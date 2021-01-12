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АНАЛИТИКА

Газовая западня. Как власти испугались своего же решения поднять тарифы и откатят ли их назад

12:49 12.01.2021 |

Новости ТЭК

 Александр Суков / Деловая столица

В правительстве рассматривают возможность установить предельную цену на газ для населения сразу на год - до 1 февраля 2022 г. Как это отразится на платежках и имидже украинской власти?

Временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко предложил вернуться к регулированию цен на газ для населения. Причем уже с 1 февраля и пока сроком на 1 год, сообщают "Украинские новости". В планах, чтобы газ населению продавала не НАК "Нафтогаз Украины", где Витренко еще не так давно работал, а непосредственно государственные добывающие компании - "Укргаздобыча" и "Черноморнефтегаз". За "Нафтогазом" останется функция "поставщика последней надежды", который будет обеспечивать газом только тех потребителей, которые оказались без своего поставщика.

Какими могут быть цены на газ

Самое важное, что цены предлагается ограничить уровнем, который будет определен по формуле "хаб минус". В ее основу Витренко предлагает заложить среднеарифметическую фактическую цену (End of Day) газа на немецком хабе NCG за ноябрь 2020 г. При этом к цене ресурса будет добавляться наценка продавца до 2,5%. На своей странице в Facebook Юрий Витренко уточнил, что это будет 5,356 грн за куб. м. газа (уже с НДС, как следует из контекста поста), что меньше, чем средневзвешенная стоимость в январе на 44%. Напомним, что в текущем месяце расценки на голубое топливо для населения колеблются от 6,99 грн за 1 куб м до 10,8 грн (с НДС). При этом поставщики, по ожиданиям врио министра энергетики, смогут конкурировать, предлагая меньшую надбавку к цене в 5,356 грн за куб. м.

Однако если вдруг цены упадут ниже указанного уровня, вступит ли в силу рыночный механизм? Витренко в своем посте пишет однозначно: цена будет фиксированной на год, и "Укргаздобыче", по мнению главы Минэнерго, это даже на руку: "Для добывающей компании даже лучше иметь фиксированную цену на год, чем каждый месяц переживать, что нужно пересматривать планы бурения из-за изменения рыночной конъюнктуры". Таким образом, при резком удешевлении газа население может даже проиграть в случае фиксированной цены, правда, это не очень вероятно.

А с 1 февраля в случае утверждения предложенной формулы цена вопроса будет сильно варьироваться для разных категорий потребителей. Для тех, кто пользуется газовыми котлами для отопления - счет идет на сотни гривень экономии. А вот обычные пользователи газовых плит и централизованного отопления почти не заметят разницы. Ведь в плане Витренко (который пересказывают СМИ) говорится лишь об установлении ценового потолка в тарифе на газ для населения, а не для производителей тепла, которое подается в батареи.

Следует отметить, что под конец рабочего дня в понедельник премьер-министр Денис Шмыгаль выступил с заявлением, что наряду с планом Минэнерго рассматриваются и предложения "Нафтогаза" об усилении конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает НАК. Считается, что когда газоснабжающие компании начнут активно конкурировать за базу потребителей, то это рыночным путем приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов. Но здесь пока нет никаких расчетов. А снижение цен в связи с запуском рынка газа для населения уже неоднократно прогнозировали в "Нафтогазе". Результат - рынок открыли, а тарифы стремительно растут.

Испугались роста

Предложение Витренко возникло не на пустом месте - власти сильно встревожились реакцией населения на подорожание газа и повышения тарифов на его распределение. К тому же, с января этого года власти повысили тарифы и на электроэнергию. Несмотря на новогодние праздники, по стране прокатилась волна возмущения - только 11 января возмущенные жители заблокировали дороги в Черновицкой и Полтавской областях, а накануне такие же акции протеста прошли в Харьковской и Николаевской областях. (Плюс стало известно о планируемой на 15 января акции протеста "Стоп тарифный геноцид").

Поэтому власти были вынуждены отреагировать - вчера президент Владимир Зеленский провел совещание, на котором поручил Кабинету Министров срочно решить вопрос с тарифами на газ. При этом Зеленский сослался на ситуацию в Европе, где из-за резкого похолодания цены на газ выросли. Например, на крупнейшем в Европе нидерландском хабе TTF котировки достигли $252 за 1 тыс. кубометров, что является максимумом с января 2019 г., а в Испании в связи со снегопадами стоимость газа на хабе PVB подскочила до $645,84. А такое повышение означает, что вскоре цены в Украине, привязанные к европейским, прыгнут еще выше. Правда, вопрос о том, можно ли в Украине безоговорочно принимать "импортный паритет" в ценах на голубое топливо, остается открытым, потому что большинство газа на нашем рынке собственной добычи, да и подземные хранилища в этом году хорошо заполнены.

Как бы там ни было, у властей, представленных партией "Слуга народа", стала потихоньку нагреваться почва под ногами - опасность социальных протестов оказыается все более реальной. И "слуги" обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием провести кадровые перестановки в НАК - предложили уволить главу госкомпании Андрея Коболева и отменить повышение "Нафтогазом" расценок, поскольку, по их словам, подземные хранилища газа полны как никогда, а, значит подорожание газа имеет искусственный характер. Несмотря на возможность конкуренции между поставщиками, "Нафтогаз", как крупнейший оператор рынка, владеет наибольшими запасами газа, и поэтому его цена во многом является определенным ориентиром для рынка.

Место сидения определяет точку зрения

Любопытна и метаморфоза, которая произошла с Витренко после того, как он занял кресло руководителя Министерства энергетики. Еще относительно недавно - в бытность работы в "Нафтогазе" - он отстаивал внедрение рыночных механизмов на рынке газа. Летом 2017 г. в своем посте на Facebook он отмечал, что государственное регулирование цен на газ является фактором, который закрывают конкуренцию в поставках газа населению. Еще чуть раньше, в мае того же года, Витренко заявлял, что если "Нафтогазу" дать возможность продавать газ напрямую населению, то цены на него снизятся.

Сегодня "Нафтогаз" имеет право самостоятельно, без посредников, продавать ресурс населению. Но рыночная цена почему-то перестала устраивать Витренко. Причина проста - теперь он в правительстве и должен отстаивать не про-рыночную, а про-властную точку зрения. А власть пытается любыми способами не допустить народного возмущения в связи с повышением цен на энергоносители.

Однако у его предложения найдется и масса противников. Начиная от многочисленных экспертов и заканчивая Международным валютным фондом, который ранее одним из условий предоставления макрофинансовой помощи Украине выдвигал требования введения рынка газа для населения. По мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, "подкорректированное" рыночное тарифообразование на рынке газа обернется проблемами в общении с МВФ, который получит еще одно подтверждение того, что Украина - ненадежный партнер. По его словам, платежки за газ действительно могут стать ниже, но это даст населению только временную передышку, поскольку в итоге это приведет к тому же, что и в 2010-2013 гг.: росту внешнего долга, кризису, девальвации и инфляции - налогу на бедных. И хотя это слишком смелое утверждение, в основании которого всего одно и пока не сбывшееся предположение об установлении верхней цены газа для населения, но ясно одно: с МВФ действительно будет тяжело передоговориться по этому вопросу, поскольку только в прошлом июне украинские власти взяли на себя обязательство отменить ПСО для населения, что сделали в августе.
 

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