказать, что значительные экономические достижения за предыдущие 12 месяцев были недооцененными и заслуживали большего признания. В только начинавшемся году Киеву стоило сосредоточиться на очистке правоохранительных органов, улучшении государственной администрации и открытии всех возможных рынков.

Тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук объявил, что ВВП Украины в 2020 году вырастет на 5%. К тому времени, такая экономическая цель была оправданной, ведь общие настроения были по большей части оптимистичными. Но, к сожалению, ничего из этого не произошло, - пишет эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд. Зато украинский ВВП сократился на 5% по итогам 2020-го. Главной причиной, конечно, стала пандемия COVID-19, которая заставила украинское правительство почти полностью остановить экономику во втором квартале.

"В 2021 году вполне разумно ожидать, что экономика вырастет более чем на 5%, но это будет лишь отскоком назад. Этот ожидаемый рост отражает то, насколько экономика сократилась в прошлом году. Хотя не все причины для этого были связаны с локдаунами. По сравнению с другими странами Украина относительно неплохо справилась с кризисом коронавируса. Но не из-за экономической политики правительства", - пишет он.

Ключевая причина относительно стабильных экономических результатов Украины - это макроэкономическое развитие страны, которое оказалось лучше, чем ожидалось. Валютные резервы выросли до 28,5 миллиардов долларов до конца года. И это самые большие запасы со времен 2011 года, когда Виктор Янукович начал грабить страну.

Рост валютных резервов стал возможным, потому что Украина получила большую выгоду от значительных успехов во внешней торговле. Условия для Киева значительно улучшились в 2020-м, потому что цены на главный украинский экспорт: аграрные продукты, железная руда и сталь, - выросли. А цены на энергоносители, наоборот, сократились. Это позволило Украине получить профицит текущего счета на уровне 4%, хотя обычно она фиксировала дефицит на уровне 3% от ВВП. Но такой одноразовый эффект вряд ли повторится.

Среди других причин макроэкономической стабильности Украины - остановка международного туризма на протяжении всего 2020-го. Это положительно повлияло на украинскую экономику, потому что украинцы обычно больше тратят за рубежом, чем страна получает от иностранных туристов. Украина закрыла рестораны, гостиницы и бары на довольно длительный период в прошлом году. Но на все эти сервисы приходится меньшая доля рабочей силы, чем в других странах. Короче говоря, Украина пережила много наиболее распространенных негативных экономических последствий пандемии COVID-19. Но их влияние было не такое тяжелое, как в случае других стран.

Главный институт, ответственный за украинские экономические достижения последних 6 лет, по мнению Аслунда, - это Национальный банк. Он смог сократить инфляцию с помощью ответственной монетарной политики и закрытия более чем 100 фиктивных банков в ходе широких реформ. Благодаря этому, обменный курс гривни стабилизировался, а в 2019 году даже вырос.

К сожалению, хорошие дела не остаются безнаказанными. Большинство иностранных экономических наблюдателей называли работу НБУ после 2014 года крупнейшим достижением Киева в поле реформ. Но администрация Владимира Зеленского почему-то начала относиться к этому как к ошибке. В первые месяцы 2020 года украинские элиты требовали меньших процентных ставок, ослабления гривни и повышения инфляции, чтобы они могли зарабатывать больше, делая меньше. К сожалению, голоса людей, чьи запрлаты в долларовом эквиваленте сокращались, проигнорировали.

Аслунд отмечает, что МВФ все же смог убедить украинское правительство не возвращать банки-банкроты их старым владельцам и придерживаться и в дальнейшем строгой монетарной политики. В 2020 году Украина столкнулась с проблемой зеленых тарифов. Во времена Януковича Киев был одним из многих европейских столиц, которые ввели высокие зеленые тарифы, чтобы оживить инвестиции в ветровую и солнечную энергетику.

Это действительно привлекло значительные прямые иностранные инвестиции в Украину. В 2020-м, однако, украинское правительство не знало, что с этими тарифами делать. Оно ждало слишком долго, сохраняя государственную задолженность на уровне миллиарда долларов. Можно долго спорить о том, что было привальным и неправильным в украинской регуляции цен на электроэнергию. Но накопление задолженности - не выход. То, как правительство обращалось с этими долгами, отбило желание иностранных инвесторов вкладывать деньги в Украине.

"Глядя в будущее, наибольшей экономической проблемой Украины остается отсутствие права собственности, что продолжает создавать препятствия для любого инвестирования",-пишет Аслунд.

Он напоминает, как во второй половине 2020 года коррумпированный Конституционный суд грубо уничтожил всю инфраструктуру антикоррупционных институтов, созданных после 2014 года. Президент Зеленский поступил правильно и выступил с протестом. Но пока ничто не указывает, что он может что-то сделать для борьбы с дерзкими действиями Конституционного суда.

"Украинские недостатки в сфере верховенства закона плохо влияют на всю экономику. Весной 2020 года украинский парламент принял долгожданный закон о земельной реформе, открыв путь к рынку аграрной земли. Будет ли эта реформа эффективной без надежного права собственности? Многие инвесторы остаются неуверенными", - говорится в статье.

Зато иностранцы продолжают с радостью покупать украинские бонды. Этот энтузиазм связан с высокими процентами, которые Украине придется заплатить на фоне юридической неопределенности.

В начале 2021 года макроэкономическая стабильность Украины кажется прочной. Но при этом мало кто решается инвестировать здесь. Без судебной реформы или увеличения инвестирования остается мало причин ожидать какого-либо экономического роста за пределами отскока после коронавирусного кризиса.